Образовано Министерство общего машиностроения СССР

2 апреля 1955 года было образовано Министерство общего машиностроения СССР (отвечало за обеспечение всей космической программы в СССР)

Оно стало первой структурой, управляющей космической отраслью страны. Через два года Министерство общего машиностроения СССР было объединено с Министерством оборонной промышленности СССР из-за секретности с целью подготовки запуска первого спутника и человека в космос.

Министерство общего машиностроения СССР отвечало за строительство космодрома Байконур, запуск «Спутника-1», «Востока-1», создание орбитальной станции «Мир», программу «Буран» и многие другие проекты, связанные с развитием советского космоса.