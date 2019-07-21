Как Иван Васильевич американским генералом стал Сегодня мы расскажем вам удивительную и полную неожиданностей и приключений историю нашего соотечественника Ивана Васильевича Турчанинова Донской казак, дворянин и полковник русской гвардии вторую половину жизни был более известен под именем Джон Бэзил Турчин. Заслужил также прозвища «Русский гром» и «Безумный казак». Многие считают, что по его приказу «изнасиловали Афины», однако общественность выступила в поддержку Турчина. Но отличился он и другими интересными, порой опасными или курьезными поступками. Впрочем, обо всем по порядку. Русский полковник Иван Турчанинов Иван Турчанинов появился на свет 24 декабря 1822 года в Донской области Российской империи и происходил из дворянской семьи. Многие из его родственников отличились... На чтение: 3 минуты

Сегодня мы расскажем вам удивительную и полную неожиданностей и приключений историю нашего соотечественника Ивана Васильевича Турчанинова

Донской казак, дворянин и полковник русской гвардии вторую половину жизни был более известен под именем Джон Бэзил Турчин. Заслужил также прозвища «Русский гром» и «Безумный казак». Многие считают, что по его приказу «изнасиловали Афины», однако общественность выступила в поддержку Турчина. Но отличился он и другими интересными, порой опасными или курьезными поступками. Впрочем, обо всем по порядку.

Русский полковник Иван Турчанинов

Иван Турчанинов появился на свет 24 декабря 1822 года в Донской области Российской империи и происходил из дворянской семьи. Многие из его родственников отличились в ходе Отечественной войны 1812 года , некоторые были соратниками самого М.И. Кутузова .

Иван Васильевич Турчанинов

Источник: upload.wikimedia.org

Жизнь Ивана тоже должна была быть посвящена военной службе на благо Отечества. Его отец и дяди могли способствовать зачислению юноши в лучшие военные учебные заведения России, но Иван и сам проявил недюжинные способности к обучению и с отличием прошел все ступени военного образования, окончив в 1843 году Михайловское артиллерийское училище.

Молодой поручик участвует в Венгерском походе Русской армии. Затем и в Крымской войне . При этом его блестящие способности, данные ему от природы, очень помогали. Молодой офицер состоял в дружеских отношениях с цесаревичем Александром , будущим императором. Ивану не чужда была и наука, к примеру, он проводил топографию Балтийского побережья России. К 1853 году Иван Турчанинов находился в чине полковника русской гвардии. Ему предстояла блестящая карьера, и, вероятно, в рядах наших великих полководцев появилось бы еще одно имя. Но неожиданно в 1853 году с нового места службы в Польше полковник Турчанинов исчезает вместе с женой. Куда же делся подающий столь большие надежды офицер?

Эмигрант Джон

«Я не мог оставаться в Европе… потому, что мне хотелось приглядеться к единственной существующей в наш век республике и удостовериться на деле и своими глазами в так превозносимой ее стоимости».

Из письма Герцену перед переездом в США

Дело в том, что молодой полковник был не чужд прогрессивных в то время идей, его даже можно назвать «либералом». Он состоял в переписке с опальным А.И. Герценом и был сторонником либеральных реформ, а также резким противником крепостничества и вообще «отсталости» России.

Наталья (Надин) Дмитриевна Турчанинова

Источник: upload.wikimedia.org

В немалой степени им двигал и авантюризм, думается, что этот человек был вовсе не лишен его. Так или иначе, вновь наш герой появляется уже в США, в молодой республике, в строительстве которой он решил принять участие и приложить к этому свою неуемную энергию. Иван Васильевич Турчанинов превратился в американского гражданина Джона Бэзила Турчина, а его жена Надежда Дмитриевна стала просто миссис Надин Турчин.

Новоиспеченные русские эмигранты стали искать свое место в новом мире. Как это часто бывает, на новом месте не все складывалось удачно поначалу, Джон и Надин почти полностью прогорели. Сельское хозяйство в штате Нью-Йорк не смогло их прокормить, и Турчины в 1859 году перебрались в Чикаго, в штат Иллинойс. Там они получили образование: Джон – инженерное, а Надин – медицинское. Удалось устроиться на работу, и материальное положение очень скоро выправилось.

По пути к своей мечте Турчанинов заезжал в Лондон к Герцену, а теперь, познав реалии американской жизни, писал ему следующее:

«Разочарование мое полное; я не вижу действительной свободы здесь ни на волос… Эта республика — рай для богатых; они здесь истинно независимы; самые страшные преступления и самые чёрные происки окупаются деньгами… Что касается до меня лично, то я за одно благодарю Америку: она помогла мне убить наповал барские предрассудки и низвела меня на степень обыкновенного смертного; …никакой труд для меня не страшен».

