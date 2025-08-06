Высадкой во Владивостоке японцев и англичан началась иностранная интервенция на Дальнем Востоке

5 апреля 1918 года высадкой во Владивостоке японцев и англичан началась иностранная интервенция на Дальнем Востоке. В августе к ним присоединились американцы