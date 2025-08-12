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Введен в действие Боевой устав пехоты Рабоче-Крестьянской Красной армии
2 апреля 1927 года был введен в действие Боевой устав пехоты Рабоче-Крестьянской Красной армии
Он был создан с учетом изменения облика армии, появления новых видов боевой техники и боевых порядков. Особое внимание было уделено применению танков и их взаимодействию с пехотными подразделениями.
История отечественных воинских уставов насчитывает четыре с лишним столетия. За это время наша армия получила не так уж и много сводов воинских правил, а появление каждого из них всегда было связано с проведением кардинальных военных реформ в стране.
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Другие события в этот день
День единения народов России и Беларуси
«За последнее время, несмотря на непростые международные условия, нам удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства». Из телеграммы Президента Российской Федерации Владимира Путина Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. 2 апреля — День единения народов России и Беларуси. В этот день в 1996 году был подписан договор о белорусско-российском Сообществе, позже ставшем Союзным Государством. Ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. В рамках Союзного государства реализуется множество программ в промышленности, строительстве, освоение космоса и прочих сферах. Успешное сотрудничество дало старт для создания Евразийского экономического союза, Таможенного союза, Единого экономического пространства и других международных площадок. Российское военно-историческое общество всесторонне развивает связи с белорусской стороной.
2 апреля∙1900 год
Второй день рождения Таганрога
2 апреля 1769 года - второй день рождения Таганрога. Началось восстановление крепости, разрушенной по итогам войны 1710-1713 гг. с Турцией
2 апреля∙1769 год
Подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии»
2 апреля 1996 года подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Ровно через год был заключен Договор о Союзе, а в 1999 – Договор о создании Союзного государства. День единения народов России и Белоруссии
2 апреля∙1996 год
В ходе Русско-турецкой войны русские войска отбили у турок Таганрог
2 апреля 1769 года в ходе Русско-турецкой войны русские войска отбили у турок Таганрог. Война началась в 1768 году. Турция к этому времени значительно ослабела, а Россия накопила достаточно сил, чтобы продолжить дело, начатое Петром I. Екатерина II, считая себя преемницей Петра, продолжила его политику на юге. Русские войска подошли к развалинам Таганрога и сразу начали восстанавливать крепость. Через несколько лет Таганрог превратился в процветающий город, который вёл торговлю со многими странами. Город, задуманный Петром, возродился из исторического забвения и стал важным торговым и стратегическим пунктом по пути из центральной России в Крым и в государства Средиземноморья.
2 апреля∙1769 год
Ратифицирован мирный договор России и Персии
2 апреля 1732 года ратифицирован мирный договор России и Персии. Дипломатическая победа в противостоянии с Турцией: туркам не удалось «предупредить Россию заключением мира с Персиею» (Соловьев)
2 апреля∙1732 год
Образовано Министерство общего машиностроения СССР
2 апреля 1955 года было образовано Министерство общего машиностроения СССР (отвечало за обеспечение всей космической программы в СССР) Оно стало первой структурой, управляющей космической отраслью страны. Через два года Министерство общего машиностроения СССР было объединено с Министерством оборонной промышленности СССР из-за секретности с целью подготовки запуска первого спутника и человека в космос. Министерство общего машиностроения СССР отвечало за строительство космодрома Байконур, запуск «Спутника-1», «Востока-1», создание орбитальной станции «Мир», программу «Буран» и многие другие проекты, связанные с развитием советского космоса.
2 апреля∙1955 год
На Владимирский великокняжеский престол вступил Иван Данилович Калита
2 апреля 13328 года на Владимирский великокняжеский престол вступил Иван Данилович Калита. Начало длительной мирной передышки, позволившей Москве начать объединение русских земель – от Новгорода до Киева. Иван Калита первым из князей называл себя «великим князем всея Руси»
2 апреля∙1328 год
Открылась станция Северный полюс-2
2 апреля 1950 года открылась станция Северный полюс-2. Полярники летели на полгода, а провели на дрейфующей льдине 376 дней. Руководитель экспедиции Михаил Сомов был удостоен звания Героя Советского Союза К.Михаленко. Дрейфующая станция СП
2 апреля∙1950 год
Открылась станция Северный полюс-2
2 апреля 1950 года открылась станция Северный полюс-2. Полярники летели на полгода, а провели на дрейфующей льдине 376 дней. Руководитель экспедиции Михаил Сомов был удостоен звания Героя Советского Союза
2 апреля∙1950 год
Ратифицирован мирный договор России и Персии
2 апреля 1732 года ратифицирован мирный договор России и Персии. Дипломатическая победа: туркам не удалось «предупредить Россию заключением мира с Персиею» (Соловьев)
2 апреля∙1732 год
На Владимирский великокняжеский престол вступил Иван Данилович Калита
2 апреля 1328 года на Владимирский великокняжеский престол вступил Иван Данилович Калита. Первым называл себя «великим князем всея Руси»
2 апреля∙1328 год
Подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии»
2 апреля 1996 года подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Ровно через год, 2 апреля 1997, был заключен Договор о Союзе, а в 1999 – Договор о создании Союзного государства. День единения народов России и Белоруссии
2 апреля∙1996 год
Умерла самая знаменитая женщина-офицер Российской империи Надежда Дурова
2 апреля 1866 года в Елабуге умерла самая знаменитая женщина-офицер Российской империи Надежда Дурова. Воспитание девочки было поручено гусару Астахову. Из-за этого ребёнок усвоил себе привычки и наклонности резвого мальчика. Несмотря на старания матери приучить дочь к рукоделию и хозяйству, Надежда не оставляла занятий чисто мужских: выездки, фехтование на саблях и охота. Не изменило ее пристрастий даже раннее замужество и материнство. В 1807 году она назвалась Александром Соколовым, сыном помещика, и поступила в Конный польский полк. Прошла почти всю Отечественную войну 1812 года, став участником сражений под Смоленском и Бородино. Участвовала в Заграничном походе русской армии. Была награждена Знаком отличия Военного ордена.
2 апреля∙1866 год
День единения народов России и Белоруссии
2 апреля — День единения народов России и Белоруссии Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Документ предполагал единение экономического пространства и законодательной базы двух стран. 8 декабря 1999 года был подписан Договор «О создании Союзного государства», который вступил в силу 26 января 2000 года. До сих пор Россия и Белоруссия плодотворно взаимодействуют в рамках Союзного государства по широкому кругу направлений.
2 апреля∙1900 год