Краткий курс истории. Наследник Сталина
8 января (н. ст.) 1902 года родился Георгий Максимилианович Маленков, советский государственный деятель, сподвижник Сталина, председатель Совмина СССР в 1953–1955 годах. В последние годы жизни Сталина именно на Маленкова все смотрели как на наследника вождя. Жена-сподвижница Георгий Максимилианович родился в семье коллежского регистратора, потомка известного рода македонских священников. В годы Гражданской войны служил в рядах РККА, занимал должность политработника. В то же время женился на Валерии Голубцовой (в будущем директор Московского энергетического института), которая и стала главным двигателем для своего слабохарактерного мужа. Взлет карьеры Маленкова пришелся на 1930–1940-е годы. Он прошел по ступеням от сотрудника Орготдела ЦК ВКП(б) до начальника...
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8 января (н. ст.) 1902 года родился Георгий Максимилианович Маленков, советский государственный деятель, сподвижник Сталина, председатель Совмина СССР в 1953–1955 годах. В последние годы жизни Сталина именно на Маленкова все смотрели как на наследника вождя.
Жена-сподвижница
Георгий Максимилианович родился в семье коллежского регистратора, потомка известного рода македонских священников. В годы Гражданской войны служил в рядах РККА, занимал должность политработника. В то же время женился на Валерии Голубцовой (в будущем директор Московского энергетического института), которая и стала главным двигателем для своего слабохарактерного мужа. Взлет карьеры Маленкова пришелся на 1930–1940-е годы. Он прошел по ступеням от сотрудника Орготдела ЦК ВКП(б) до начальника управления кадров ЦК и секретаря ЦК и фактически руководил работой по построению централизованной номенклатурной кадровой системы. В этом качестве Маленков сыграл важную роль в ликвидации Ежова – генерального комиссара госбезопасности.
Заместитель Сталина
Благодаря своей неукоснительной исполнительности перед Сталиным и боязни совершить малейшую ошибку в каждом своем шаге, Маленков все более приближается к вождю. В начале Великой Отечественной войны он является одним из организаторов Государственного комитета обороны и имеет в нем членство. Участвует в важнейших военных операциях, курирует Наркомат авиационной промышленности, получает звание генерал-лейтенанта. А после войны фактически выполняет функции заместителя Сталина по партии. На XIX съезде (1952 год) он даже произносит отчетный доклад вместо вождя. Победа коммунистов в Китае в 1949 году – во многом заслуга Маленкова. Кроме того, он сыграл важную роль в так называемом «Ленинградском деле», выступив против героев блокады и приложив руку к разгрому Ленинградской партийной организации.
Тихое падение
После смерти Сталина Маленков стал главой правительства, попытался провести ряд позитивных экономических реформ и впервые выдвинул тезис о мирном сосуществовании коммунистической и капиталистической систем в мире. И это в начале холодной войны! Маленков не был властолюбцем, о нем говорили, что он был рожден с душой канцеляриста, эдакий человек-«что-изволите». Георгий Максимилианович был прекрасным исполнителем, способным выполнить сложное политическое задание, но сам при этом не был реальным лидером, а всегда тяготел к сильным личностям (сначала это был Сталин, потом Берия). Поэтому-то Маленков не удержался у власти, будучи смещенным Хрущевым. С тех пор и до самой кончины в 1988 году Маленков старался жить тихой жизнью, не напоминая власти о своем существовании, а самому себе – о том, что имел и что потерял.
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