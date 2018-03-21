«Что написано пером...». В Манеже показали 100 главных документов России Человеку, который далек от истории, работа архивиста может показаться скучной и малопривлекательной. На самом же деле эти люди каждый день держат в своих руках поистине уникальные рукописи, самые ценные из которых были созданы нашими предками более тысячи лет назад. Архив – это самый настоящий храм истории. Именно там сегодня можно найти подлинные свидетельства важнейших исторических событий, которые происходили много веков назад. Представьте себе, каково это: вживую прикоснуться к пергаменту тысячелетней давности, разглядывать письмена, начертанные в то время, когда о книгопечатании еще даже не могли помышлять, разглядывать витиеватые вензеля на императорских указах, сравнивать почерк великого князя с почерком его наследника и... На чтение: 5 минут

Человеку, который далек от истории, работа архивиста может показаться скучной и малопривлекательной. На самом же деле эти люди каждый день держат в своих руках поистине уникальные рукописи, самые ценные из которых были созданы нашими предками более тысячи лет назад.

Архив – это самый настоящий храм истории. Именно там сегодня можно найти подлинные свидетельства важнейших исторических событий, которые происходили много веков назад. Представьте себе, каково это: вживую прикоснуться к пергаменту тысячелетней давности, разглядывать письмена, начертанные в то время, когда о книгопечатании еще даже не могли помышлять, разглядывать витиеватые вензеля на императорских указах, сравнивать почерк великого князя с почерком его наследника и замечать едва уловимые схожие детали… Все это заставляет позавидовать работникам архивов!

К счастью, российские архивисты – люди щедрые, поэтому возможность соприкоснуться с историей через старинные документы есть и у нас с вами. Оригиналы и копии различных рукописей часто можно встретить на выставках в исторических музеях. Но в этом году произошло совершенно беспрецедентное событие, о котором мы обязаны рассказать.

В 2018 году исполнилось 100 лет с момента создания государственной архивной службы России. Вековой юбилей в Госархиве решили отметить с небывалым размахом, и для тех, кто увлекается историей, это стало почти сенсацией. По случаю знаменательной даты в «Новом Манеже» была организована выставка под названием «100 раритетов российской государственности». В экспозиции представлены подлинники важнейших исторических документов, многие из которых на протяжении долгих лет хранились в архивах правительственных учреждений, а некоторые даже частично засекречены.

Коллекция эта поистине уникальна, и масштабы ее поражают – здесь можно найти документы с XII по XXI век! Это и первые сохранившиеся летописи, и своды законов, и грамоты, и, что особенно интересно, личные письма царственных особ. Выставка рассказывает о том, как происходило становление российской государственности и затрагивает ключевые периоды развития нашей страны.

Экскурсия, которую мне удалось посетить совершенно бесплатно (кстати, вход на выставку для всех посетителей тоже свободный), началась около самого важного документа для всех работников архива. Это Декрет о реорганизации и централизации архивного дела, принятый СНК РСФСР 1 июня 1918 года и подписанный лично Владимиром Лениным.

«Идея централизации архивного дела разрабатывалась еще в XVIII веке, но реализована была только в 1918 году, когда был подписан этот декрет. Это означало, что теперь создается сеть архивов с совершенно самостоятельным управлением», – объяснила наш экскурсовод, кандидат исторических наук, доцент РАНХиГС Наталья Болотина.

Ознакомившись с декретом, мы отправились на прогулку по истории российского государства и вернулись далеко в прошлое. Безусловно, одни из самых ценных и оберегаемых экспонатов расположены в первой секции выставки. Этот отдел посвящен Древней Руси. Все экспонаты здесь – на вес золота: это древнейшие летописи, грамоты и прочие документы, которые чудом дошли до наших дней, причем многие – в очень хорошем качестве.

Первым посетителей встречает Остромирово Евангелие – древнейшая рукописная книга Киевской Руси, написанная в середине XI века.

«Знаменитое Остромирово Евангелие приехало к нам из Петербурга, из Российской национальной библиотеки. Это старейшая рукопись, которая здесь представлена, наша первая датированная рукопись – 1056–1057 годы», – продолжает свой рассказ Наталья Юрьевна.

