Самый важный договор
26 мая 1972 года в Москве был подписан советско-американский договор о сокращении стратегических вооружений (ОСВ) Какой международный договор после окончания Второй мировой войны можно назвать самым важным? Тысячи деклараций, прокламаций, соглашений были заключены между государствами, группами государств и международных сообществ, таких как ООН. Но общепризнанно важной считается серия переговоров между СССР и США о сокращении стратегических вооружений, состоящая из двух этапов. Позже эти переговоры привели и к следующей стадии двухсторонних соглашений, известных как соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-I, СНВ-II и СНВ-III. Подписание договора ОСВ-II. Источник: https://www.vedomosti.ru В большой степени эти договоры двух сверхдержав создавали конструкцию мировой безопасности и...
На чтение: 2 минуты
26 мая 1972 года в Москве был подписан советско-американский договор о сокращении стратегических вооружений (ОСВ)
Какой международный договор после окончания Второй мировой войны можно назвать самым важным? Тысячи деклараций, прокламаций, соглашений были заключены между государствами, группами государств и международных сообществ, таких как ООН.
Но общепризнанно важной считается серия переговоров между СССР и США о сокращении стратегических вооружений, состоящая из двух этапов. Позже эти переговоры привели и к следующей стадии двухсторонних соглашений, известных как соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-I, СНВ-II и СНВ-III.
Подписание договора ОСВ-II. Источник: https://www.vedomosti.ru
В большой степени эти договоры двух сверхдержав создавали конструкцию мировой безопасности и поддерживали тот паритет, на котором во времена холодной войны сохранялся мир, словом, не позволяли сторонам перевести эту войну в «горячую», настоящий ядерный конфликт.
Особенно важно учитывать исторический опыт мирных договоренностей ведущих военных держав Земли на фоне недавнего одностороннего выхода США из ещё одного важнейшего договора — о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Поиск контактов
К концу 1960-х годов ХХ века стратегические ядерные силы СССР и США развивались настолько быстрыми темпами, что СССР разворачивал на своей территории свыше 200 тяжелых ядерных ракет в год. Более того, сами ракеты (как стационарные, так и базирующиеся на подводных ракетоносцах) изменились качественно. Новые усовершенствованные носители сокращали подлетное время, а разделяющаяся головная часть – РГЧ превращала каждую ракету в сверхсмертоносное оружие, способное стереть с лица земли несколько крупных городов.
Ядерная триада США. Источник: https://www.vladtime.ru
Но самое главное – это большое перенапряжение сил двух государств, с которым им давалась безудержная ядерная гонка. Экономики стран как капиталистической, так и социалистической были перегружены военными заказами, обеим сторонам требовалась передышка и снятие хотя бы части огромных военных расходов.
Поиск контактов начался ещё в конце 1960-х годов. Сначала представители СССР и США, как говорится, «прощупывали почву». Встреча в Хельсинки в 1969 году и дальнейшие консультации дипломатов в том же Хельсинки, а также в Австрии и Вене проложили дорогу к будущей договоренности. Стороны оказались значительно ближе друг к другу чем думали. Эти консультации быстро дали плоды, и в мае 1971 года было заключено предварительное соглашение по противоракетной обороне (ПРО), открывшее дорогу к дальнейшим переговорам.
Договор, остановивший гонку
Представители СССР и США договорились о встрече на самом высоком уровне, её было решено провести в Москве. 26 мая 1972 года президент США Ричард Никсон и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев подписали судьбоносное соглашение о сокращении стратегических вооружений (ОСВ-I).
Ядерная триада России. Источник: https://tvzvezda.ru
Договор содержал ряд важнейших пунктов, по которым удалось договориться сторонам. Главной, конечно, стала статья о прекращении производства и наращивания ядерных наступательных вооружений. Стороны обязались держать их на уровне, соответствующем времени подписания договора и обязались не наращивать их более этого количества.
Другим важнейшим пунктом стало обязательство для каждой из сторон развернуть не более одного района ПРО в стране. Примечательно, что в СССР выбрали для защиты Москву, крупнейший населенный пункт Советского Союза, а в США прикрыли пусковые установки своих ядерных ракет в районе Гранд-Форкс.
Стороны обязались в письменном виде вести дальнейшие консультации и двусторонний диалог для совершенствования достигнутых договоренностей.
Достижение паритета и его разрушение
Договор ОСВ-I не просто так отмечен единицей. Согласно ему, к 1979 году СССР и США вышли на новый этап переговоров по ограничению стратегических вооружений. В Вене встретились генсек Леонид Брежнев и новый президент США Джимми Картер. 18 июня 1979 года они подписали новый договор ОСВ-II, который должен был действовать до 1985 года. Договор предусматривал отказ от наращивания количества ядерного вооружения во всей так называемой «ядерной триаде»: во флоте, ВВС и стационарных ядерных ракет.
Подписание договора СНВ-I. Источник: https://ria.ru
Неожиданное препятствие в виде отказа американского сената ратифицировать договор не помешало его реализации. Фактически его условия выполнялись обеими сторонами.
Наиболее важным достижением обоих договоров ОСВ стало установление ядерного паритета между двумя враждующими блоками – социалистическим и капиталистическим. Более того, эти договоры открыли дорогу к более современным соглашениям о сокращении стратегических наступательных вооружений, третий (и последний) из которых был подписан в 2010 году президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым и президентом США Б. Обамой. И договорам о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Подписание договра СНВ-III. Источник: https://www.vedomosti.ru
К сожалению, в последние годы руководство США проводит необдуманную и откровенно опасную политику. Выход американцев в одностороннем порядке из договора ДРСМД в 2019 году, подвергает опасности не только всю Европу, но и весь мир. Нынешнему американскому руководству есть чему поучиться в своей же истории. А история учит тому, что честные и взаимовыгодные переговоры, всегда идут на пользу как коллективной, так и индивидуальной безопасности всех государств мира и их граждан.
Обложка: подписание договора ОСВ-I. Источник: https://2qm.ru
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Восстание в лагере Собибор. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Подвиг крепости Осовец. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Рущукское сражение. Памятные даты военной истории России