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В Санкт-Петербурге прошел Первый всероссийский женский съезд.
23 декабря 1908 года в Санкт-Петербурге прошел Первый всероссийский женский съезд.
Идея созыва съезда принадлежала старейшему союзу женщин в России — Русскому женскому взаимно-благотворительному обществу. В Александровском зале Городской думы собрались более тысячи представительниц различных женских организаций.
Влияние Первого всероссийского женского съезда было значительным. На нем приняли свыше 20 резолюций, касающиеся охраны труда женщин в промышленности, страхования работниц, охраны материнства и детства.
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Другие события в этот день
Была создана Московская государственная академия хореографии.
23 декабря 1773 года была создана Московская государственная академия хореографии. По указу императрицы Екатерины II в Московском Воспитательном доме были открыты первые «классы танцования». Первый выпуск воспитанников, получивших балетное образование, состоялся в 1779 году. За два с половиной столетия московская балетная школа неоднократно реорганизовывалась и меняла название. В 1995 году образовательное учреждение получило название Московская государственная академия хореографии.
23 декабря∙1773 год
Совершил первый полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец».
23 декабря — День дальней авиации ВВС России. В этот день в 1913 году совершил первый полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец». Ровно через год, 23 декабря 1914 года, по Указу императора Николая II была сформирована первая в мире эскадра таких самолетов. Позднее на вооружение дальней авиации был принят бомбардировщик ТБ-3, а затем и самолеты ДБ-3. В годы Великой Отечественной войны дальнебомбардировочная авиация Красной армии вступила в бой с врагом с первых дней и участвовала во всех крупных операциях. Сегодня одной из основных задач дальней авиации России является поражение военных объектов противника на расстоянии многих тысяч километров от мест базирования.
23 декабря∙1913 год
Секретное англо-французское соглашение о разделе России на сферы влияния
Секретное англо-французское соглашение о разделе России на сферы влияния
23 декабря∙1917 год
Был основан Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации.
23 декабря 1919 года был основан Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации. Уже в 1920 году в Верхних торговых рядах на Красной площади, где ныне располагается ГУМ, открылась первая выставка, получившая название «Жизнь Красных Армий и Флота», за ней последовали и другие экспозиции. В 1975 году Президиум Верховного Совета СССР наградил музей орденом Красной Звезды. Коллекция Центрального музея Вооруженных сил РФ насчитывает более 830 тысяч экспонатов. Гордостью хранителей являются пять высших полководческих орденов «Победа».
23 декабря∙1919 год