Сложно поверить, что из-за стеклянной витрины на нас смотрит оригинал такого древнего документа, ведь выглядит он как новенький. Все это – благодаря особым условиям хранения. Все рукописи хранятся в закрытых капсулах, которые специально для экспонирования готовили к новому температурно-влажностному режиму.

«Посмотрите, как хорошо рукопись сохранилась, как хорошо она выглядит. Обратите внимание на чернила, на краски заставки и буквицы. Все это благодаря тому, что использовались натуральные орешковые чернила и натуральная краска, которые сохраняются в определенных условиях», – уточнила сотрудница архива.

Истинный возраст документа выдает лишь желтизна пергамента, на котором он написан. Примечательно, что в случае с Остромировым Евангелием нам известна точная дата его написания и даже точное имя автора, которое он сам и указал. В конце рукописи сказано, что писал ее некий дьякон Григорий для новгородского посадника Остромира: «Я, Григорий диакон, написал Евангелие, и если кто лучше сего напишет, то пусть не зазирает меня, грешника». Вряд ли простой монах, который писал это, сознавал, что спустя столетия его строки будут иметь такую колоссальную историческую ценность.

«У нас о Древней Руси сохранилось всего порядка 130 рукописей, и те богослужебного содержания. Очень редко мы знаем имена писцов, переписчиков – только в нескольких случаях, если они оставляли запись о себе», – поясняет Наталья, своими словами подкрепляя мою мысль.

По соседству с Евангелием расположилась его современница – Саввина книга. Эта старославянская рукопись представляет собой неполный текст краткого Евангелия-апракоса. Как видно из названия, и здесь нам известен автор – поп Савва, который дважды упоминается в приписках к тексту.

Что интересно, не все листы Саввиной книги имеют русское происхождение – часть из них родом из Северо-Восточной Болгарии. Текст написан на древнерусском и старославянском языках.

Саввина книга и Остромирово Евангелие относятся к XI веку, что делает их наиболее ранними из сохранившихся древнерусских текстов. Саввина книга была найдена в Середкинском монастыре под Псковом, а Евангелие дьякона Григория, очевидно, создавалось в Новгороде, а в 1701 году было вновь обнаружено в Верхоспасском соборе Московского Кремля.

«Возможно, где-то в прошлой жизни эти две рукописи встречались», – таинственно заметила гид и повела нас дальше.

И тут у меня буквально перехватило дыхание: за стеклом передо мной лежала знаменитая «Повесть временных лет». Если быть точным, то на выставке представлена Лаврентьевская летопись – старейший и основной список рукописи, написанной монахом Киево-Печерского монастыря Нестором. Сам Нестор, по данным историков, закончил свой труд около 1118 года, но до наших дней оригинал не дошел. Зато сохранился список, сделанный монахом Лаврентием в 1377 году. Благодаря ему мы можем сегодня прочесть знаменитые слова, на которых открыта эта внушительных размеров книга: «…откуда есть пошла Русская земля…».

Испытываю странную неловкость, когда читаю эти строчки, словно я недостойна их прочесть. Но раз уж так вышло, то хочется задержаться здесь и запомнить изгиб каждой буквы, но… Время ограничено, и экскурсия уже продвинулась дальше.

Наталья, как бы понимая, что очень трудно оторваться от такого ценного экспоната, мягко завлекает нас к следующему. «И здесь же – первое упоминание о Москве, датированное 1147 годом. Его мы показываем в другой, не менее известной рукописи – Никоновской летописи, которая принадлежала патриарху Никону. Она имеет некоторые документальные свидетельства, которых нет в других летописях», – загадочно произносит она.

Далее мы переходим к законодательным актам, которые также позволяют нам проследить путь развития Руси начиная с древних времен. На этой выставке представлены все крупнейшие законодательные акты и своды законов, которые когда-либо были изданы в нашей стране.

