Жизнь на дне. Эксперименты с подводными домами в Крыму У крымских берегов во второй половине 1960-х годов обживали два из четырех советских гидрополиса – «Ихтиандр» и «Спрут» Крым издавна был местом разнообразных научных экспериментов, в том числе, конечно, связанных с морем. Черное море идеально подходит для этих целей: оно безопасное, теплое, имеет короткий «мертвый сезон», а самое главное – оно очень и очень разнообразно с точки зрения науки. Но есть в научной истории Крыма эпизод, в котором главную роль играли не маститые ученые, а самые что ни на есть энтузиасты. У крымских берегов были проведены два из четырех советских опытов с подводными домами – «Ихтиандр» и «Спрут», спроектированными, построенными... На чтение: 4 минуты

У крымских берегов во второй половине 1960-х годов обживали два из четырех советских гидрополиса – «Ихтиандр» и «Спрут»

Крым издавна был местом разнообразных научных экспериментов, в том числе, конечно, связанных с морем. Черное море идеально подходит для этих целей: оно безопасное, теплое, имеет короткий «мертвый сезон», а самое главное – оно очень и очень разнообразно с точки зрения науки. Но есть в научной истории Крыма эпизод, в котором главную роль играли не маститые ученые, а самые что ни на есть энтузиасты. У крымских берегов были проведены два из четырех советских опытов с подводными домами – «Ихтиандр» и «Спрут», спроектированными, построенными и населенными акванавтами-любителями, которые рискнули распространить присутствие человека в морские глубины.

Кто придумал дом на дне?

Торную дорогу к подводным поселениям человека – гидрополисам – проложил знаменитый француз Жак-Ив Кусто. Первый построенный им подводный дом «Преконтинент-1» опустился на морское дно в 1962 году и принял всего двух обитателей. Год спустя ученые и исследователи-энтузиасты начали обживать «Преконтинент-2», в котором нашлось место для пятерых акванавтов, как стали называть жителей подводных домов по аналогии с космонавтами. А еще через два года на стометровую глубину погрузился «Преконтинент-3», последний и самый большой из подводных домов Кусто. Он вмещал уже семерых акванавтов, и в нем даже принимали гостей, среди которых были и советские ученые.

Подводную эпопею французов продолжили американцы, которые частично финансировали постройку и обслуживание гидрополисов Кусто. В 1964 году в США построили первый подводный дом «Силэб» (то есть «морскую лабораторию»), а в 1965-м – «Силэб-2», в котором на глубине 62 метра две группы акванавтов проработали в общей сложности месяц с небольшим.

Акванавты возле подводного дома «Ихтиандр», подводная съемка 1966 года. Источник: https://www.tourprom.ru

В СССР были проведены четыре независимых эксперимента с подводными домами. В 1966 году под воду отправились «Ихтиандр» и «Садко», в 1967 году впервые был заселен подводный дом-гидростат «Спрут», имевший надувную конструкцию. А в 1968 году начался самый длительный и в советской, и в мировой истории подводных домов эксперимент «Черномор». В общей сложности в домах-лабораториях «Черномор» и «Черномор-2» в течение шести сезонов отработали 20 экспедиционных экипажей, в составе которых было свыше 40 акванавтов. Им принадлежит и еще один рекорд: в сумме советские исследователи провели под водой почти семь месяцев! И хотя все четыре советских проекта подводных домов связаны с Черным морем, непосредственно в Крыму погружались только два гидрополиса – «Ихтиандр» (трижды – в 1966, 1967 и 1968 годах) и «Спрут» (в 1967 и 1968 годах).

«Ихтиандр» – первый!

Как гласит легенда, первая идея о постройке собственного подводного дома родилась у членов клуба подводников «Скорпена» Донецкого мединститута в 1964 году. Тогда в конце лета в клубе появился вернувшийся из поездки на мыс Тарханкут в западном Крыму старший инструктор «Скорпены» Александр Хает. Он привез с собой не только обломки амфор, найденных на дне, но и первые рассказы о французских экспериментах с гидрополисами.

Первым подводным домом «Ихтиандр» стал почти случайно. Одновременно с ним в Сухуми к погружению на дно Черного моря готовился подводный дом «Садко». Причем «садковцы» были снаряжены куда лучше «ихтиандровцев»: организацией проекта занимался Ленинградский гидрометеорологический институт (ЛГМИ), а базой стал сухумский Акустический институт, работавший на военных. Но судьба распорядилась иначе. Как вспоминает сотрудник ЛГМИ Виталий Сычев, за два дня до начала эксперимента, утром 24 августа 1966 года руководитель экспедиции «Садко» Всеволод Джус потерянным голосом сообщил всем: «Вчера в Крыму начался эксперимент с подводным домом «Ихтиандр».

