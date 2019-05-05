Царица советской культуры Екатерина Фурцева 5 мая 1960 года известный государственный и партийный деятель Екатерина Алексеевна Фурцева стала министром культуры СССР. На этой должности она непрерывно трудилась в течение 14 лет. Комсомолка и спортсменка Екатерина Алексеевна выросла в городе Вышнем Волочке, происходила из простой рабочей семьи. Отец Алексей Гаврилович погиб на полях сражений Первой мировой, мать Матрёна Николаевна трудилась ткачихой на фабрике. Маленькая Катя появилась на свет 7 декабря 1910 года. Умная и активная девушка с 14 лет состояла в комсомольской организации. После окончания семилетней школы в 1928 году Катя пошла работать. В течение двух лет работала на текстильной фабрике родного города вместе с матерью.... На чтение: 3 минуты

5 мая 1960 года известный государственный и партийный деятель Екатерина Алексеевна Фурцева стала министром культуры СССР. На этой должности она непрерывно трудилась в течение 14 лет.

Комсомолка и спортсменка

Екатерина Алексеевна выросла в городе Вышнем Волочке, происходила из простой рабочей семьи. Отец Алексей Гаврилович погиб на полях сражений Первой мировой, мать Матрёна Николаевна трудилась ткачихой на фабрике. Маленькая Катя появилась на свет 7 декабря 1910 года.

Умная и активная девушка с 14 лет состояла в комсомольской организации. После окончания семилетней школы в 1928 году Катя пошла работать. В течение двух лет работала на текстильной фабрике родного города вместе с матерью. В 1930 году стала членом ВКП(б), до 1933 года занималась комсомольской работой в Курской области и Феодосии. Уже тогда Фурцева проявила себя отличным организатором, способным проявлять твёрдость и жёсткость, если это было необходимо. Работая в Крыму, она часто посещала базу планеристов в Коктебеле, помимо планерного спорта увлекалась плаванием. Здесь она познакомилась с будущим великим конструктором Сергеем Павловичем Королёвым .

Источник: https://24smi.org

В 1933-1938 годах Екатерина обучалась в Московском институте тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова, была секретарем институтского комитета комсомола, а затем и секретарем парткома. С 1935 года девушка была членом ЦК ВЛКСМ. Тогда же она вышла замуж за лётчика Петра Биткова, у пары родилась дочь Светлана. Второй брак Фурцевой состоялся в 1956 году, она стала женой дипломата Николая Фирюбина.

На московской партийной вершине

Партийная карьера будущего министра поначалу была по-настоящему блестящей. Начало Великой Отечественной войны Екатерина Алексеевна встретила в Москве, участвовала в организации обороны города. В два первых военных года она стояла во главе Куйбышевского горкома партии, с 1942 года и вплоть до 1950 года была вторым, а затем первым секретарем Фрунзенского райкома партии в Москве. В 1950 году перешла в Московский горком КПСС, которым тогда руководил Никита Сергеевич Хрущёв , симпатизировавший Фурцевой. Здесь она работала сначала вторым секретарём, курируя вопросы культуры, науки и идеологии, а затем в 1954-1957 годах – и первым секретарём, получив это назначение от нового первого секретаря ЦК партии Хрущёва.

Для 43-летней Екатерины Алексеевны это была очень высокая должность, которую в СССР никогда ни до, ни после Фурцевой не занимала женщина. В июне 1957 года при попытке некоторых членов Президиума сместить Хрущёва верная соратница была среди тех, кто активно поддержал Никиту Сергеевича. В награду 29 июня 1957 года она вошла в высшее руководство страны – Президиум ЦК КПСС, где кроме неё опять-таки не было ни одной представительницы прекрасного пола.

Источник: https://24smi.org

Во главе столичного горкома, а в 1956-1960 годах и в должности секретаря ЦК Екатерина Алексеевна вела активную работу. При ней были возведены новые здания театров, среди которых Театр им. Моссовета и Театр оперетты, новые кинотеатры и медицинские центры, были сооружены спорткомплекс «Лужники», «Детский мир», книжный магазин «Москва», проводилась реконструкция ВДНХ, широко велось строительство новых жилых площадей. Екатерина Алексеевна была куратором Московского фестиваля молодежи и студентов 1957 года. При ней в столице стал проходить ряд международных конкурсов, среди них конкурс имени П.И. Чайковского, Московский международный кинофестиваль, в 1955 году прошла выставка Дрезденской галереи.