Мы подходим к очередной увесистой книге в твердой обложке, открытой примерно на середине. Это – знаменитая «Русская Правда», первый сборник правовых норм Киевской Руси и основной письменный источник русского права. «Русская Правда» прочно связана с именем Ярослава Мудрого.

«Здесь представлен список второй половины XIV века – один из наиболее ранних списков. Это та самая “Русская Правда”, где запрещается смертная казнь и вводится вира», – напоминает историк. Вирой в те времена назывался штраф за убийство свободного человека, он заменил собой казнь.

Пока наша группа движется от одной витрины к другой, отмечаю любопытную деталь: бо́льшую часть посетителей выставки составляют зрелые люди, также много пожилых, но есть и молодежь, причем немало. Стайки школьников то и дело проносятся мимо, оживленно что-то обсуждают и без конца фотографируют. А ведь им здесь и правда есть на что посмотреть. Знаете, как в детстве: маленькие дети терпеть не могут книжки с мелким текстом и без картинок. Словно специально отвечая потребностям подростков, на выставке широко представлены всевозможные орнаменты и иллюстрации.

Наталья обращает наше внимание на разворот одной из книг: правая страница целиком занята красивой картиной. Это сказания о первых русских святых – Борисе и Глебе, или так называемые лицевые рукописи. Их обильно украшали иллюстрациями, таким образом они передавали содержание исторических событий не только при помощи слова, но и средствами изобразительного искусства. «По текстам мы можем изучать историю, можем изучать деятельность людей, но увидеть их мы смогли, только когда появилась фотография, ведь даже картины не передают полного облика. И вот один из способов хотя бы немного представить, как выглядели наши предки, – эти лицевые рукописи. Они запечатлели вооружение того времени, одежду, головные уборы, лошадей и т. д.», – отметила Болотина.

Далее следует период феодальной раздробленности. В этой секции представлен уже новый формат документов – различные грамоты. Мы знакомимся с таким понятием, как духовная грамота – аналог современного завещания. «Каждый раз, когда древнерусские князья ехали в Орду, они писали завещание, потому что могли не вернуться», – поясняет Наталья и показывает нам духовные грамоты Ивана Калиты и Дмитрия Донского . У последней даже сохранилась привешенная к ней печать с оттиском святого Дмитрия Солунского, небесного покровителя Донского. Таких печатей на выставке мы встретим еще немало.

Тут же мы видим еще один важный символ формирования Руси как единого государства: это – общий для всего государства свод законов. На выставке можно увидеть единственный сохранившийся список Судебника Ивана III, датированный июлем 1497 года. Кстати, именно здесь мы впервые встречаем печать с оттиском двуглавого орла, который впоследствии поселится на Государственном гербе России.

Отдельное важное место в коллекции занимают экспонаты, относящиеся к периоду Московского царства и эпохе Ивана Грозного – первого русского царя.

За очередным стеклом мы видим чин венчания на царство Ивана IV, который лег в основу всех последующих церемоний такого рода. С появлением Московского государства принимается и новый свод законов – Судебник 1550 года, который также называют Царским. Даже сами экскурсоводы обращают внимание на то, насколько мелким почерком написан этот документ – разобрать что-либо очень сложно.

На выставке также представлен сборник решений Стоглавого собора 1551 года – знаменитый Стоглав. Это один из первых примеров официального закрепления церковного законодательства.

«До 1918 года церковь была неотделима от государства, а господствующей религией было православие. Поэтому многие вопросы жизни людей, семьи, бракосочетания и другие относились к ведению церковного права. Только потом, в петровское время, они будут постепенно переходить в ведение государства», – рассказывает историк.

В Стоглаве можно встретить ряд запретов, которые сегодня кажутся нам забавными и нелепыми, но в те времена их нарушение строго каралось. Так, здесь уже упоминается запрет на бритье бород и усов, запрет на общение с иностранцами, осуждение скоморошества и даже присутствует первая церковная цензура – запрещение сборника астрономических карт. Рядом со Стоглавом также расположилась грамота, которая утверждает создание Московского патриархата. Это произошло в 1589 году.

