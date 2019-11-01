Торжество для трудящихся. Первый в СССР Дворец бракосочетания 1 ноября 1959 в городе Ленинграде открылся первый Дворец бракосочетания Венчается раб божий... Речь у нас пойдёт именно о законном браке, а не о каком-то другом. До революции 1917 года функция регистрации рождений, браков и смертей была возложена на православную церковь, и вся процедура осуществлялась в рамках церковного обряда. Для этого в каждом приходе хранилась специальная метрическая книга, куда в хронологическом порядке и заносились вышеперечисленные события. Чёткую фиксированную форму заполнения эти книги получили после 1724 года. Сразу возникает вопрос, а как быть с мусульманами, иудеями и другими верующими? Так вот, сначала это коснулось православных приходов, а чуть позже появились указы... На чтение: 2 минуты

1 ноября 1959 в городе Ленинграде открылся первый Дворец бракосочетания

Венчается раб божий...

Речь у нас пойдёт именно о законном браке, а не о каком-то другом. До революции 1917 года функция регистрации рождений, браков и смертей была возложена на православную церковь, и вся процедура осуществлялась в рамках церковного обряда. Для этого в каждом приходе хранилась специальная метрическая книга, куда в хронологическом порядке и заносились вышеперечисленные события. Чёткую фиксированную форму заполнения эти книги получили после 1724 года. Сразу возникает вопрос, а как быть с мусульманами, иудеями и другими верующими? Так вот, сначала это коснулось православных приходов, а чуть позже появились указы о ведении таких книг и для других конфессий. Петр I принял целый ряд мер для изменения условий заключения брака в России. По его указу от 1702 года потеряли юридическую силу брачные сделки между семьями, были запрещены браки между вольными и крепостными. Был чётко определён возраст брачующихся среди дворян, служивых и военных людей. Очень важно, что в это время стали учитывать взаимное согласие, степень родства и вероисповедание.

В 1836 году было принято «Положение о союзе брачном». В документе подробно были указаны условия вступления в брак людей различных конфессий, а православные обряды совершали в соответствии с правилами, собранными в «Своде законов Российской империи» . До самой революции брачное законодательство не было светским.

И.С. Куликов. Старинный обряд благословения невесты в городе Муроме

Источник: culture.ru

Теперь мы переходим к современной истории. Если помните, новая советская власть отделила церковь от государства. И все вопросы, связанные с регистрацией актов гражданского состояния, полностью стали прерогативой государства. В подтверждение этого был издан соответствующий декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Этот декрет появился уже 18 декабря 1917 года и под ним подписались председатель Совнаркома В.И. Ленин и председатель ВЦИК Я.М. Свердлов.

В декрете имелись и предписания, непосредственно связанные с темой нашего повествования, – правила вступления в брак.

А.В. Моравов. В волостном ЗАГСе

Источник: aif.ru

«Вы вступаете в законный брак…»

Документы были приняты, и брачующиеся отныне отправлялись в ЗАГСы для оформления своих отношений. До 1950-х годов в этом учреждении процветал идеал чёткости, аскетичности и антибуржуазности. Никаких отклонений от проведения государственного ритуала не предусматривалось и практически отсутствовали традиции праздничности, связанные с этим событием. Вот потом, когда расписались, можно было себе позволить и расслабиться, и вернуться к дореволюционным ритуалам. К счастью, в 1950-е годы в противовес бюрократическим традициям начали создаваться новые советские традиции. Теперь уже не было революционного отторжения дореволюционного опыта, как это было в 1920-е годы. Часть старых атрибутов нашла своё место в новых традициях. На свадьбах, в частности, были сохранены клятвы и обмен кольцами.

И главное, было принято решение проводить эти торжественные мероприятия не в канцелярских помещениях отделов загс, а в специальных дворцах. Первый такой «брак во дворце» состоялся 1 ноября 1959 года в Ленинграде на набережной Красного флота (ныне – Английская), дом 28. Именно здесь по решению исполкома Ленсовета был открыт Дворец бракосочетания. Сразу появилась новая традиция. Первыми счастливчиками, пришедшими зарегистрировать свой брак в новом Дворце, стали инженер Михаил Назаров и фрезеровщица Любовь Фёдорова. Дворец имел свою богатую историю, менял хозяев, менял функции. Одно время в нем была выставка Фаберже , был там и госпиталь. Но накануне открытия Дворца в новом статусе в нём была проведена капитальная реставрация, и он по настоящее время радует петербуржцев, пришедших зарегистрировать своё семейное счастье.

Источник: pinterest.com

Во дворце всё было по-новому и впервые. Многие созданные традиции в дальнейшем разошлись по дворцам бракосочетания по всей стране. В ноябре 1963 года именно в Ленинграде началась торжественная регистрация новорождённых, а в ноябре 1967 года прошло первое чествование пары, отмечавшей «золотую» свадьбу. Желающих попасть в этот дворец было такое количество, что уже в 1963 году в городе на Неве был открыт второй Дворец бракосочетания – на улице Петра Лаврова.

А в столице Дворец бракосочетания появился в 1961 году в центре старой Москвы. Раньше улица носила имя Грибоедова, а в 1990-е годы ей вернули старое название – Малый Харитоньевский переулок, однако москвичи по-прежнему называют загс «грибоедовским».

Очередь в ЗАГСе, СССР, 1970-е годы

Источник: pinterеst.com

Обложка: А.Я. Ляшков. Свадьба. Источник: pinterеst.com

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