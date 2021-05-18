Краткий курс истории. Генсек и его ботинок 12 октября 1960 года на 15-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН произошла ситуация, послужившая основой для истории о курьезном инциденте с Никитой Хрущевым и его ботинком. Была ли туфля? 12 октября на Генеральной Ассамблее ООН среди прочих обсуждался так называемый венгерский вопрос (восстание 1956 года против просоветского режима в Венгрии, подавленное советскими войсками). СССР со своей стороны предложил для повестки дня 15-й сессии вопрос о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Во время своего выступления генсек ЦК КПСС пребывал в ярости от темы венгерского вопроса и якобы снял с ноги туфлю, колотил ею по трибуне, грозя американцам «кузькиной матерью». Это самая... На чтение: 1 минута

12 октября 1960 года на 15-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН произошла ситуация, послужившая основой для истории о курьезном инциденте с Никитой Хрущевым и его ботинком.

Была ли туфля?

12 октября на Генеральной Ассамблее ООН среди прочих обсуждался так называемый венгерский вопрос (восстание 1956 года против просоветского режима в Венгрии, подавленное советскими войсками). СССР со своей стороны предложил для повестки дня 15-й сессии вопрос о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Во время своего выступления генсек ЦК КПСС пребывал в ярости от темы венгерского вопроса и якобы снял с ноги туфлю, колотил ею по трибуне, грозя американцам «кузькиной матерью». Это самая гротескная версия, однако существуют и другие.

Корреспондентская версия

Сын Никиты Хрущева Сергей рассказывал, что во время сессии ООН генсек слушал синхронный перевод выступления филиппинца, который сравнивал СССР с огромным концлагерем, припомнил кровавое подавление венгерского восстания и предложил Союзу освободить порабощенные им народы. Хрущев тогда действительно впал в ярость, но случай с ботинком имел место быть не во время выступления Хрущева на трибуне, а за столом делегации СССР. Корреспондент The New York Times Джеймс Ферон поведал, что генсек действительно стучал кулаками по пюпитру для документов, который стоял перед ним на столе, но так поступили и все остальные делегаты от Союза. Потом Хрущев на самом деле снял ботинок, поразмахивал им и просто поставил на стол.

Версия сотрудницы ООН

Согласно словам некой сотрудницы ООН, генсек потерял ботинок, пробираясь к своему месту, так как кто-то наступил ему на пятку. Женщина отдала ботинок Хрущеву, но он, будучи человеком плотного телосложения, не смог самостоятельно надеть обувь, поскольку между его сиденьем и пюпитром было очень тесно, а сессия уже началась. Вот он и поставил ботинок на стол. Во время речи филиппинского делегата Хрущев в запале начал колотить по столу первым попавшимся под руку предметом – им могло оказаться что угодно, но оказался ботинок. Как бы то ни было, документальных свидетельств, подтверждающих ту или иную версию, нет. Известная фотография, где Хрущев стоит на трибуне с ботинком в руке, – подделка, так как имеется оригинал без ботинка. На другом фото Хрущев запечатлен за столом делегации от СССР, на котором ботинок просто стоит.