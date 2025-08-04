Во исполнение указа императрицы Екатерины Великой порт и крепость Ахтияр получил название Севастополь

10 февраля 1784 года во исполнение указа императрицы Екатерины Великой порт и крепость Ахтияр получил название Севастополь.

Почти 300 долгих лет земли современного Севастополя входили в состав Кефинской провинции Османской империи. Лишь Русско-турецкая война 1768–1774 годов и ликвидация в 1783 году Крымского ханства сделали возможным присоединение Крыма к Российской империи.

Судьба Севастополя с момента его основания указом Екатерины II была поистине героической. Уже в 1804 году он официально стал главным военным портом Российской империи в Черном море. 349-дневная оборона Севастополя занимает одно из центральных мест в Крымской войне 1853–1856 годов. Отдельного внимания заслуживает героическая оборона города во время Великой Отечественной войны, длившаяся 250 дней.