Строитель и разрушитель в одном лице: 10 фактов о Никите Хрущеве 11 сентября 1971 года в Москве умер один из самых противоречивых советских руководителей Этот советский лидер был, пожалуй, самой противоречивой личностью из всех, когда-либо возглавлявших первое в мире государство рабочих и крестьян. С именем Никиты Хрущева связывают знаменитую «оттепель» и одну из самых мрачных кампаний против новаторов в искусстве, прорыв в космос и провалы в сельском хозяйстве, обретение новых союзников в международной политике и мир, поставленный на грань Третьей мировой войны… И все-таки в истории Советского Союза хрущевская эпоха была и останется временем кардинальных перемен в стране, ставшей гораздо более открытой и человечной, пусть даже не для всех и не... На чтение: 4 минуты

11 сентября 1971 года в Москве умер один из самых противоречивых советских руководителей

Этот советский лидер был, пожалуй, самой противоречивой личностью из всех, когда-либо возглавлявших первое в мире государство рабочих и крестьян. С именем Никиты Хрущева связывают знаменитую «оттепель» и одну из самых мрачных кампаний против новаторов в искусстве, прорыв в космос и провалы в сельском хозяйстве, обретение новых союзников в международной политике и мир, поставленный на грань Третьей мировой войны…

И все-таки в истории Советского Союза хрущевская эпоха была и останется временем кардинальных перемен в стране, ставшей гораздо более открытой и человечной, пусть даже не для всех и не всегда. Да и знаменитый брежневский «застой», который тоже был противоречивым временем, опирался прежде всего на достижения и завоевания второй половины 1950-х и начала 1960-х годов, когда страна чуть ли не впервые за полвека позволила себе смеяться над своим лидером и уже не переставала этого делать до самого конца существования СССР.

Дважды руководитель московских коммунистов

Свой первый серьезный партийный пост Никита Хрущев занял в январе 1934 года, когда его назначили на должность первого секретаря Московского городского комитета ВКП (б). Через несколько дней он же стал и вторым секретарем московской областной парторганизации, а еще через год с небольшим – возглавил обком. На протяжении трех лет Хрущев руководил партийной жизнью советской столицы и Московской области, став третьим в истории человеком, совмещавшим эти две административные должности. Несмотря на серьезную нагрузку, он сумел проявить себя в роли партийного руководителя столичной парторганизации настолько ярко, что в 1938 году был повышен до первого секретаря ЦК Компартии Украины, а в 1949 году Хрущев вернулся на посты партийного руководителя Москвы и области, откуда ушел в ЦК партии.

Председатель Совнаркома СССР Иосиф Сталин и первый секретарь Московского городского комитета ВКП(б) и Московского областного комитета ВКП(б) Никита Хрущев в президиуме сессии ЦИК Союза ССР, январь 1936 года

Источник: upload.wikimedia.org

Две войны генерал-лейтенанта Хрущева

Никита Хрущев, как и практически все советские лидеры, сделавшие карьеру во времена Ленина и Сталина, успел поучаствовать в двух войнах — Гражданской и Великой Отечественной. На Первую мировую войну молодой Хрущев не попал: на шахтеров, которым он и был, распространялась броня. Зато в 1918 году молодой большевик, только-только вступивший в партию, возглавил отряд Красной гвардии, позднее стал комиссаром батальона , а окончил войну сотрудником политотдела 9-й Кубанской армии, устанавливавшей советскую власть в Грузии. Во время Великой Отечественной войны уже опытный партийный функционер Никита Хрущев, поскольку не имел никакого военного образования, был членом Военных советов фронтов и ушел в отставку в звании генерал-лейтенанта. В 1944 году его оставили на Украине в ранге главы республиканского Совнаркома поднимать разрушенное хозяйство республики.

