В Санкт-Петербурге прошел Первый всероссийский женский съезд.

23 декабря 1908 года в Санкт-Петербурге прошел Первый всероссийский женский съезд.

Идея созыва съезда принадлежала старейшему союзу женщин в России — Русскому женскому взаимно-благотворительному обществу. В Александровском зале Городской думы собрались более тысячи представительниц различных женских организаций.

Влияние Первого всероссийского женского съезда было значительным. На нем приняли свыше 20 резолюций, касающиеся охраны труда женщин в промышленности, страхования работниц, охраны материнства и детства.