В Успенском соборе Московского Кремля коронация императрицы Елизаветы Петровны

5 апреля 1742 года в Успенском соборе Московского Кремля коронация императрицы Елизаветы Петровны. Обещала никого не казнить в свое царствование – и никого не казнила