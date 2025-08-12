Введен в действие Боевой устав пехоты Рабоче-Крестьянской Красной армии

2 апреля 1927 года был введен в действие Боевой устав пехоты Рабоче-Крестьянской Красной армии

Он был создан с учетом изменения облика армии, появления новых видов боевой техники и боевых порядков. Особое внимание было уделено применению танков и их взаимодействию с пехотными подразделениями.

История отечественных воинских уставов насчитывает четыре с лишним столетия. За это время наша армия получила не так уж и много сводов воинских правил, а появление каждого из них всегда было связано с проведением кардинальных военных реформ в стране.