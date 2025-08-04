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Рождение топографической службы Российской армии
10 февраля 1812 года император Александр I по представлению начальника Главного штаба князя Волконского утвердил Положение о Корпусе военных топографов. Рождение топографической службы Российской армии
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Митин Сергей Герасимович
Принцип полицентризма в государственном устройстве: опыт сосуществования различных законодательных систем в рамках единой империи
Другие события в этот день
День памяти Александра Сергеевича Пушкина
10 февраля — День памяти Александра Сергеевича Пушкина
10 февраля∙1837 год
На мосту в Берлине обмен нашего разведчика Абеля на сбитого американского летчика Пауэрса
10 февраля 1962 года на мосту в Берлине обмен нашего разведчика Абеля (Фишера) на сбитого американского летчика Пауэрса
10 февраля∙1962 год
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин произнёс знаменитую Мюнхенскую речь
10 февраля 2007 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин произнёс знаменитую Мюнхенскую речь. Во времена холодной войны в Мюнхене собирались главы оборонных ведомств держав, входящих в НАТО. С 1993 года мероприятие стало менее милитаризированным и туда начали приглашать уже не только членов НАТО, но и всех, кого считали достойными внимания. Выступление Владимира Путина было посвящено расширению НАТО, проблеме в сфере разоружения, однополярности современной мировой политики, деградации института ОБСЕ, видению места и роли России в современном мире с учётом нынешних реалий и угроз. Оно послужило поводом для полемики в западных политических кругах о возобновлении холодной войны.
10 февраля∙2007 год
Во исполнение указа императрицы Екатерины Великой порт и крепость Ахтияр получил название Севастополь
10 февраля 1784 года во исполнение указа императрицы Екатерины Великой порт и крепость Ахтияр получил название Севастополь. Почти 300 долгих лет земли современного Севастополя входили в состав Кефинской провинции Османской империи. Лишь Русско-турецкая война 1768–1774 годов и ликвидация в 1783 году Крымского ханства сделали возможным присоединение Крыма к Российской империи. Судьба Севастополя с момента его основания указом Екатерины II была поистине героической. Уже в 1804 году он официально стал главным военным портом Российской империи в Черном море. 349-дневная оборона Севастополя занимает одно из центральных мест в Крымской войне 1853–1856 годов. Отдельного внимания заслуживает героическая оборона города во время Великой Отечественной войны, длившаяся 250 дней.
10 февраля∙1784 год
Хореографом и балетмейстером Игорем Моисеевым был создан Государственный академический ансамбль народного танца
10 февраля 1937 года хореографом и балетмейстером Игорем Моисеевым был создан Государственный академический ансамбль народного танца Моисеев создал жанр народно-сценического танца, соединив грамоту классического танца с фольклором. А ГААНТ является первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, который занимается художественной интерпретацией и пропагандой танцевального фольклора народов мира. Пик популярности ансамбля пришёлся на послевоенные годы. ГАНТ являлся визитной карточкой СССР и стал первым ансамблем в стране, который побывал на гастролях более чем в 60 странах. Сегодня шедевры Игоря Моисеева, признанные во всем мире, танцует уже седьмое поколение «моисеевцев», сохраняя и продолжая все традиции.
10 февраля∙1937 год
День дипломатического работника
10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. Сегодня расскажем о самых известных дипломатах нашей страны. Первыми известными дипломатами из России можно считать главу Посольского приказа Ивана Висковатова, участника Великого посольства Фёдора Головина и Министра иностранных дел Российской империи Александра Горчакова. Стоит отметить, что большое количество русских дипломатов были талантливы и в других областях общественной жизни. Особенно часто среди них встречались выдающиеся поэты и писатели: Александр Грибоедов, Фёдор Тютчев, Денис Фонвизин и другие. В советские времена дипломатическими способностями отметились Георгий Чичерин, Максим Литвинов и Андрей Громыко. Все занимали должность главы органа, ответственного за проведение внешней политики СССР. Современными мастерами дипломатии считаются Евгений Максимович Примаков (Министр иностранных дел РФ в 1996-1998 годах) и Сергей Викторович Лавров. Последний является нынешним Министром иностранных дел Российской Федерации.
10 февраля∙1900 год
Впервые упоминается Посольский приказ
Впервые упоминается Посольский приказ – МИД XVI века
10 февраля∙1549 год
День дипломатического работника
10 февраля — День дипломатического работника Именно на этот день в 1549 году приходится первое упоминание Посольского приказа, ведавшего всеми внешнеполитическими сношениями Русского царства. Праздник был установлен только в 2002 году, хотя сама российская дипломатическая служба насчитывает не меньше четырех с лишним веков. Посольский приказ просуществовал до петровских времен, когда в 1718 году его сменила Коллегия иностранных дел. А в 1802 году и она превратилась в Министерство иностранных дел. После Октябрьской революции ведать внешнеполитическими делами Советской Республики было доверено Народному комиссариату иностранных дел.
10 февраля∙2002 год
Родился писатель и переводчик Борис Пастернак
10 февраля 1890 года родился писатель и переводчик Борис Пастернак Литературная деятельность Бориса Пастернака развивалась в трех ипостасях — поэта, прозаика и переводчика. Как поэт истинное признание он получил после обнародования сборника «Сестра моя жизнь». Как прозаик Пастернак реализовался прежде всего в романе «Доктор Живаго», а как переводчик Борис Леонидович подарил русскоязычному читателю многие бессмертные шедевры мировой литературы. Творчество Бориса Пастернака принадлежит к вершинам русской культуры XX века. Обладая невероятным талантом, обширными знаниями и превосходным чувством языка он сумел привнести в отечественную поэзию остроту наблюдения, новизну выражения и особое звучание «красоты низких истин».
10 февраля∙1890 год
Началась Восточно-Померанская стратегическая наступательная операция
10 февраля 1945 года в ходе Великой Отечественной войны началась Восточно-Померанская стратегическая наступательная операция
10 февраля∙1945 год
От раны, полученной на дуэли двумя днями ранее, умер Пушкин
От раны, полученной на дуэли двумя днями ранее, умер Пушкин. «Солнце нашей поэзии закатилось!» Илья Глазунов. А.С. Пушкин. Накануне (фрагмент)
10 февраля∙1837 год
Во исполнение указа императрицы Екатерины Великой порт и крепость Ахтияр получил название Севастополь
10 февраля 1784 года во исполнение указа императрицы Екатерины Великой порт и крепость Ахтияр получил название Севастополь Пятью годами ранее решением Александра Суворова на берегах Севастопольской бухты были построены первые земляные укрепления и размещены русские войска, а апрельским Указом Екатерины II в 1783 году крымский полуостров был взят под юрисдикцию Российской империи. Уже в 1804 году Севастополь официально стал главным военным портом Российской империи в Черном море. 349-дневная оборона города занимает одно из центральных мест в Крымской войне 1853–1856 годов. Отдельного внимания заслуживает героическая оборона города во время Великой Отечественной войны, длившаяся 250 дней.
10 февраля∙1784 год
Мюнхенская речь Путина
10 февраля 2007 года состоялась Мюнхенская речь Путина. Слова, развеявшие иллюзию однополярного мира. «Россия – страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня».
10 февраля∙2007 год