Первые женщины-акванавты СССР — Марина Барац и Галина Гусева. Источник: http://krymology.info

«Садко» опустился на дно 26 августа 1966 года, а «Ихтиандр» – 23 августа. Первый в СССР подводный дом был построен в рекордные сроки. От решения о его создании до начала эксперимента прошло всего пять месяцев. Совет клуба подводников «Скорпена» постановил начать подготовку подводного эксперимента только 30 марта 1966 года. Хотя предварительные работы начались, конечно, раньше. И велись они, что называется, на голом энтузиазме. Например, один из участников проекта «Ихтриандр» вспоминал, что первыми шагами к постройке подводного дома стал фактически сбор металлолома: «По улицам Донецка, роняя части, катится списанный, пятой категории годности компрессор. «Будете ремонтировать не меньше года», – говорят бывалые люди. Ремонт компрессора был хорошей школой слесарного дела, терпения и воспитания уважения к технике. «Старик» снабжал ихтиандровцев сжатым воздухом четыре года, и лучшей оценкой нашей работы были неоднократные попытки прежних нерадивых хозяев вернуть его себе обратно».

Впрочем, удивляться такому способу подбора оборудования не приходится: «Ихтиандр» строился на те небольшие средства, которые добывали участники эксперимента и члены клуба «Скорпена», и на те взносы, которые делали донецкие организации, если их удавалось убедить в реальности затеи. Ведь наверху идею шахтерского гидрополиса не поддержали. Характерный эпизод: уже после того, как закончился первый сезон работы в подводном доме, в начале сентября 1966 года в клуб «Скорпена» пришло официальное письмо из Федерации подводного спорта, которая запрещала проведение эксперимента. Судя по всему, федерация решила просто подстраховаться на всякий случай, если бы что-то пошло не так, как планировалось.

От Тарханкута до Ласпи

Первый «Ихтиандр» был невелик: освещенный шахтными светильниками домик на две койки. Построенный вскладчину, он не мог погружаться на большие глубины, как зарубежные гидрополисы, а располагался на отметке в десять метров. Первыми акванавтами на борту «Ихтиандра» стали врач Александр Хаес и инженер Дмитрий Галактионов: они провели под водой трое суток. После них в гидрополис заселился шахтер Юрий Советов, но ему удалось прожить под водой всего сутки, а затем эксперимент прервали из-за начавшегося шторма (на такой небольшой глубине волнение ощущалось достаточно сильно и представляло нешуточную опасность).

Подготовка подводного дома «Спрут» к погружению в лагере на берегу, 1967 год. Источник: http://www.dive-tek.ru

И все-таки даже четыре дня жизни под водой были успехом! Поэтому на следующий год «Ихтиандр» вернулся в Крым. Началась экспедиция «Ихтиандр-67». Она проводилась на новом месте, под Севастополем. К этому времени сам подводный дом уже был серьезно переработан. Теперь он представлял собой не прежний маленький домик, а солидное трехсекционное сооружение, в плане напоминающее морскую звезду, и мог принимать под своей крышей не двух, а сразу пятерых акванавтов. Среди них были и первые в СССР женщины-акванавты – Марина Барац и Галина Гусева.

За те две недели, которые гидрополис простоял на дне, в нем успели побывать две смены исследователей. На сей раз проект был организован по всем правилам научных исследований, а курировали эту работу представители Института физиологии им. И. П. Павлова и Института эволюционной физиологии и биохимии им И. М. Сеченова. В экспериментах участвовал каждый акванавт. Они перемещали по дну и над ним грузы весом до 120 килограммов, работали пилами, занимались геологическими исследованиями, а вернувшись в подводный дом, занимались обработкой результатов, проходили психологические тесты и вели дневники.