Внезапно мы переместились в центр зала, где возвышалась большая стеклянная витрина. С самого начала я заметила, что там находится какой-то особенный экспонат – это место притягивало к себе больше всего посетителей. Приблизившись, я увидела большой ларец округлой формы, в котором лежал свиток. Даже в свернутом состоянии он впечатлял своими размерами.

«Займем место около самого интересного из наших раритетных документов, – сказала Наталья и подвела нас к экспонату, позволяя хорошенько его рассмотреть. – Во всяком случае, визуально он самый впечатляющий. Это знаменитое Соборное уложение 1649 года, которое окончательно устанавливало крепостное право. Здесь уже появляется тенденция к абсолютизму, олицетворению государя и государства. Любое покушение на жизнь и здоровье царя или членов царской фамилии теперь считается государственным преступлением».

Наталья добавила, что перед нами не весь документ, а лишь его самый длинный неразрезанный столбец, который сохранился на сегодняшний день. Изначально свиток был еще длиннее, но для архивного хранения весь документ был порезан на множество частей, некоторые из которых впоследствии были утрачены.

«Совсем недавно он вернулся после крупномасштабной реставрации, и подсчитали, что его длина составляет 317 метров! Именно этот документ принимался на Земском соборе, и некоторые листы вклеивались прямо по ходу обсуждения. На обратной стороне – подписи всех участников Земского собора, в том числе Никона, который тогда еще не был патриархом», – обратила внимание историк.

Судьба этой рукописи не менее интересна, чем ее внешний вид. Сразу после утверждения на Земском соборе с нее был сделан список в виде книги, который затем отправили на Московский печатный двор. Там его напечатали, и печатные экземпляры разослали по всем государственным учреждениям. Кстати, это первый свод законов, напечатанный типографским способом. К сожалению, книжный вариант бесследно исчез, а тот самый столбец положили в подземелье одного из соборов Московского Кремля. Вспомнили о нем лишь в 1767 году, когда Екатерина II созвала очередную Уложенную комиссию и поинтересовалась: где же оригинал документа, который предстоит переписать?

Тогда столбец достали из хранилища и вручили императрице. Она повелела изготовить для его хранения специальный ларец, который архивисты ласково прозвали «кастрюлей».

«Этот ларец – символ понимания Екатериной II преемственности государственности, преемственности законодательства. Она неспроста облачила его в этот серебряный ковчег: здесь и имперские символы, и картуши, в которых написано, что это подлинное Соборное уложение», – сказала Наталья.

Перед тем как окончательно перейти к эпохе Российской империи, мы еще раз взглянули на всех русских царей. Помог нам в этом Царский титулярник – созданная в 1672 году рукопись, богато иллюстрированная портретами русских монархов и гербами русских земель.

Отмечу, что именно этот экспонат пользовался наибольшей популярностью у школьников, точнее – его анимированная версия. На одной из тумб лежала книга с пустыми страницами, над ней – проектор, реагирующий на движение. Стоит только перелистнуть страницу, и на нее тут же проецируется изображение царя, а слева возникает текстовое описание. По словам Натальи Юрьевны, некоторые посетители даже сравнивали этот документ с комиксами!

«По сути, это еще один большой справочник по России того времени. Здесь представлена история через ее главных действующих лиц – великих князей и царей. Портреты князей, начиная с Рюрика, во многом, конечно, воображаемые, но кроме них у нас ничего нет», – вздохнула Наталья.

Петровская эпоха, правление Екатерины II и прочих монархов представлены большим количеством писем. Конечно, архивы хранят не только богатое эпистолярное наследие, но и примеры законотворческой деятельности государей, массу исторических и литературных произведений, значение которых велико. И все же личная переписка царственных особ наиболее интересна и историку, и праздному зрителю.

Взять хотя бы дневники Петра I , написанные его рукой и прекрасно сохранившиеся. Сколько интересных деталей можно из них почерпнуть! Во время своих заморских походов Петр Алексеевич записывал все, что с ним происходило. Почерк императора небрежен, буквы скачут; можно даже угадать, в каких местах императора застала качка на корабле.

