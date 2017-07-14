Краткий курс истории. Русский след во взятии Бастилии Каждый год 14 июля французы отмечают национальный праздник – День взятия Бастилии (1789). В советские годы историками активно, хотя и не на пустом месте, формировалось предание о том, что несколько именитых русских мужей приложили руку к Французской революции и были членами Якобинского клуба – самой радикальной революционной партии во Франции. Но так ли это? Подать нам русского «якобинца»! На рубеже 1790–1800-х годов Российская империя, пожалуй, в наименьшей степени испытала прямое влияние революционных событий во Франции. Но уже через пятьдесят лет сформировался определённый «культ» Французской революции. Её явление рассматривалось даже как пророчество о судьбе России. И после революции 1917 года этот...

Каждый год 14 июля французы отмечают национальный праздник – День взятия Бастилии (1789). В советские годы историками активно, хотя и не на пустом месте, формировалось предание о том, что несколько именитых русских мужей приложили руку к Французской революции и были членами Якобинского клуба – самой радикальной революционной партии во Франции. Но так ли это?

Подать нам русского «якобинца»!

На рубеже 1790–1800-х годов Российская империя, пожалуй, в наименьшей степени испытала прямое влияние революционных событий во Франции. Но уже через пятьдесят лет сформировался определённый «культ» Французской революции. Её явление рассматривалось даже как пророчество о судьбе России. И после революции 1917 года этот «культ» приобрёл государственный характер. При таком подходе, естественно, потребовалось найти русских «участников» тех далёких событий. Ими стали молодые князья Дмитрий Владимирович и Борис Владимирович Голицыны и молодой граф Павел Александрович Строганов.

Революция а-ля Строганов

Графу Строганову приписывают не только членство в Якобинском клубе и яркую активность в революционных событиях, но даже штурм Бастилии. Правда в том, что юный граф действительно пребывал во Франции вместе со своим учителем Жильбером Роммом (он-то как раз и стал активным якобинцем) с 1788 года – поездки по Европе входили в программу обучения. Вдруг началась революция. Граф описывал революционные события в письмах отцу, несколько раз принимал участие в качестве наблюдателя в мирных заседаниях революционных органов власти. Учитель убедил своего воспитанника вступить в Якобинский клуб, но это не было серьёзным шагом. В 1790 году граф вернулся на Родину, чем окончил свою «революционную карьеру». Кстати, став приближённым императора Александра I, именно Павел Строганов ставил своей главной целью удержание царя от радикальных преобразований по подобию Франции.

Просто гуляли по Парижу

Предание о «революционерах» Голицыных возникло из одной строчки письма Д. Голицына своему другу в 1839 году. В нём князь сообщает, как, будучи мальчишкой, 14 июля вместе с учителем проходил через Бастильскую площадь и в суматохе его заставили таскать там какие-то вещи с места на место. А на самом деле? К князьям Голицыным в детстве, как это было принято среди русской аристократии, тоже был приставлен учитель-француз – Шарль Оливье. В 1782 году он и его воспитанники отправились в Страсбургский университет (восток Франции). Оливье был человеком суровым, но, когда воспитанники закончили в 1786 году учёбу в университете, он ослабил контроль, и братья в наибольшей мере стали интересоваться светскими делами, а с началом революции уже с неподдельным энтузиазмом описывали в письмах к матери происходящие события. Но не более того.

Своё отношение к революции Павел выразил в письме Демишелю в ноябре 1790 года: