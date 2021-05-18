«Десять способов не обидеть русских». Чем наш этикет отличается от зарубежного? Каждого из нас родители в детстве учили не чавкать за столом, здороваться при встрече и уступать бабушкам место в автобусе. Правила хорошего тона в понимании многих людей выглядят именно так, но ведь этикет – явление гораздо более сложное и многогранное. При этом не стоит путать этикет с национальными обычаями и устоями, которые зачастую сильно отличаются от классического свода правил культурного поведения. Приятным фактором можно считать то, что и в России проявляют интерес к зарубежным традициям, и за рубежом внимательно следят за особенностями нашей культуры и быта. Так, турецкий веб-сайт Medya Gunlugu, главным редактором которого является эксперт по России Дженк Башламыш,... На чтение: 3 минуты

Каждого из нас родители в детстве учили не чавкать за столом, здороваться при встрече и уступать бабушкам место в автобусе. Правила хорошего тона в понимании многих людей выглядят именно так, но ведь этикет – явление гораздо более сложное и многогранное. При этом не стоит путать этикет с национальными обычаями и устоями, которые зачастую сильно отличаются от классического свода правил культурного поведения.

Приятным фактором можно считать то, что и в России проявляют интерес к зарубежным традициям, и за рубежом внимательно следят за особенностями нашей культуры и быта.

Так, турецкий веб-сайт Medya Gunlugu, главным редактором которого является эксперт по России Дженк Башламыш, недавно опубликовал статью под таким названием: «Десять способов не обидеть русских». В ней приводится десять правил, которые, по мнению издания, обязательно нужно знать тем, кто собрался ехать в Россию. Среди них есть как привычные нам бытовые моменты («При входе в дом снимайте обувь», «Не дарите четное количество цветов»), так и народные приметы («Никогда не пожимайте руку через порог», «Если вернулись, перед выходом посмотрите в зеркало»).

Разобраться в том, где заканчивается этикет и начинаются народные обычаи и что из этого важнее, «Истории.РФ» помогла историк, специалист по этикету Элеонора Басманова.

«Желтые хризантемы шокируют француженок»

– Элеонора Борисовна, есть ли какие-то правила, которые обязательно нужно знать иностранцам, чтобы не чувствовать себя неловко в гостях в России? И, соответственно, наоборот, что нужно знать нам?

– Все разделы этикета имеют национальные особенности. Этикет приветствия, этикет рукопожатия, правила общения за столом, этикет подачи блюд – все это в каждой стране имеет свои особенности, которые, разумеется, следует знать и необходимо изучать, если мы рассчитываем стать желанными гостями в зарубежном доме. Это святая обязанность! Ведь это тоже часть хороших манер.

– Значит, в нашей стране этикет тоже свой, особый?

– Что касается особенностей российского этикета, то, конечно, у нас очень много тонкостей, связанных с нашей культурой и с тем, что мы и православные, и одновременно с этим у нас многонациональное государство: здесь живут люди, которые исповедуют ислам, и представители других религий, в том числе католики, протестанты и так далее. Плюс существуют особые климатические и природные условия (суровые зимы), обилие жирной пищи. Все это оказывает свое влияние. Поэтому, конечно, особенности есть, и многих иностранцев что-то удивляет, что-то настораживает, кажется им неожиданным. Это понятно: мы тоже удивляемся именно бытовым особенностям, не свойственным нам.

– Какие обычаи могут удивить россиян за границей и иностранцев в нашей стране?

– Скажем, нас удивляет наличие в Германии мусорных контейнеров, за которые каждый житель платит отдельно. Такие контейнеры есть возле частных домов и в Берлине, и в Баден-Бадене. И, проходя мимо, мы не можем бросить в них мусор. Или, к примеру, наше гостеприимство: обычно к приходу гостей у нас всегда выкладывают на стол все самое лучшее, но не все так делают. Многие европейские страны в основном исповедуют протестантизм, а он призывает к сдержанности. Проявление такого купеческого размаха считается нерелигиозным и не соответствует служению Богу, которое больше ориентировано на духовные ценности. Поэтому, конечно, столкновения и непонимание вполне возможны, но в этом нет ничего удивительного – это «рабочие» моменты. Точно так же и мы удивляемся, оказываясь за границей.

– Если говорить о каких-то бытовых традициях, которые сильно различаются в разных странах, то это, бесспорно, цветы: сколько дарить, какие выбрать и так далее. К примеру, во многих странах дарить четное количество цветов – это нормально и вполне уместно, тогда как у нас такой подарок живому человеку вызовет бурю негодования. Что еще важно знать о подарочных букетах и какие здесь бывают различия?