А в письмах Екатерины II, как и в ее указах, написанных от руки, едва заметно сквозит немецкий акцент. Нет, он проявился отнюдь не в грамматических ошибках: императрица, вопреки слухам, была очень грамотной и отлично изъяснялась и писала по-русски. Но в ее почерке есть одна любопытная особенность – она почти везде использует латинскую букву i.

С этих стен на нас смотрит живая история: вот указ от 16 мая 1703 года о закладке в устье Невы крепости Санкт-Питер-Бурх, вот забавный «указ» Емельяна Пугачева, который пытался выдать себя за Петра III, но совершенно не умел писать и лишь спародировал формуляр императорского указа. А через пару шагов уже начинаются документы времен Отечественной войны 1812 года: письмо Багратиона, в котором он докладывает императору о Бородинском сражении, рапорт Кутузова об изгнании остатков главной французской армии за Неман.

Забавно, что бумага не может выражать эмоций, но за каждым из этих листов, за каждой буквой стоит судьба живых людей и в то же время – целой страны.

Так, поневоле застываешь перед манифестом, которым Александр I назначил своим преемником не брата Константина, который считался законным наследником бездетного царя, а Николая Павловича. Этот манифест здесь, в паре сантиметров от наших лиц, которые так безнадежно далеки от тех событий, но так упорно вглядываются в их слабо очерченный след.

Здесь и тот самый конверт, запечатанный лично Александром. На конверте запись о том, что письмо должно храниться в Успенском соборе, и прочесть его необходимо тотчас же после смерти императора. Сделать это было поручено московскому епархиальному архиерею и военному губернатору прямо в соборе. К тому времени, когда письмо было прочитано, народ уже успел присягнуть Константину, но вскоре императором был признан Николай. Именно этот короткий период междуцарствия послужил поводом к восстанию декабристов , которое произошло в Петербурге 14 декабря 1825 года – как раз в день присяги новому императору.

Отдельно хочется отметить великие реформы Александра II и его указы, которые, к счастью потомков, остались нетронутыми. Один из самых удивительных и ярких экспонатов выставки – это Манифест об отмене крепостного права с личным автографом императора. Причем внимание привлекает не столько сам документ, сколько перо, которое закреплено над ним, ведь подпись Александра сделана именно этим пером!

Наталья с улыбкой рассказала о том, что это перо хранится в коллекции Государственного исторического музея, где 6 апреля откроется выставка, посвященная Александру II. Но музей согласился предоставить сотрудникам Госархива редкий артефакт, чтобы спустя столетие это перо и манифест встретились на знаковой выставке.

И снова – услада для глаз. Перед нами красочные изображения большого, среднего и малого гербов Российской империи, утвержденные в 1882 году. Отвести взгляд от потрясающе красивых вензелей и изысканных орнаментов – нелегкая задача, но ведь дальше нас ждут письма Петра Столыпина, а также знаменитый акт отречения Николая II от престола в пользу своего брата Михаила Александровича.

Переход от дореволюционного периода к советской эпохе неизбежен, но все равно слишком резок. Чересчур броской кажется эта подмена аристократического стиля скучными и сухими канцелярскими бумагами, вышедшими из печатной машинки. Причем порой в этой самой машинке даже забывали сменить ленту, и текст вместо черного получался синим.

В том, как оформлены первые декреты большевиков, видна их неуверенность, считает Наталья. Делопроизводство советской власти в самом начале ее установления явно страдало, о верном оформлении документов задумывались мало. По мнению Болотиной и ее коллег, это можно объяснить тем, что даже сами участники Октябрьского восстания в первые десять лет признавали свое правление государственным переворотом, а значит, не были уверены в своих позициях. Неуверенность эта сохранялась и в оформлении документов вплоть до окончания Гражданской войны.

Написанные от руки документы также носят на себе этот отпечаток. Так, обращение «К гражданам России», написанное Лениным от имени ВРК Петросовета в день взятия Зимнего дворца , начертано в явной спешке и даже, можно сказать, в смятении. В тексте много зачеркиваний, слова написаны неразборчиво. Тем не менее эта небольшая заметка, напечатанная в виде листовок и разосланная по всем газетам, является первым документом пришедших к власти большевиков, и ее подлинник представляет невероятную ценность.

