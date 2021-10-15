Самый важный договор 26 мая 1972 года в Москве был подписан советско-американский договор о сокращении стратегических вооружений (ОСВ) Какой международный договор после окончания Второй мировой войны можно назвать самым важным? Тысячи деклараций, прокламаций, соглашений были заключены между государствами, группами государств и международных сообществ, таких как ООН. Но общепризнанно важной считается серия переговоров между СССР и США о сокращении стратегических вооружений, состоящая из двух этапов. Позже эти переговоры привели и к следующей стадии двухсторонних соглашений, известных как соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-I, СНВ-II и СНВ-III. Подписание договора ОСВ-II. Источник: https://www.vedomosti.ru В большой степени эти договоры двух сверхдержав создавали конструкцию мировой безопасности и... На чтение: 2 минуты

26 мая 1972 года в Москве был подписан советско-американский договор о сокращении стратегических вооружений (ОСВ)

Какой международный договор после окончания Второй мировой войны можно назвать самым важным? Тысячи деклараций, прокламаций, соглашений были заключены между государствами, группами государств и международных сообществ, таких как ООН .

Но общепризнанно важной считается серия переговоров между СССР и США о сокращении стратегических вооружений, состоящая из двух этапов. Позже эти переговоры привели и к следующей стадии двухсторонних соглашений, известных как соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-I, СНВ-II и СНВ-III.

Подписание договора ОСВ-II. Источник: https://www.vedomosti.ru

В большой степени эти договоры двух сверхдержав создавали конструкцию мировой безопасности и поддерживали тот паритет, на котором во времена холодной войны сохранялся мир, словом, не позволяли сторонам перевести эту войну в «горячую», настоящий ядерный конфликт.

Особенно важно учитывать исторический опыт мирных договоренностей ведущих военных держав Земли на фоне недавнего одностороннего выхода США из ещё одного важнейшего договора — о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Поиск контактов

К концу 1960-х годов ХХ века стратегические ядерные силы СССР и США развивались настолько быстрыми темпами, что СССР разворачивал на своей территории свыше 200 тяжелых ядерных ракет в год. Более того, сами ракеты (как стационарные, так и базирующиеся на подводных ракетоносцах) изменились качественно. Новые усовершенствованные носители сокращали подлетное время, а разделяющаяся головная часть – РГЧ превращала каждую ракету в сверхсмертоносное оружие, способное стереть с лица земли несколько крупных городов.

Ядерная триада США. Источник: https://www.vladtime.ru

Но самое главное – это большое перенапряжение сил двух государств, с которым им давалась безудержная ядерная гонка. Экономики стран как капиталистической, так и социалистической были перегружены военными заказами, обеим сторонам требовалась передышка и снятие хотя бы части огромных военных расходов.

Поиск контактов начался ещё в конце 1960-х годов. Сначала представители СССР и США, как говорится, «прощупывали почву». Встреча в Хельсинки в 1969 году и дальнейшие консультации дипломатов в том же Хельсинки, а также в Австрии и Вене проложили дорогу к будущей договоренности. Стороны оказались значительно ближе друг к другу чем думали. Эти консультации быстро дали плоды, и в мае 1971 года было заключено предварительное соглашение по противоракетной обороне (ПРО), открывшее дорогу к дальнейшим переговорам.

Договор, остановивший гонку

Представители СССР и США договорились о встрече на самом высоком уровне, её было решено провести в Москве. 26 мая 1972 года президент США Ричард Никсон и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев подписали судьбоносное соглашение о сокращении стратегических вооружений (ОСВ-I).

Ядерная триада России. Источник: https://tvzvezda.ru

Договор содержал ряд важнейших пунктов, по которым удалось договориться сторонам. Главной, конечно, стала статья о прекращении производства и наращивания ядерных наступательных вооружений. Стороны обязались держать их на уровне, соответствующем времени подписания договора и обязались не наращивать их более этого количества.

Другим важнейшим пунктом стало обязательство для каждой из сторон развернуть не более одного района ПРО в стране. Примечательно, что в СССР выбрали для защиты Москву, крупнейший населенный пункт Советского Союза, а в США прикрыли пусковые установки своих ядерных ракет в районе Гранд-Форкс.

Стороны обязались в письменном виде вести дальнейшие консультации и двусторонний диалог для совершенствования достигнутых договоренностей.

Достижение паритета и его разрушение

Договор ОСВ-I не просто так отмечен единицей. Согласно ему, к 1979 году СССР и США вышли на новый этап переговоров по ограничению стратегических вооружений. В Вене встретились генсек Леонид Брежнев и новый президент США Джимми Картер. 18 июня 1979 года они подписали новый договор ОСВ-II, который должен был действовать до 1985 года. Договор предусматривал отказ от наращивания количества ядерного вооружения во всей так называемой «ядерной триаде»: во флоте, ВВС и стационарных ядерных ракет.

Подписание договора СНВ-I. Источник: https://ria.ru

Неожиданное препятствие в виде отказа американского сената ратифицировать договор не помешало его реализации. Фактически его условия выполнялись обеими сторонами.

Наиболее важным достижением обоих договоров ОСВ стало установление ядерного паритета между двумя враждующими блоками – социалистическим и капиталистическим. Более того, эти договоры открыли дорогу к более современным соглашениям о сокращении стратегических наступательных вооружений, третий (и последний) из которых был подписан в 2010 году президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым и президентом США Б. Обамой. И договорам о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Подписание договра СНВ-III. Источник: https://www.vedomosti.ru

К сожалению, в последние годы руководство США проводит необдуманную и откровенно опасную политику. Выход американцев в одностороннем порядке из договора ДРСМД в 2019 году, подвергает опасности не только всю Европу, но и весь мир. Нынешнему американскому руководству есть чему поучиться в своей же истории. А история учит тому, что честные и взаимовыгодные переговоры, всегда идут на пользу как коллективной, так и индивидуальной безопасности всех государств мира и их граждан.

Обложка: подписание договора ОСВ-I. Источник: https://2qm.ru