–Например, если в России подарить кому-то букет желтых хризантем, то этим совершенно никого не удивишь: мы – северная страна, любим и ценим цветы. Но если такие цветы преподнести француженке или итальянке, они будут шокированы, потому что эти цветы осенью приносят на кладбище, в день поминовения усопших. Или, допустим, красные розы. В Британии подарить такой букет – это открыто сказать о своих чувствах любви, а у нас никто даже думать об этом не будет. Розы в нашем понимании – это самые эффектные и самые «богатые» цветы, они всегда считаются очень хорошим подарком.

– А что нужно сделать, чтобы не попасть впросак ?

–Я призываю всех готовиться, изучать иностранные обычаи, обращаться к книгам, справочникам, интернету. Нужно как можно больше знать и, находясь в стране, не стесняться задавать вопросы. Главное – правильно их сформулировать: «Принято ли это в вашей стране?», «Правильно ли я себя веду?», «Я не хотел никого обидеть» и так далее. Ни в коем случае не надо стесняться. Ведь если нас будут спрашивать, как есть пельмени или что такое кислые щи, мы охотно это объясним!

«Женщина-руководитель на Востоке – большая проблема»

– А есть какие-то вещи, которые для нас вполне нормальны, а у зарубежных гостей могут вызвать настоящий шок?

– Ваш ход мыслей не совсем верен. Правила этикета, как я уже говорила, имеют множество национальных особенностей, но есть такая форма этикета, как протокол, которая как раз стремится к унификации, для того чтобы не задевать чувства других людей. Например, при встрече с человеком, который представляет восточное (в частности, ближневосточное) государство, необходимо понимать, что там все совершенно по-другому. Отношение к женщинам, к одежде, к еде – в этих странах абсолютно другие церемонии. Поэтому с европейцами нам, может быть, легче найти общий язык. Но характерная черта нынешнего времени как раз состоит в стремлении найти как можно больше общих особенностей – не разъединиться, а, наоборот, объединиться. Например, у нас часто и много пожимают руку – при встрече, при прощании. Не во всех европейских странах это делают. В Швейцарии – да, а, скажем, в Великобритании это не принято. У нас целуют руки женщинам! А в Европе не принято так поступать.

– Не говоря уже о том, что на Востоке за такое можно поплатиться жизнью…

– Конечно! Восточной темы я вообще стараюсь не касаться. Если женщина там возглавляет компанию, то это в конечном итоге большая проблема для позитивных результатов переговорного процесса. Да, все это есть. Но чтобы шокирующее… Разве у нас будут разделывать медведя? Конечно, нет. Мы сами плохо относимся к тому, что мусульмане режут баранов на Курбан-байрам. Сегодня это тоже делается, но уже не так откровенно, можно договориться.

– Мне кажется, иногда трудно отличить правила этикета от устоявшихся обычаев и суеверий, они постоянно переплетаются между собой. Например, все в России знают, что не принято пожимать руку через порог. Это воспринимают как правило хорошего тона, хотя по сути это просто примета.

– Нет, это, скорее, местные обычаи. Понимаете, верить или не верить – это зависит от того, насколько вы заинтересованы в том, чтобы выстроить коммуникацию с тем или иным человеком. Если он относится к этому именно так, обучает нас или говорит, что здесь не принято так делать, то, конечно, если мы хотим больше его понять, то мы сделаем так, как принято у него или в той среде, в которую мы интегрируемся. Что касается примет – например, не дарить носовые платки, колющие и режущие предметы и так далее, – то они распространены не только у нас, но и во многих европейских странах. Они учитываются, но не всегда являются правилом.

– Все мы знаем, как иностранцы отзываются о русских туристах. Что стало с этой печальной тенденцией?

– Видите ли, в чем дело: россияне занимают огромную территорию. Поэтому люди, которые оказываются на отдыхе в Европе, в теплых странах и других местах, представляют свои регионы. Конечно, тут могут встречаться различия – я тоже с этим сталкивалась. Да, значительная часть совершенно не имеет представления о том, как следует себя вести. Люди не знают, как правильно есть, не знают, что если это отдых в отеле, то вечером необходимо обязательно переодеваться, вечером нельзя появляться на улице в сланцах и шортах, и даже днем это считается не очень приличным. К сожалению, меня как специалиста чаще всего эта ситуация огорчает, нежели радует. Но, с другой стороны, многие турагентства сейчас стараются выпускать справочники, готовят людей к зарубежным поездкам. Так что такая проблема существует, но это не массовое явление, поскольку у нас есть множество интеллигентных людей, которые представляют собой образованную и осведомленную в плане этикета часть населения нашей большой страны.