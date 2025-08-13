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Родился великий композитор XX века Сергей Прокофьев
23 апреля 1891 года родился великий композитор XX века Сергей Прокофьев.
Памятник в Камергерском переулке установлен РВИО
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Другие события в этот день
Родилось выражение «Краткость – сестра таланта»
23 апреля 1889 года родилось выражение «Краткость – сестра таланта». Чехов в письме брату о том, как писать пьесы: «Не бойся показаться глупым; нужно вольнодумство, а только тот вольнодумец, кто не боится писать глупостей. Не зализывай, не шлифуй, а будь неуклюж и дерзок. Краткость – сестра таланта»
23 апреля∙1889 год
Александр II утвердил государственный герб Российской империи
23 апреля 1857 года Александр II утвердил государственный герб Российской империи. На одном крыле Двуглавого орла – щиты с гербами Казани, Польши, Херсонеса Таврического и объединенным Киева, Владимира и Новгорода, на другом – щиты с гербами Астрахани, Сибири, Грузии, Финляндии
23 апреля∙1857 год
Запущен первый советский спутник связи «Молния-1»
23 апреля 1965 года был запущен первый советский спутник связи «Молния-1» Работы по созданию спутника начались в конструкторском бюро Королева ОКБ-1 в 1961 году. Главным конструктором проектов космических систем связи «Молния-1» был заместитель генерального директора по науке МНИИРС Мурад Капланов. «Молния-1» предназначалась для создания экспериментальной линии дальней радиосвязи между Москвой и Владивостоком. Благодаря работе этого спутника жители Дальнего Востока впервые смогли в реальном времени смотреть первомайский парад 1965 года, который проходил в Москве.
23 апреля∙1965 год
Учрежден Олимпийский комитет СССР
23 апреля 1951 года был учрежден Олимпийский комитет СССР Летом 1952 года СССР впервые принял участие в летних Олимпийских играх, которые прошли в финских Хельсинки. Наша команда в составе 295 спортсменов заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав 22 золотые медали. В течение 41 года существования Олимпийского комитета СССР принял участие в 18 зимних и летних Олимпийских играх и на всех лидировал в общем зачете, никогда не опускаясь ниже второго места. Советские спортсмены всегда играли ключевую роль, завоевав в общей сложности 1339 медалей, из которых 527 — золотые.
23 апреля∙1951 год
В Москве начала работу XVI всесоюзная конференция ВКП(б), утвердившая первый пятилетний план развития страны
23 апреля 1929 года в Москве начала работу XVI всесоюзная конференция ВКП(б), утвердившая первый пятилетний план развития страны Пятилетний период планирования был предложен Глебом Кржижановским. Он выдвинул идею пятилетки исходя из того, что именно за пять лет реально построить с нуля крупное сооружение или предприятие, а значит, заявленные в пятилетних планах результаты будут вполне достижимы. Пятилетками мыслили руководители страны и советской промышленности, по ним определяли рост промышленности и другие важные показатели, ими, в конце концов, многие меряли и собственную жизнь. Но та, первая пятилетка, была особенной. Она должна была дать ответ на вопрос, станет ли страна индустриальной державой или так и останется крестьянской.
23 апреля∙1929 год
День рождения Театра драмы и комедии на Таганке
23 апреля 1964 года прошел спектакль Юрия Любимова «Добрый человек из Сезуана» – день рождения Театра драмы и комедии на Таганке
23 апреля∙1964 год
После смерти Бориса Годунова началось правление его сына Федора
23 апреля 1605 года после смерти Бориса Годунова началось правление его сына Федора – самое короткое в русской истории. 49 дней
23 апреля∙1605 год
Родился великий композитор Сергей Прокофьев
Родился великий композитор Сергей Прокофьев. Лауреат шести Сталинских премий и Ленинской премии. 8 опер, 8 балетов, 7 симфоний, 9 концертов. Новатор музыкального языка. Памятник Прокофьеву установлен РВИО
23 апреля∙1891 год
Спектакль Юрия Любимова «Добрый человек из Сезуана»
23 апреля 1964 года прошел спектакль Юрия Любимова «Добрый человек из Сезуана» – день рождения Театра на Таганке
23 апреля∙1964 год
В Петербурге вышел первый номер журнала «Современник»
23 апреля 1836 года в Петербурге вышел первый номер журнала «Современник». Основан Пушкиным. Просуществовал 30 лет и был закрыт после покушения на Александра II
23 апреля∙1836 год
Крылатые ракеты «Томагавк» разрушили здание Радио и телевидения Сербии в Белграде
23 апреля 1999 года крылатые ракеты «Томагавк» разрушили здание Радио и телевидения Сербии в Белграде. Были убиты 16 сотрудников, находившихся в момент бомбардировки на своём рабочем месте и транслировавших в прямом эфире ночную сводку новостей. В 2005 году их посмертно наградили «Орденом труда». Даже западные авторитетные организации, следящие за соблюдением прав человека, осудили бомбардировку здания Радио и телевидения Сербии, и назвали действия сил НАТО военным преступлением.
23 апреля∙1999 год
Новая редакция «Основных государственных законов Российской империи»
Новая редакция «Основных государственных законов Российской империи»
23 апреля∙1906 год
Одно из самых больших наводнений в Москве
23 апреля 1908 года произошло одно из самых больших наводнений в Москве. При разливе Москвы-реки почти 100 километров улиц ушло под воду, на набережных у Кремля ее слой доходил до 2,3 м
23 апреля∙1908 год
Александр II утвердил государственный герб Российской империи
23 апреля 1857 года Александр II утвердил государственный герб Российской империи. На одном крыле Двуглавого орла – щиты с гербами Казани, Польши, Херсонеса Таврического и объединенным Киева, Владимира и Новгорода, на другом – щиты с гербами Астрахани, Сибири, Грузии, Финляндии
23 апреля∙1857 год