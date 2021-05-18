«Штурм Зимнего был, но не как в кино». Как на самом деле вершилась революция?
В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября по н. ст.) 1917 года состоялось, пожалуй, самое важное событие Октябрьской революции – большевики штурмом взяли Зимний дворец. В то же время в истории российского революционного движения сложно отыскать другой эпизод, который был бы окутан таким количеством мифов. Кровавая драма, развернувшаяся на ступенях дворцовой лестницы, побег Керенского в женском платье, боевой выстрел «Авроры» по Зимнему – это лишь неполный список легенд, связанных с захватом резиденции Временного правительства. Большинством из этих мифов мы обязаны знаменитому советскому режиссеру Сергею Эйзенштейну. Яркая картина штурма Зимнего, которую он обрисовал в своем фильме...
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В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября по н. ст.) 1917 года состоялось, пожалуй, самое важное событие Октябрьской революции – большевики штурмом взяли Зимний дворец.
В то же время в истории российского революционного движения сложно отыскать другой эпизод, который был бы окутан таким количеством мифов.
Кровавая драма, развернувшаяся на ступенях дворцовой лестницы, побег Керенского в женском платье, боевой выстрел «Авроры» по Зимнему – это лишь неполный список легенд, связанных с захватом резиденции Временного правительства.
Большинством из этих мифов мы обязаны знаменитому советскому режиссеру Сергею Эйзенштейну. Яркая картина штурма Зимнего, которую он обрисовал в своем фильме «Октябрь», и сегодня многими воспринимается как реальность. Но историки продолжают опровергать версию Эйзенштейна, как и данные советских хроник, где октябрьские события также были героически приукрашены.
Разумеется, залп «Авроры» хоть и явился непосредственным призывом к началу восстания, отнюдь не был боевым, а глава Временного правительства никогда не примерял женского платья.
Но интереснее всего другое: был ли захват Зимнего «штурмом» в прямом смысле этого слова?
На этот и многие другие вопросы порталу «История.РФ» ответил доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор РГГУ Александр Шубин.
«Юнкера не рискнули открывать огонь»
– Александр Владленович, сегодня всем ясно, что Эйзенштейн много чего надумал и приукрасил в истории взятия Зимнего. Но что именно? Иногда говорят, что штурма вообще не было и Временное правительство сдалось почти без боя…
– Все-таки дворец был взят, причем вооруженным путем – значит, штурм был. Он просто не был таким зрелищным, как у Эйзенштейна. Была оборона, была и баррикада, которая защищала Зимний, на Дворцовой площади происходила стрельба. Может быть, не столь кинематографично, но все-таки Зимний дворец был взят, и Временное правительство – арестовано.
– Это правда, что заседавших во дворце министров во время штурма практически никто не охранял?
– Нет, охрана была, просто гораздо меньше, чем было необходимо для обороны такого громоздкого здания, как Зимний дворец. Соответственно, когда здание было буквально затоплено сторонниками Военно-революционного комитета, то охранявшие Временное правительство юнкера не смогли оказать сопротивление. Из-за перевеса сил наступающих Временное правительство было арестовано без перестрелки. Таким образом, непосредственно в Белой столовой, где сидели министры, стрельбы не было. Юнкера там были, просто они не рискнули открывать огонь, увидев внушительную толпу, которая на них надвигалась.
– Кто-то еще, кроме юнкеров, остался защищать Зимний? Или все остальные разбежались?
– Во-первых, это не так мало! Воспитанники юнкерских училищ были основной вооруженной силой, сопротивлявшейся большевикам. Во-вторых, там были бойцы женского батальона. Женский батальон и юнкера в основном и обороняли Зимний дворец.
«Керенский переоделся – в матроса»
– Читая книги и интервью с различными историками, нетрудно понять, что оборона дворца в целом была организована довольно плохо. Так, историк Юлия Кантор не раз говорила о том, что защитники Временного правительства то приходили во дворец, то по разным причинам покидали его. Все действительно было так печально?
– Почему же печально? Для тех, кто был в Зимнем дворце, было преимуществом то, что они могли выходить. И главным, кто вышел, был Керенский. Сначала блокады не было, да и потом она была не очень прочной. Конечно, защитники уходили. Например, так поступили казаки.
– Почему?
– Они не видели в защите дворца никакой перспективы.
– Кстати, о Керенском. Все же помнят эту знаменитую легенду о том, как он сбежал из Зимнего, переодевшись в женское платье. Откуда она вообще взялась?
– Это, безусловно, миф. Керенский переоделся в матроса, когда бежал из Гатчины, – это уже следующий исторический эпизод, когда он пытался вернуть себе власть в Петрограде. После неудачи он действительно переодевался, но не медсестрой!
– Почему Керенский сбежал из Зимнего в день начала восстания? Как он рассчитывал вернуть себе власть?
– Он не сбежал. Будучи еще премьер-министром России, он направился на фронт за верными частями, чтобы вернуться в Петроград с победой. Он ни от кого не скрывался, выехал на автомобиле в сопровождении еще одной машины.
«Советские историки могли уменьшить число потерь»
– Существуют ли какие-то данные о потерях в тот роковой день?
– По официальным данным, погибли всего семь человек, но цифра может быть очень приблизительной. Дело в том, что эти данные собирали советские историки – они могли приуменьшить потери со стороны защитников. Понятно, что в той перестрелке сколько-то человек должны были погибнуть.
– Пишут, что при обстреле больше всех пострадали лежачие раненые, которые находились в госпитале, организованном в парадных залах дворца.
– Не совсем так. Госпитальные палаты там действительно были, но ведь они находились внутри здания. Стрельба в основном шла на улице. По зданию было выпущено несколько снарядов.
– Выходит, сильнее всего пострадал фасад дворца?
– Немного пострадал фасад, и один снаряд при обстреле с Петропавловской крепости попал в крышу. Но сам обстрел к потерям не привел. Просто в то же время на Дворцовой площади стреляли шрапнелью, и, конечно, шальные пули могли в кого-то попасть.
«После первых грабежей всех стали досматривать»
– Это правда, что большевики устроили во дворце настоящую вакханалию и практически его разорили?
– Грабежи действительно начались, после чего большевиками были приняты меры, чтобы оказавшиеся внутри несознательные участники штурма не вынесли оттуда каких-то ценностей. Проводился досмотр выходивших из здания. Какие-то разрушения и потери, конечно же, были, потому что огромная толпа ворвалась в здание, в котором было очень много ценных предметов. Кто бы ни устраивал такой штурм, он должен был понимать, что произойдут какие-то эксцессы. С другой стороны, конечно, это была большая ошибка Временного правительства – обороняться в таком гигантском музее. Там было сосредоточено большое количество ценностей царского режима. Кроме того, на тот момент там уже были музейные экспозиции. Для обороны это здание было самым неудобным.
– Почему же Временное правительство заняло именно Зимний?
– До этого оно работало в Мариинском дворце. Это, конечно, было гораздо компактнее. Но для большого аппарата этого здания не хватало, поэтому члены правительства перебрались в Зимний. Они же не думали, что их будут там штурмовать! А когда дело дошло до штурма, то ситуация, конечно, была не та, о которой думали, когда выбирали здание.
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