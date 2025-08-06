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Высадкой во Владивостоке японцев и англичан началась иностранная интервенция на Дальнем Востоке
5 апреля 1918 года высадкой во Владивостоке японцев и англичан началась иностранная интервенция на Дальнем Востоке. В августе к ним присоединились американцы
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Другие события в этот день
Приступила к боевым действиям против нацистской Германии французская эскадрилья «Нормандия»
5 апреля 1943 года приступила к боевым действиям против нацистской Германии французская эскадрилья «Нормандия». В марте 1942 года Национальный комитет «Свободная Франция» обратился к Правительству СССР с предложением направить на советско-германский фронт группу своих летчиков и авиамехаников. 31 марта согласие на это было получено. 25 марта 1943 года эскадрилья «Нормандия» в составе 12 боевых самолетов убыла на фронт. Во время пребывания на советско-германском фронте эскадрилья «Нормандия», а впоследствии полк «Нормандия – Неман» прошли боевой путь от Курской дуги до Кенигсберга. Французские лётчики совершили более 5 тысяч боевых вылетов, провели 869 воздушных боёв, сбили 273 и повредили 50 фашистских самолётов.
5 апреля∙1943 год
Ледовое побоище
5 апреля 1242 года прошло Ледовое побоище. Александр Невский разгромил немецких рыцарей на Чудском озере
5 апреля∙1242 год
В Петербурге основана Александро-Невская лавра
5 апреля 1713 года в Петербурге основана Александро-Невская лавра – после чего Петр I «в новом Монастыре изволил пировать»
5 апреля∙1713 год
В Успенском соборе Московского Кремля коронация императрицы Елизаветы Петровны
5 апреля 1742 года в Успенском соборе Московского Кремля коронация императрицы Елизаветы Петровны. Обещала никого не казнить в свое царствование – и никого не казнила
5 апреля∙1742 год
Началось серийное производство автомобиля ВАЗ-2121 «Нива»
5 апреля 1977 года началось серийное производство автомобиля ВАЗ-2121 «Нива». Выпускается до сих пор!
5 апреля∙1977 год
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище)
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище)
5 апреля∙1242 год
Воссоздана Дальняя авиация, ставшая составной частью ядерной триады
5 апреля 1946 года в Советской Армии была воссоздана Дальняя авиация, ставшая составной частью ядерной триады. Днем рождения дальней авиации сегодня официально считается 23 декабря 1913 года, когда в свой первый испытательный полет отправился самый большой на тот момент самолет в мире — «Илья Муромец». Первые боевые вылеты в Великой Отечественной войне экипажи ДБА выполнили 22 июня 1941 года. В годы войны Дальняя авиация принимала участие во всех крупных операциях Красной Армии, выполняя специальные задания. Постановлением Совета Министров СССР 18-я воздушная армия была выделена из состава ВВС и на её основе создана Дальняя авиация ВС СССР. Сегодня возможности Дальней авиации ВВС России — то есть стратегической авиации страны — на порядки превосходят те, которыми Дальняя авиация СССР обладала в 1946 году.
5 апреля∙1946 год
Достоевский сообщает о планах романа, идея которого потребует «большого размера объемом, по крайней мере такого же, как роман Толстого»
5 апреля 1870 года Достоевский сообщает о планах романа, идея которого потребует «большого размера объемом, по крайней мере такого же, как роман Толстого». Он имеет в виду «Войну и мир» – и «Братьев Карамазовых»
5 апреля∙1870 год
Коронация императрицы Елизаветы Петровны
5 апреля 1742 года прошла коронация императрицы Елизаветы Петровны. Обещала никого не казнить в свое царствование – и никого не казнила
5 апреля∙1742 год
В советской армии была создана Дальняя авиация, ставшая составной частью ядерной триады
5 апреля 1946 года в советской армии была создана Дальняя авиация, ставшая составной частью ядерной триады Сегодня командование Дальней авиации — а именно так на языке военных называются воздушные силы ядерного сдерживания — структурно входит в состав Воздушно-космических сил России. Но так было далеко не всегда, и порой из военного словаря исчезало даже само понятие «дальняя авиация». В последний раз такое случилось в конце Великой Отечественной войны. Лишь через полтора года после этого события, 5 апреля 1946 года, на базе 18-й воздушной армии ВВС РККА вновь была воссоздана Дальняя авиация Вооруженных сил СССР. В 2014 году в Москве при участии Российского военно-исторического общества был открыт Памятник летчикам Дальней авиации.
5 апреля∙1946 год
Никонов день
5 апреля - Никонов день. Прп. Никона, игумена Киево-Печерского. Русский церковный деятель XI века, летописец и чудотворец. Основатель монастыря в Тмутаракани
5 апреля∙1088 год
СССР и Афганистан официально оформили военную помощь со стороны Советского Союза
5 апреля 1980 года СССР и Афганистан официально оформили военную помощь со стороны Советского Союза. Одной из основных задач советских войск было ведение совместно с афганскими частями и подразделениями боевых действий различного масштаба по разгрому наиболее опасных отрядов и групп вооружённой оппозиции. В документе прописывалось, что на территории Афганистана будут находиться до 60 тысяч военнослужащих. 15 февраля 1989 года войска СССР были полностью выведены с территории Афганистана. За 10 лет потери советской армии составили более 15 тысяч человек.
5 апреля∙1980 год
Началось серийное производство автомобиля ВАЗ-2121 «Нива»
5 апреля 1977 года началось серийное производство автомобиля ВАЗ-2121 «Нива»
5 апреля∙1977 год
В Петербурге основана Александро-Невская лавра
5 апреля 1713 года в Петербурге основана Александро-Невская лавра, после чего Петр I «в новом Монастыре изволил пировать»
5 апреля∙1713 год