В Российской империи был законодательно запрещен воскресный труд

14 июня 1897 года в Российской империи был законодательно запрещен воскресный труд.

В расписание праздников, в которые отменялась работа, были включены все воскресные и следующие праздничные дни по православному календарю.

Для рабочих иноверцев можно было вносить в расписание праздников другие дни недели взамен воскресных. Они могли быть занимаемы работой в воскресный день взамен будничного.