При всей своей загруженности Фурцева не оставляла активных занятий спортом, следила за модой и всегда старалась выглядеть эффектно. Нужно отметить, что она была отличным оратором: тщательно готовившая свои выступления, Екатерина Алексеевна всегда держалась перед публикой уверенно и свободно, заражая своей живостью, эмоциональностью и артистичностью.

На культурном фронте

Хрущёв со временем подзабыл большие заслуги Фурцевой в сохранении за ним власти в стране. Когда 5 мая 1960 года Екатерина Алексеевна возглавила министерство культуры, она ещё оставалась членом высшего руководства, но уже в октябре 1961 года Хрущёв вывел её из Президиума ЦК, а сменивший его в 1964 году Леонид Брежнев был категорически против присутствия женщин в своём Политбюро, но с поста министра, как многих хрущёвских выдвиженцев, увольнять не стал. В итоге Фурцева прослужила на должности главы культурного ведомства более 14 лет. Мнения об этом этапе её деятельности были различны. Кто-то из обиженных работников культуры обвинял ее в непонимании искусства, а те, кому она помогала, называли её Екатериной Третьей, считая, что в качестве министра культуры она сделала очень много важного.

Екатерина Фурцева на художественной выставке. Источник:https://www.tvc.ru

Да, Фурцева не разрешала гастроли в СССР различных зарубежных музыкальных групп, не пропускала некоторые постановки в театрах. Но не стоит забывать, что зачастую она шла в обход цензуры, беря на себя всю ответственность в спорных случаях. И сделано при ней было гораздо больше, чем запрещено или разрушено.

Екатерина Алексеевна очень много сил отдавала организации культурного обмена между Советским Союзом и другими странами. При ней был впервые проведен Международный конкурс артистов балета (1969). Впервые же в СССР проводились недели европейского кино, выставки египетских древностей (1973), работ Святослава Рериха (1960) и Фернана Леже (1964), «Моны Лизы» Леонардо да Винчи (1974) в Пушкинском музее, выставка Марка Шагала в Третьяковской галерее (1974), экспозиция музея «Метрополитен» из Нью-Йорка (1974). Было множество музыкальных событий: гастроли Ива Монтана и Симоны Сеньоре (1963), оркестров Бенни Гудмена (1962) и Дюка Эллингтона (1971), миланского оперного театра «Ла Скала» (1964). Также шел и обратный процесс: Большой театр побывал на гастролях в США, МХАТ им. М. Горького гастролировал по Европе, Азии и Америке, выставки Пушкинского музея и Третьяковки прошли в Японии.

При Фурцевой в нашу страну были возвращены многие произведения из наследия семейства Рерихов, а также художника Савелия Сорина. По её инициативе в воюющем с США Северном Вьетнаме была создана киношкола, заложившая там основы киноискусства. Сейчас это Вьетнамский институт кинематографии.

Источник: https://24smi.org

Екатерина Алексеевна продолжила и характерную для неё раньше линию на создание новых культурных пространств. Благодаря ей появились Театр на Таганке (1964) и Детский музыкальный театр Наталии Сац (1965), Цирк на проспекте Вернадского (1971) и Концертный зал «Россия» (1971). Новое здание по примеру Театра оперетты и Театра им. Моссовета получили «Современник» и МХАТ (1973). С подачи министра в начале 1960-х появились Высшие сценарные курсы и Городской Дворец творчества детей и юношества на Ленинских горах, в 1967 году были открыты музей-квартира и дом-мастерская художника Павла Корина, а также возведено новое здание Московского академического балетного училища Минкультуры СССР.

При Екатерине Фурцевой произошел ряд важных назначений. Так, знаменитый хореограф Юрий Григорович стал балетмейстером Большого театра (1964), Анатолий Эфрос стал во главе Театра на Малой Бронной (1967), Олег Ефремов возглавил МХАТ (1970), Марк Захаров – Ленком (1973), Борис Равенских – Малый театр (1970).

Интеллигентная и яркая, сильная и небезразличная, горевшая работой и оставившая значительный след в культурной истории нашей страны Екатерина Фурцева скончалась от острой сердечной недостаточности в ночь с 24 на 25 октября 1974 года. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Обложка: Е. Фурцева выступает перед деятелями культуры. Источник: https://24smi.org