Член Военного совета Воронежского фронта генерал-лейтенант Никита Хрущев, 14 июля 1943 года

Источник: liders.rusarchives.ru

Нужна ли армия в эпоху «мирного сосуществования»

Не имевший военного образования (впрочем, уровень образования Хрущева вообще был невысоким, поскольку во всех средних и высших учебных заведениях он занимался прежде всего партийной работой, а не учебой), Никита Сергеевич тем не менее считал себя знатоком армии и военного дела. Это и стало одной из причин, по которой он в конце 1950-х взялся за реформирование Советской Армии. С одной стороны, это определялось сменой внешнеполитического курса СССР: страна объявила политику «мирного сосуществования с капиталистическим миром», с другой – определялось насущной необходимостью снизить военные расходы и за счет этого развивать мирную экономику. Но методы, которыми проводилась реформа, были резкими. Личный состав армии с 1955 по 1958 годы сократился на 2,1 млн человек, а в следующие два года — еще на полтора миллиона. Это сокращение армии и флота потребовало срочной социальной адаптации сотен тысяч уволенных офицеров, а ставка на ракетное оружие привела к тому, что под нож были пущены целые авиационные и артиллерийские дивизии с новейшим вооружением.

Министр обороны СССР Георгий Жуков и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, середина 1950-х годов. Армейскую реформу Хрущев проводил, несмотря на сопротивление Жукова, что в конце концов и стоило маршалу министерского кресла

Источник: press.try.md

Советский лидер за океаном

Политика мирного сосуществования, объявленная Хрущевым, довольно быстро стала реализовываться на практике. 18 июля 1955 года глава СССР встретился с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром на саммите в Женеве, а с 15 по 27 сентября 1959 года побывал с официальным визитом в США, став первым руководителем СССР, который отправился на переговоры в страну, являвшуюся идеологическим и политическим противником Советского Союза. Это было настолько непривычное событие, что его освещением занимались почти пять тысяч журналистов (рекордный по тем временам показатель). За 12 дней Хрущев успел побывать в семи городах Америки, встретиться с американским президентом Эйзенхауэром и вице-президентом Ричардом Никсоном, а также с американскими сенаторами. Два года спустя, 4 июня 1961 года, Хрущев встретился в Вене с новым американским президентом Джоном Кеннеди, и это была его последняя личная встреча с руководителем США.

Президент США Дуайт Эйзенхауэр и Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев во время визита советского лидера в США, 1959 год

Источник: 24celebs.com

Отстраненный, но живой

Никите Хрущеву выпала доля стать единственным в истории Советского Союза руководителем, который оставил свой пост не посмертно, а прижизненно, не по собственному желанию, а в результате удачной интриги политических оппонентов. 14 октября 1964 года в Москве собрался Пленум ЦК КПСС, на котором Хрущева не было, так как он уехал в отпуск в Пицунду. Сам факт подобной встречи уже был чем-то невероятным в послесталинские времена, но задача, которая стояла перед собравшимися на пленум, была еще более невероятной: они собирались снять действующего советского лидера со всех ключевых постов. В тот же день Хрущева решением пленума (кстати, совершенно законно с точки зрения партийного устава) отстранили от должности Первого секретаря ЦК КПСС, а на следующий день постановлением Верховного Совета Союза ССР — и от должности председателя правительства. Вторым и последним советским лидером, который при жизни оставил свой пост, станет в 1991 году Михаил Горбачев, но он сделает это добровольно.

Никита Хрущев на берегу Истры наблюдает за внуком Никитой, который катается на лодке, 1966 год

Источник: kp.ru

Герой мирного времени

Никита Хрущев стал первым советским лидером, который ввел практику «самонаграждения». Четыре высших награды СССР были присвоены ему во время пребывания на высшей советской аппаратной должности. Героем Советского Союза он стал 16 апреля 1964 года: как сказано в указе, «за выдающиеся заслуги перед партией и исключительные заслуги в годы Великой Отечественной войны». А три звания Героя Социалистического Труда Хрущеву были присвоены 16 апреля 1954 года (за заслуги перед партией и в связи с 60-летием), 8 апреля 1957 года (за освоение целинных земель) и 17 июня 1961 года (за выдающиеся заслуги в руководстве по созданию и развитию ракетной техники). Никита Хрущев стал первым и единственным в истории СССР Героем Советского Союза и трижды Героем Социалистического Труда.

