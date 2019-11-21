Неразделенная любовь: как «царица полей» подпортила имидж Никиты Хрущева Вряд ли среди наших читателей найдется ярый противник мнения, что кукуруза – вкусный и питательный продукт. Эта сельскохозяйственная культура при грамотном использовании может обеспечить пропитанием и домашний скот, и людей. Но акцент при этом надо делать на фразе: «при грамотном использовании». А вот в уже далёкие 1950-1960-е годы, в годы правления Никиты Сергеевича Хрущёва, эта культура чуть не поставила сельское хозяйство огромной страны на грань катастрофы. Как накормить страну? После Великой Отечественной войны и восстановления народного хозяйства как никогда остро встал вопрос о том, как накормить страну, как избежать повсеместного голода. В сельском хозяйстве зрел серьезный кризис, а продовольственная программа... На чтение: 2 минуты

Вряд ли среди наших читателей найдется ярый противник мнения, что кукуруза – вкусный и питательный продукт. Эта сельскохозяйственная культура при грамотном использовании может обеспечить пропитанием и домашний скот, и людей. Но акцент при этом надо делать на фразе: «при грамотном использовании». А вот в уже далёкие 1950-1960-е годы, в годы правления Никиты Сергеевича Хрущёва , эта культура чуть не поставила сельское хозяйство огромной страны на грань катастрофы.

Как накормить страну?

После Великой Отечественной войны и восстановления народного хозяйства как никогда остро встал вопрос о том, как накормить страну, как избежать повсеместного голода. В сельском хозяйстве зрел серьезный кризис, а продовольственная программа буксовала повсеместно. Тем не менее все преемники Иосифа Сталина , чтобы завоевать доверие народа, активно использовали лозунг: «Удовлетворим продовольственные запросы населения».

Н. Хрущеву вручают венок из кукурузы в одном из колхозов Украины

Источник: lenta.ru

Пробовал претворить этот лозунг в жизнь Георгий Максимилианович Маленков , но Никита Сергеевич оказался в решении вопроса впереди всех. Среди его идей по улучшению продовольственной проблемы были и укрупнение деревень, и освоение целинных и залежных земель . Но пиком его творчества стала «кукурузная эпопея». Мне думается, что Хрущёв действительно хотел накормить народ. Ему надо было обеспечить людей хлебом, мясом и молоком. Именно в это время ему припомнился чудесный продукт, который и растет лучше, и урожая дает больше, и даже может обеспечить кормами в виде силоса скотину. Тем более, что определённый опыт у Никиты Сергеевича уже был. Сразу после войны на Украину опять надвигался голод, и дополнительные посадки кукурузы позволили эту проблему решить.

Большая «кукурузная кампания» началась в 1954 году. Первый секретарь ЦК КПСС призвал увеличить посевы кукурузы по всей стране, а уже на следующий год призыв подтвердился соответствующим партийным решением.

Здесь надо вспомнить и ещё один момент, который повлиял на такое решение. В 1955 году в Москву приехал профессионал в кукурузном деле – американский фермер Росуэлл Гарст. От него Никита Сергеевич и услышал о преимуществах кукурузы, о том, какие небывалые урожаи она дает в США. Эта встреча во многом стала решающей. Два кукурузника подружились, и в дальнейшем Хрущёв приезжал к другу Гарсту в Айову и лично знакомился с успехами в выращивании кукурузы.

Источник: pinterest.com

Догнать и перегнать…

В 1956 году в Москве прошёл всесоюзный семинар по кукурузе, и именно на нём прозвучал призыв Хрущёва засадить ею все поля страны – от Казахстана до Таймыра. Все аграрии СССР в едином порыве бросились выполнять распоряжение. Никто и не задумался, а будет ли заморская культура расти на Таймыре. Родина кукурузы – Америка. Климат Айовы заметно отличается от климата Вологодской или Архангельской областей. Кукурузу сажали везде: на целине, на землях для кормовых культур, на полях под паром и даже на пастбищах.

Своё дело сделала и массовая пропаганда: были выпущены огромными тиражами плакаты, появился специализированный журнал «Кукуруза», сняты фильмы и замечательный мультфильм «Чудесница», даже стекольная промышленность запустила производство кукурузных початков для украшения новогодних елок. Колхозникам объясняли, чем «царица полей» полезна и зачем нужно её сажать. Агитпром рекомендовал тексты газетных шапок, один из них: «Во всех областях и краях Союза может давать урожай кукуруза. Эту культуру повсюду внедряй: в каждую область и в каждый край».

А когда Хрущёв увидел бескрайние кукурузные поля в Америке, его энтузиазм уже нельзя было остановить. Правда, на местах дело обстояло не совсем здорово. Нормальные урожаи собирали только в отдельных южных регионах, а вот в широтах, расположенных севернее, царица полей не везде вызревала, а в некоторых случаях вообще не приживалась. Был и ещё один момент: людям просто забыли сказать, как сажать и как за ней ухаживать. Но это не останавливало агрономов из Кремля. Те хозяйственники, которые не справлялись с партийными заданиями, не собирали должный урожай, могли поплатиться партийным билетом, их снимали с постов и выносили взыскания по партийной линии. Не забывайте, вся эта «кукурузная кампания» проходила под лозунгом: «Догнать и перегнать Америку».

Хотели как лучше…

«Цыплят по осени считают», – гласит старая русская пословица. Уже в начале 1960-х годов в СССР разразился продовольственный кризис. С полок исчез пшеничный хлеб, а в ржаной стали добавлять кукурузную муку. Скоро в отдельных районах исчез и чёрный хлеб. Я помню, как мы с бабушкой отстаивали ночные смены возле ЖКО, где по утру можно было получить 2 кг кукурузной муки. Бабушка очень ругалась, потому что никак не получались у нее пироги из этой муки, а другой взять было негде. В стране появились ограничения, появились нормы выдачи хлеба в одни руки, а в некоторых регионах были введены карточки. Впервые наша страна стала закупать зерно за границей. Этот кошмар кончился в октябре 1964 года. Состоялся пленум ЦК КПСС и главный «кукурузник» Хрущёв был отправлен на пенсию. Кукуруза перестала быть «царицей полей» и заняла обычное место в ряду сельскохозяйственных культур.

Урожай кукурузы на Украине, 1973 год

Источник: lenta.ru

Принято считать, что именно «кукурузное дело» больше всего подпортило имидж Никиты Сергеевича.

Обложка: Никита Хрущев и Росуэлл Гарст. Источник: pinterest.com

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