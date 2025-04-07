Совершил первый полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец».

23 декабря — День дальней авиации ВВС России.

В этот день в 1913 году совершил первый полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец». Ровно через год, 23 декабря 1914 года, по Указу императора Николая II была сформирована первая в мире эскадра таких самолетов. Позднее на вооружение дальней авиации был принят бомбардировщик ТБ-3, а затем и самолеты ДБ-3.

В годы Великой Отечественной войны дальнебомбардировочная авиация Красной армии вступила в бой с врагом с первых дней и участвовала во всех крупных операциях. Сегодня одной из основных задач дальней авиации России является поражение военных объектов противника на расстоянии многих тысяч километров от мест базирования.