Соседями этого обращения стали статьи Владимира Ильича, первая Конституция РСФСР (подлинник), а также некоторые документы белого движения. Примечательно, что и приказы Деникина, и декларация правительства Колчака сохраняют особенности прежнего, дореволюционного стиля. В них аккуратно соблюдены все правила императорских формуляров, что резко контрастирует с советской документацией.

Чем ближе мы к концу выставки, тем больше ускоряется шаг. До чего же сжато здесь время! Вот мы только что толпились перед Договором об образовании Советского Союза , а через несколько витрин нас уже ждет Соглашение, которое утвердило его распад.

Но сначала – Великая Отечественная война. Этот трагический и важный период в истории нашей страны растянулся на несколько стендов. Начинается рассказ, как и положено, с того самого знаменитого снимка: сотни людей замерли перед рупором, из которого звучал встревоженный голос наркома иностранных дел Молотова. 22 июня 1941 года он возвестил народу о том, что Германия напала на Советский Союз, и его речь заканчивалась словами, которые многие помнят наизусть: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Текст этой речи архивисты тоже достали из закромов, и она, как и многие, написана карандашом, буквально «на коленке». В тексте также можно увидеть правки, сделанные красным карандашом – их делал сам Сталин .

Чуть отстав от группы, я задержалась напротив небольшой книжечки за стеклом. На первый взгляд – обыкновенный, ничем не примечательный ежедневник, записи сделаны аккуратным женским почерком. Буковки выведены аккуратно и тонко, но суть их тяжела: голод, тяготы, смерть… Это дневник поэтессы Ольги Берггольц, который она вела в блокадном Ленинграде.

И вот перед нами Акт о безоговорочной капитуляции Германии – может быть, самый долгожданный из всех документов советской эпохи. На стене неподалеку расположились небольшие мониторы, транслирующие военную кинохронику. Позади разложены карты, по которым можно проследить движение советских войск вплоть до самого Берлина. Вот так война может лежать на столе и висеть на стене… Прямо перед нами.

Один из документов привлекает внимание странной белой бумажкой, которая закрывает один его участок. Это написанный рукой Курчатова проект Постановления Совета министров СССР «О проведении испытания атомной бомбы». А участок, закрытый бумажкой, – место, где указаны секретные данные, которые и тогда, в годы холодной войны, и сейчас тщательно скрывают от американцев. Правда, как говорят, все эти цифры давно уже им известны.

Наконец, подходим к одному из самых загадочных документов выставки – Беловежскому соглашению. Загадка заключается в том, что еще в 2013 году бывший глава Белоруссии Станислав Шушкевич сделал скандальное заявление: оригинал Беловежского соглашения о роспуске СССР утерян! По словам бывшего президента республики, пропажу он заметил во время работы над своими мемуарами. После долгих поисков выяснилось, что то самое соглашение, которое 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще подписали Шушкевич, Леонид Кравчук и Борис Ельцин, бесследно исчезло. И найти его, судя по всему, так и не удалось.

К моему большому разочарованию, документ, представленный на выставке, также оказался лишь копией. Скорее всего, это гектографический оттиск, сделанный с оригинала, пояснила Наталья. Так что вопрос о местонахождении подлинника по-прежнему остается открытым, и архивисты на пару с коллекционерами могут продолжать свою охоту.

Завершает выставку период современной России. За стеклом красуется лист Конституции Российской Федерации, на котором во время инаугурации приносит присягу президент. А завершающий документ, который тоже имеет большое значение для страны, – Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

В заключение сделаю важную пометку для тех, кто не успел посетить выставку. Многие из документов, которые были здесь описаны, вы можете увидеть на сайте «100 главных документов российской истории» . Не сомневаюсь, что их изучение позволит каждому, кто интересуется историей России, прикоснуться к богатейшему культурному и духовному наследию своей страны, а также почувствовать ту связь поколений, которая, несмотря на стремительные изменения и течение времени, остается незыблемой. Фото: Мария Рузанкина