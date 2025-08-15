В СССР была запущена автоматическая межпланетная станция (АМС) «Венера-4»

12 июня 1967 года в СССР была запущена автоматическая межпланетная станция (АМС) «Венера-4»

18 октября того же года АМС опустилась на планету. В результате исследований, проведенных станцией, было установлено отсутствие на Венере магнитного поля и радиационных поясов. Также был определен состав атмосферы.

В дальнейшем процесс изучения планеты активно продолжался. Космическими аппаратами «Венера» с 1970 по 1983 года были освоены новые механизмы, переданы снимки, начались работы по глобальному радиолокационному картографированию поверхности. Сегодня, благодаря множественным изучениям, Венера достаточно подробно исследована.