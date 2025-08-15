Состоялось торже­ственное открытие Петроградской филармонии

12 июня 1921 года состоялось торже­ственное открытие Петроградской филармонии

Программа первого симфонического концерта была посвящена творчеству Петра Чайковского. Дирижировал Эмиль Купер. Вскоре зал стал центром музыкальной жизни Петербурга, в котором выступали многие известные музыканты.

Во время блокады города в зале Ленинградской филармонии состоялось исполнение Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, которое на тот момент имело огромное психологическое и агитационно-политическое значение.