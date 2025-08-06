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В Успенском соборе Московского Кремля коронация императрицы Елизаветы Петровны
5 апреля 1742 года в Успенском соборе Московского Кремля коронация императрицы Елизаветы Петровны. Обещала никого не казнить в свое царствование – и никого не казнила
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Другие события в этот день
Приступила к боевым действиям против нацистской Германии французская эскадрилья «Нормандия»
5 апреля 1943 года приступила к боевым действиям против нацистской Германии французская эскадрилья «Нормандия». В марте 1942 года Национальный комитет «Свободная Франция» обратился к Правительству СССР с предложением направить на советско-германский фронт группу своих летчиков и авиамехаников. 31 марта согласие на это было получено. 25 марта 1943 года эскадрилья «Нормандия» в составе 12 боевых самолетов убыла на фронт. Во время пребывания на советско-германском фронте эскадрилья «Нормандия», а впоследствии полк «Нормандия – Неман» прошли боевой путь от Курской дуги до Кенигсберга. Французские лётчики совершили более 5 тысяч боевых вылетов, провели 869 воздушных боёв, сбили 273 и повредили 50 фашистских самолётов.
5 апреля∙1943 год
В Петербурге основана Александро-Невская лавра
5 апреля 1713 года в Петербурге основана Александро-Невская лавра – после чего Петр I «в новом Монастыре изволил пировать»
5 апреля∙1713 год
Подписан Договор о дружбе и ненападении между СССР и Королевством Югославия
5 апреля 1941 года был подписан Договор о дружбе и ненападении между СССР и Королевством Югославия Это случилось после того, как патриотические силы свергли правительство, которое под давлением германских союзников вошло в состав Тройственного пакта. Гитлер к подписанию документа между СССР и Югославией отнесся крайне отрицательно и уже 6 апреля начались бомбежки Белграда. Оккупация и раздел страны страны вызвали начало движения сопротивления, которое стало одним из самых мощных в Европе. Югославские коммунисты, которых возглавлял Иосип Броз Тито, были действенной и организованной силой. 28 сентября 1944 года на территорию Югославии вступили войска 3-го Украинского фронта Красной армии. Совместными усилиями НОАЮ и РККА освободили Сербию и Македонию.
5 апреля∙1941 год
В советской армии была создана Дальняя авиация, ставшая составной частью ядерной триады
5 апреля 1946 года в советской армии была создана Дальняя авиация, ставшая составной частью ядерной триады Сегодня командование Дальней авиации — а именно так на языке военных называются воздушные силы ядерного сдерживания — структурно входит в состав Воздушно-космических сил России. Но так было далеко не всегда, и порой из военного словаря исчезало даже само понятие «дальняя авиация». В последний раз такое случилось в конце Великой Отечественной войны. Лишь через полтора года после этого события, 5 апреля 1946 года, на базе 18-й воздушной армии ВВС РККА вновь была воссоздана Дальняя авиация Вооруженных сил СССР. В 2014 году в Москве при участии Российского военно-исторического общества был открыт Памятник летчикам Дальней авиации.
5 апреля∙1946 год
Коронация императрицы Елизаветы Петровны
5 апреля 1742 года прошла коронация императрицы Елизаветы Петровны. Обещала никого не казнить в свое царствование – и никого не казнила
5 апреля∙1742 год
Воссоздана Дальняя авиация, ставшая составной частью ядерной триады
5 апреля 1946 года в Советской Армии была воссоздана Дальняя авиация, ставшая составной частью ядерной триады. Днем рождения дальней авиации сегодня официально считается 23 декабря 1913 года, когда в свой первый испытательный полет отправился самый большой на тот момент самолет в мире — «Илья Муромец». Первые боевые вылеты в Великой Отечественной войне экипажи ДБА выполнили 22 июня 1941 года. В годы войны Дальняя авиация принимала участие во всех крупных операциях Красной Армии, выполняя специальные задания. Постановлением Совета Министров СССР 18-я воздушная армия была выделена из состава ВВС и на её основе создана Дальняя авиация ВС СССР. Сегодня возможности Дальней авиации ВВС России — то есть стратегической авиации страны — на порядки превосходят те, которыми Дальняя авиация СССР обладала в 1946 году.
5 апреля∙1946 год
Достоевский сообщает о планах романа, идея которого потребует «большого размера объемом, по крайней мере такого же, как роман Толстого»
5 апреля 1870 года Достоевский сообщает о планах романа, идея которого потребует «большого размера объемом, по крайней мере такого же, как роман Толстого». Он имеет в виду «Войну и мир» – и «Братьев Карамазовых»
5 апреля∙1870 год
Воссоздана Российская академия ракетных и артиллерийских наук (РАРАН)
5 апреля 1994 года была воссоздана Российская академия ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Свою историю РАРАН ведет от Академии артиллерийских наук, которая появилась еще в 1946 году. В ней занимались разработкой теории вооружения и боевого применения артиллерии. Просуществовав всего семь лет, в 1953 году Академия была упразднена. Появиться вновь ей удалось лишь через 41 год — 5 апреля 1994 года. По инициативе Минобороны РФ и Госкомитета РФ по оборонным отраслям промышленности Президент России Борис Ельцин подписал указ «О воссоздании Российской академии ракетных и артиллерийских наук».
5 апреля∙1994 год
Никонов день
5 апреля - Никонов день. Прп. Никона, игумена Киево-Печерского. Русский церковный деятель XI века, летописец и чудотворец. Основатель монастыря в Тмутаракани
5 апреля∙1088 год
СССР и Афганистан официально оформили военную помощь со стороны Советского Союза
5 апреля 1980 года СССР и Афганистан официально оформили военную помощь со стороны Советского Союза. Одной из основных задач советских войск было ведение совместно с афганскими частями и подразделениями боевых действий различного масштаба по разгрому наиболее опасных отрядов и групп вооружённой оппозиции. В документе прописывалось, что на территории Афганистана будут находиться до 60 тысяч военнослужащих. 15 февраля 1989 года войска СССР были полностью выведены с территории Афганистана. За 10 лет потери советской армии составили более 15 тысяч человек.
5 апреля∙1980 год
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище)
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище)
5 апреля∙1242 год
В Петербурге основана Александро-Невская лавра
5 апреля 1713 года в Петербурге основана Александро-Невская лавра, после чего Петр I «в новом Монастыре изволил пировать»
5 апреля∙1713 год
Ледовое побоище
5 апреля 1242 года прошло Ледовое побоище. Александр Невский разгромил немецких рыцарей на Чудском озере. Били, бьем и будем бить. Плакат военных лет
5 апреля∙1242 год