Еще через год в бухте Ласпи прошел третий сезон проекта – «Ихтиандр-68». Но на этот раз исследователей подвела погода. Всего три дня сумели провести на дне участники эксперимента, а потом начался шторм, который помешал возобновить погружения. Ни в тот сезон, и никогда больше «Ихтиандр» не опускался под воду. Причина была проста – нехватка средств. Собственные ресурсы «ихтиандровцев» были исчерпаны. Сторонние спонсоры не видели смысла поддерживать проект, не могла помочь и Федерация подводного спорта, которая хоть и наградила участников «Ихтиандра-66» грамотой за проведенный эксперимент, но существенных финансовых ресурсов не имела. Рассчитывать же на помощь со стороны государства и вовсе не приходилось. Государственные средства вкладывались в другой, более солидный подводный эксперимент – в исследовательскую станцию «Черномор», которая как раз в то лето открыла свой первый сезон под Геленджиком.

Акванавт возле оболочки подводного дома «Спрут», 1967 год. Источник: http://www.offsport.ru

Надувной «Спрут»

И все равно в истории советских подводных домов «Ихтиандр» сыграл очень важную роль. Прежде всего он наглядно доказал, что подобные эксперименты при наличии воли и опыта могут проводиться энтузиастами, а также то, что подобные проекты возможны без существенных вложений. Это подвигло на повторение опыта донецких аквалангистов их товарищей из Москвы – создателей подводного дома «Спрут».

Подводный дом, построенный участниками московского клуба подводного спорта «Дельфин», уникален с нескольких точек зрения. Прежде всего с точки зрения конструкции, которая, собственно, и определила все остальные уникальные возможности «гидростата», как называли детище «дельфиновцев». В отличие от всех остальных советских и иностранных гидрополисов, «Спрут» был… мягким!

По своему внешнему виду он действительно напоминал аэростат, потому и заслужил название гидростата (по аналогии). Оболочка «Спрута» была четырехслойной и состояла из трех слоев брезента и слоя прорезиненной алюминиевой ткани: такая конструкция придавала необходимую прочность и обеспечивала теплоизоляцию. Еще одно сходство с аэростатом гидростату москвичей придавала веревочная сеть, которая поддерживала форму гидрополиса извне и заодно позволяла удерживать его на дне: именно к сети крепились якоря «Спрута».

Подводный дом «Спрут-М» на берегу после погружения, 1968 год. Источник: https://topwar.ru

В отличие от «Ихтиандра», «Садко» и «Черномора», которые были сродни водолазным куполам и имели жесткую конструкцию, мягкий «Спрут» на суше превращался в относительно компактный и легкий сверток, который могли поднять два человека, который легко транспортировался на чем угодно – от автобуса до самолета. Именно на автобусе уникальный первый в СССР и в мире мягкий подводный дом путешествовал в 1968 году из подмосковных Люберец, где его спроектировали и построили, в Крым, под Коктебель. Там в бухте у мыса Кара-Даг 14 июня 1967 года он и отправился в первый раз на погружение.

Из Черного моря — в Арктику

Первый сезон работы «Спрута» был не очень долгим – всего 14 дней. За две недели его создатели, москвичи Александр Королев, Вильям Муравьев и Виктор Шабалин, успели провести три серии подводных экспериментов, живя в гидрополисе парами сменного состава. Как и обитатели других подводных домов, они не стали ограничиваться только экспериментом по созданию и установке «Спрута», а при поддержке Всесоюзного научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии разработали программу глубинных биохимических проб воды. Не были забыты и медико-биологические эксперименты.

Год спустя у Кара-Дага под воду отправился новый «Спрут» – «Спрут-М». Внешне похожий на своего прародителя, он выгодно отличался: вместо многослойной оболочки он был сделан из прорезиненного капрона и потому был прочнее и легче предшественника, а кроме того, был просторнее и удобнее: теперь в нем могли размещаться и работать не два, а четыре акванавта. В 1969 году последняя модификация гидростата – «Спрут-У» – участвовала в работе проекта «Черномор».

Памятник на месте погружения подводного дома «Ихтиандр» повторяет форму и окраску «Ихтиандра-67». Источник: https://www.tourprom.ru

Еще через восемь лет, в 1977 году, «Спрут-У» стал первым и последним советским подводным домом, который участвовал в экспериментах с гидрополисами в высоких широтах. Вот где пригодилась простота и удобство транспортировки мягкого гидростата! Он был доставлен на дрейфующую станцию «Северный полюс-23», 8 сентября опущен под лед и наполнен воздухом, после чего два акванавта провели в нем несколько часов, выясняя возможность жизни человека под водой в столь экстремальных условиях.

Обложка: Подводный дом «Ихтиандр-67» готовится к погружению, съемка 1967 года. Источник: https://www.tourprom.ru

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