Многие приезжали попытать счастья в США

Источник: pinterest.ru

Надо отметить, что, став на ноги, в Чикаго чета Турчиных знакомится с очень многими представителями элиты США – теми, кому через несколько лет предстоит стать известными на весь мир и на все времена людьми: Улиссом Грантом (известным в США северным генералом Гражданской войны и 18-м президентом США), крупным промышленником Джорджем Макелланом (командующим армией северян) и адвокатом Авраамом Линкольном (16-м президентом США, в годы Гражданской войны). Турчины, как мы видим, стали вхожи в высший свет США.

«Безумный казак» на Гражданской войне

Всё в жизни Турчиных начало складываться, но в 1861 году после обстрела южанами форта Самтер США раскалываются надвое. Начинается Гражданская война, война Севера и Юга. Турчин, имевший чин полковника русской армии, получил аналогичный чин в армии северян. Причем при формировании добровольческих полков штата Иллинойс солдаты могли сами выбирать командира, и здесь Турчин, уже известный в штате человек, обошел самого будущего президента США Гранта, возглавив 19-й Иллинойский пехотный полк.

Бригадный генерал Джон Турчин в мундире

Источник: cont.ws

В короткое время полк Турчина стал лучшим в армии северян. И в этом нет ни доли преувеличения. Его военные навыки, полученные в нашей армии, и командирская воля вкупе со стальной дисциплиной обращали на себя внимание даже в стане противников.

Начало войны сложилось для северян неудачно. Армия Конфедерации (Юг) выигрывала сражения, бои шли с переменным успехом. В ту пору полк Турчина попал в подчинение к одному из самых неоднозначных генералов Севера – Дону Карлосу Бьюэллу. Мало того, что Бьюэлл был рабовладельцем (против чего официально Север и воевал), он ещё и запрещал освобождать рабов с Юга, считая их собственностью. Естественно, их отношения с идеалистом Турчиным не сложились сразу.

Гражданская война в США

Источник: steamcommunity.com

Один из самых известных инцидентов между ними связан с взятием города Афины (штат Алабама) 8-й бригадой Турчина (уже 4 полка). По одной из версий, он отдал город на разграбление своим солдатам, за что в прессе его и стали называть «Безумным казаком», «Русским громом», а сам инцидент – «изнасилованием Афин». Русского полковника не без участия Бьюэлла отстранили от командования и отдали под суд. Но тут вмешался лично президент Линкольн, присвоив Турчину звание бригадного генерала, что выводило его из-под военного суда нижними чинами автоматически. Кстати, председателем суда был ещё один будущий президент США – Джеймс Гарфилд. Турчин произвел на него очень положительное впечатление. Так уж распорядилась судьба, что он всё время встречался в жизни со знаменитыми американцами. Вскоре самого Бьюэлла сняли с должности, а Турчин возглавил целую бригаду.

Звездный час и закат Турчина

Генерал Турчин принимал участие во всех ключевых сражениях Гражданской войны в США до 1864 года. Битва при «Миссионерском хребте», при Чаттануге и другие сражения хранят имя русского бригадного генерала северян. Однако самым известным стал бой при Чикамоге («кровавая река» – в переводе с индейского). В кровопролитнейшем сражении Турчин с саблей и револьвером лично повел своих солдат в контратаку, прикрывая отступление основных сил. Попал в окружение, а затем, пойдя напролом, пробился к своим, прихватив около 300 пленных и даже трофейные орудия. Этот бой занимает место в одном из известнейших художественных произведений о Гражданской войне в США – «Унесенные ветром», а атака русского генерала получила от историографов той войны отдельное название – «Турчинская атака в тылу врага».

Так выглядела пехота северян

Источник: pinterest.ru

Но Турчину не суждено было увидеть победу. В 1864 году его поразил сердечный приступ, и он был вынужден отказаться от военной службы. Чета Турчиных вернулась в Чикаго. В гражданской жизни Турчин опять при полной поддержке своей верной Надин, которая всю войну была в войсках вместе с мужем и даже однажды во время его болезни успешно командовала полком, что явилось примером женской эмансипации, начинает пытаться обустроить жизнь семьи. Инженерное, сельскохозяйственное, железнодорожное поприще не приносят ему былых денег. При его содействии обустроено даже польское эмигрантское поселение. Видимо, со времени службы ещё в русской Польше он хотел помочь полякам.

Тем не менее его здоровье после приступа продолжало ухудшаться. В 1901 году он умер. Старость Турчины встретили в нищете, умудряясь выживать на небольшую пенсию в 50 долларов, которую ему выбили его бывшие сослуживцы.

Могила Турчиных

Источник: pinterest.ru

Наследие русского американского генерала – его книги о Гражданской войне в США и труды по тактике. Они до сих пор пользуются популярностью в военных учебных заведениях и среди историков и реконструкторов. Его жизни посвящено немало монографий и научных трудов.

Надин пережила мужа на три года и была похоронена на военном кладбище в штате Иллинойс. Могила семьи, внесшей такой вклад в историю США, до сих пор содержится за счет государства. Таким был непростой и очень интересный путь семьи Турчаниновых – семьи русских военных, авантюристов и искателей приключений.

Обложка: Турчин ведет в атаку своих солдат. Источник: portal-kultura.ru