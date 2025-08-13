Запущен первый советский спутник связи «Молния-1»

23 апреля 1965 года был запущен первый советский спутник связи «Молния-1»

Работы по созданию спутника начались в конструкторском бюро Королева ОКБ-1 в 1961 году. Главным конструктором проектов космических систем связи «Молния-1» был заместитель генерального директора по науке МНИИРС Мурад Капланов.

«Молния-1» предназначалась для создания экспериментальной линии дальней радиосвязи между Москвой и Владивостоком. Благодаря работе этого спутника жители Дальнего Востока впервые смогли в реальном времени смотреть первомайский парад 1965 года, который проходил в Москве.