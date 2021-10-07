Королев Сергей Сергей Павлович Королёв (1907-1966) — выдающийся конструктор и ученый, работавший в области ракетной и ракетно-космической техники.

Сергей Павлович Королёв (1907-1966) — выдающийся конструктор и ученый, работавший в области ракетной и ракетно-космической техники. Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, академик Академии наук СССР, он является создателем отечественного стратегического ракетного оружия средней и межконтинентальной дальности и основоположником практической космонавтики. Его конструкторские разработки в области ракетной техники представляют исключительную ценность для развития отечественного ракетного вооружения, а в области космонавтики имеют мировое значение. Он по праву является отцом отечественной ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей наше государство передовой ракетно-космической державой.

С.П. Королёв родился 12 января 1907 г. в г. Житомире в семье учителя русской словесности П.Я. Королёва. Уже в школьные годы Сергей отличался неукротимой тягой к новой тогда авиационной технике. В 17 лет он уже разработал проект летательного аппарата оригинальной конструкции — «безмоторного самолета К-5». Поступив в 1924 г. в Киевский политехнический институт по профилю авиационной техники, Королёв за два года освоил в нем общие инженерные дисциплины и стал спортсменом-планеристом. Осенью 1926 г. он переводится в Московское высшее техническое училище (МВТУ), где получил известность как молодой способный конструктор и опытный планерист. Спроектированные и построенные им летательные аппараты: планеры «Коктебель», «Красная Звезда» и легкий самолет СК-4, предназначенный для достижения рекордной дальности полета, показали незаурядные способности Королёва. Особенно его увлекали полеты в стратосфере и принципы реактивного движения. В сентябре 1931 г. С.П. Королёв и Ф.А. Цандер добиваются создания в Москве с помощью Осоавиахима общественной организации - Группы изучения реактивного движения (ГИРД). В апреле 1932 г. она становится по существу государственной научно-конструкторской лабораторией по разработке ракетных летательных аппаратов, в которой создаются и запускаются первые отечественные жидкостные баллистические ракеты (БР) ГИРД-09 и ГИРД-10.

В 1933 г. на базе московской ГИРД и ленинградской Газодинамической лаборатории (ГДЛ) основывается Реактивный научно-исследовательский институт под руководством И.Т. Клейменова. С.П. Королёв назначается его заместителем. Однако расхождения во взглядах с руководителями лаборатории на перспективы развития ракетной техники заставляют С.П. Королёва перейти на творческую инженерную работу, и ему как начальнику отдела ракетных летательных аппаратов в 1936 г. удалось довести до испытаний крылатые ракеты.

В 1938 г. Королев был арестован Военной Коллегией Верховного Суда СССР по статье 58-7, 11. Он был приговорен к 10 годам лагерей. В 1940 г. срок сокращён до 8 лет лагерей, освобождён в 1944 г., а полностью он был реабилитирован в 1957 г. Арест и пребывание в ГУЛАГе навсегда заразили Королёва пессимистическим отношением к окружающей действительности. По воспоминаниям близко знавших его людей, любимой поговоркой Сергея Павловича была фраза «Шлёпнут без некролога…»

Год он провёл в Бутырской тюрьме. На допросах подвергался жестоким пыткам и избиениям в результате которых Королёву сломали челюсти (также получил сотрясение мозга). В 1939 г. попал на Колыму, где находился на золотом прииске Мальдяк и был занят на «общих работах». В 1940 г. направлен на новое место заключения - в московскую спецтюрьму НКВД ЦКБ-29, где под руководством А.Н. Туполева, также заключённого, принимал активное участие в создании бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2 и одновременно инициативно разрабатывал проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика. Это послужило причиной для перевода Королёва в 1942 г. в другое КБ тюремного типа - ОКБ-16 при Казанском авиазаводе № 16, где велись работы над ракетными двигателями новых типов с целью применения их в авиации.

В 1946 г. Был создан единый научно-исследовательский институт «Нордхаузен», директором которого был назначен генерал-майор Л. М. Гайдуков, а главным инженером - С.П. Королёв. В 1948 г. С. П. Королёв начинает летно-конструкторские испытания баллистической ракеты Р-1 и в 1950 г. успешно сдает ее на вооружение. Параллельно С.

Занимаясь боевыми баллистическими ракетами, С.П. Королёв стремился к большему - к покорению космического пространства. В 1955 г. С.П. Королёв, М.В. Келдыш, М.К. Тихонравов выходят в правительство с предложением о выведении в космос при помощи ракеты Р-7 искусственного спутника Земли. И уже 4 октября 1957 г. С.П. Королёв запускает на околоземную орбиту первый в истории человечества искусственный спутник Земли. Работы над спутниками ведутся параллельно с подготовкой полета в космос человека.

12 апреля 1961 г. С.П. Королёв снова поражает мировую общественность. Создав первый пилотируемый космический корабль «Восток», он реализует первый в мире полет человека-гражданина СССР Юрия Алексеевича Гагарина по околоземной орбите.

С.П. Королёв был генератором многих неординарных идей и прародителем выдающихся конструкторских коллективов, работающих в области ракетно-космической техники, его вклад в развитие отечественной и мировой пилотируемой космонавтики является решающим. Можно только удивляться многогранности таланта Сергея Павловича, его неиссякаемой творческой энергии. Он является первопроходцем многих основных направлений развития отечественного ракетного вооружения и ракетно-космической техники. Трудно себе даже представить, какого уровня достигла бы она, если бы преждевременная смерть 14 января 1966 г. Сергея Павловича не прервала творческий полёт его мыслей. Урна с прахом С.П. Королёва захоронена в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.