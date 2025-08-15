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Состоялось торжественное открытие Петроградской филармонии
12 июня 1921 года состоялось торжественное открытие Петроградской филармонии
Программа первого симфонического концерта была посвящена творчеству Петра Чайковского. Дирижировал Эмиль Купер. Вскоре зал стал центром музыкальной жизни Петербурга, в котором выступали многие известные музыканты.
Во время блокады города в зале Ленинградской филармонии состоялось исполнение Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, которое на тот момент имело огромное психологическое и агитационно-политическое значение.
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Другие события в этот день
В СССР была запущена автоматическая межпланетная станция (АМС) «Венера-4»
12 июня 1967 года в СССР была запущена автоматическая межпланетная станция (АМС) «Венера-4» 18 октября того же года АМС опустилась на планету. В результате исследований, проведенных станцией, было установлено отсутствие на Венере магнитного поля и радиационных поясов. Также был определен состав атмосферы. В дальнейшем процесс изучения планеты активно продолжался. Космическими аппаратами «Венера» с 1970 по 1983 года были освоены новые механизмы, переданы снимки, начались работы по глобальному радиолокационному картографированию поверхности. Сегодня, благодаря множественным изучениям, Венера достаточно подробно исследована.
12 июня∙1967 год
Родился писатель и журналист Михаил Кольцов
12 июня 1898 года родился писатель и журналист Михаил Кольцов Он основал и стал первым редактором журнала «Огонек», был редактором журнала «За рубежом», членом редколлегии «Правды», руководил Журнально-газетным объединением. Кольцов также участвовал в создании журналов «Крокодил» и «Чудак». Часто выступал с сатирическими материалами. В бытность редактором «Огонька» Кольцов реализовал уникальный литературный проект — роман-буриме «Большие пожары». Он также написала около двух тысяч газетных статей на актуальные темы внутренней и внешней политики, ряд очерков о жизни и работе летчиков, чем привлек миллионы своих читателей к авиации.
12 июня∙1898 год
Российские десантники заняли аэропорт «Слатина» в Приштине (Сербия) раньше войск НАТО
12 июня 1999 года российские десантники заняли аэропорт «Слатина» в Приштине (Сербия) раньше войск НАТО. Двести десантников совершили стремительный марш-бросок по территории Югославии, преодолев расстояние в 500 километров за 7 с половиной часов. Силы НАТО подошли к аэродрому лишь через несколько часов. Когда британские танки стали приближаться к аэропорту, несмотря на установленные блокпосты, один из российских офицеров потребовал прекратить движение, предупредив возможностью применения оружия. Генерал Джексон остановил машины и заявил, что «не позволит своим солдатам развязать третью мировую войну».
12 июня∙1999 год
Красная Армия вошла в Киев
12 июня 1920 года Красная Армия вошла в Киев — город был освобожден от неприятеля в ходе советско-польской войны Этому предшествовали события 5 июня, когда 1-я Конная армия Буденного прорвала польский фронт и разгромила тылы врага в Житомире и Бердичеве. Под угрозой полного окружения и гибели польские войска оставили Киев. Покидая Киев, поляки взорвали три моста через Днепр, включая Николаевский цепной мост, определявший архитектурный облик города, а также старинный дворец генерал-губернатора. В ходе всей войны польские преступники часто учиняли зверские казни.
12 июня∙1920 год
Впервые в Русской армии из специальных зенитных орудий уничтожен самолет противника
12 июня 1915 года впервые в Русской армии из специальных зенитных орудий уничтожен самолет противника
12 июня∙1915 год
Ленинградцы высказались на референдуме за возвращение своему городу имени Санкт-Петербург
12 июня 1991 года ленинградцы высказались на референдуме за возвращение своему городу имени Санкт-Петербург
12 июня∙1991 год
Русские войска под командованием генерала Дибича разбили турок в битве у Кулевчей
12 июня 1829 года русские войска под командованием генерала Дибича разбили турок в битве у Кулевчей (Болгария), открыв себе дорогу на Балканы
12 июня∙1829 год
Провозглашение суверенитета РСФСР в составе СССР
Провозглашение суверенитета РСФСР в составе СССР
12 июня∙1990 год
В Санкт-Петербурге был открыт институт Святой Екатерины для благородных девиц
12 июня 1798 года в Санкт-Петербурге был открыт институт Святой Екатерины для благородных девиц. Первая покровительница института, супруга Павла I императрица Мария Федоровна, считала, что из воспитанниц необходимо готовить «добрых и полезных матерей семейств». Наиболее известными выпускницами были Александра Смирнова-Россет — современница Пушкина, а также София Панина, прославившаяся на всю Россию как основательница Народного дома.
12 июня∙1798 год