Герой Советского Союза, трижды Герой Социалистического труда Никита Хрущев, 1964 год

Источник: warheroes.ru

Показать последнего священника

Существенное потепление в отношениях между советской властью и Русской православной церковью, начавшееся 4 сентября 1943 года со встречи Иосифа Сталина с будущим патриархом Сергием, в конце 1950-х сменилось новым всплеском антирелигиозной борьбы. После знаменитого доклада Хрущева на ХХ съезде КПСС и развенчания культа личности Сталина пересмотру подверглись и установленные в середине 1940-х принципы сосуществования власти и церкви, что обернулось масштабными гонениями на верующих и церковные институты. В новую антирелигиозную кампанию были втянуты буквально все слои советского общества, число разрушенных храмов исчислялось сотнями (среди них оказались и настоящие памятники истории архитектуры, такие как, например, Греческая церковь на Греческой площади в Ленинграде или старейшая на территории СССР базилика XII века в Витебске), а верующие и священники подвергались уголовному преследованию.

Патриарху Московскому и всея Руси Алексию (Симанскому), избранному на свой пост в 1945 году, довелось пережить и сталинскую «церковную оттепель», и хрущевскую антирелигиозную кампанию

Источник: foma.ru

Три жены и шестеро детей Хрущева

За всю свою жизнь Никита Хрущев был женат трижды. Первой его женой стала Ефросинья Писарева, которая умерла от тифа в 1920 году. Через два года овдовевший Хрущев сошелся с некоей Марусей (история не сохранила фамилии этой девушки), но уже в 1924 году развелся с нею и женился в третий и последний раз — на Нине Кухарчук. В трех браках у Никиты Сергеевича родились шестеро детей (одна дочь умерла в младенчестве). Четверо детей пережили своего отца. Только Леонид, сын от первого брака, ставший военным летчиком, погиб в 1943 году в воздушном бою, буквально прикрыв своим самолетом своего ведущего. Сын от третьего брака Сергей стал известным конструктором зенитно-ракетных систем, его единоутробная сестра Рада — журналистом, она проработала полвека в редакции журнала «Наука и жизнь».

Семья Хрущевых в 1929 году. Слева направо: Юлия, Никита Сергеевич, Нина Петровна с Радой на руках, Леонид

Источник: upload.wikimedia.org

Конец века паровозов

Объявленная в 1959 году семилетка — взамен очередной шестой пятилетки — привела к бурному росту в Советском Союзе не только металлургической и химической промышленности, но и к активному развитию добычи полезных ископаемых, прежде всего углеводородов. СССР вошел в число крупнейших нефтедобывающих стран, что имело не только прямые, но и косвенные последствия. В частности, именно во времена Никиты Хрущева с большинства магистральных железных дорог исчезли паровозы. В основном их заменили тепловозы, а на наиболее важных отрезках дорог в европейской части страны — электровозы. Производство паровозов в СССР прекратилось, хотя на некоторых отдаленных железнодорожных ветках их можно было встретить даже в 1980-х годах.

Паровоз ЛВ-0522 — последний построенный в СССР магистральный паровоз, вышедший из дверей паровозостроительного завода в Ворошиловграде в 1956 году

Источник: upload.wikimedia.org

Хрущев и «хрущевки»

С именем Никиты Хрущева связано еще одно экономическое новшество — массовое строительство жилых домов. Эти здания, которые и сегодня можно увидеть на всей территории бывшего СССР, в народе очень быстро прозвали «хрущевками» . Но было и обидное прозвище «хрущобы», что намекало на невысокое качество строительства и почти полное отсутствие «своего лица» у таких домов. Однако возведение их соответствовало курсу партии на минимализм и экономию. Надо отдать должное, именно за счет введения в практику блочного строительства и создания домостроительных комбинатов удалось всего за семь лет, с 1956-го по 1963 годы, вдвое увеличить советский жилищный фонд с 640 млн квадратных метров до почти 1,2 млрд.

Строительство «хрущевок» одной из последних серий в Новосибирске, 1965 год

Источник: 1nsk.ru

Обложка: flickr.com

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