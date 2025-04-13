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В Российской империи был законодательно запрещен воскресный труд
14 июня 1897 года в Российской империи был законодательно запрещен воскресный труд.
В расписание праздников, в которые отменялась работа, были включены все воскресные и следующие праздничные дни по православному календарю.
Для рабочих иноверцев можно было вносить в расписание праздников другие дни недели взамен воскресных. Они могли быть занимаемы работой в воскресный день взамен будничного.
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Другие события в этот день
Прославление Иоанна Кронштадтского
14 июня 1990 года - прославление Иоанна Кронштадтского. «Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие Престола Господня!»
14 июня∙1990 год
Был основан Севастополь
14 июня 1783 года был основан Севастополь. Город строился на средства, полученные Потемкиным с новороссийских земель. В переводе с греческого языка Севастополь означает величественный. За время существования город оправдывал своё название не раз. Севастополь играл ключевую роль в Крымской войне 1853–1856 годов. Вторая героическая оборона города была в годы Великой Отечественной войны, которая продолжалась 250 дней.
14 июня∙1783 год
Родился писатель, автор сказочного цикла «Волшебник Изумрудного города», Александр Волков
14 июня 1891 года родился писатель, автор сказочного цикла «Волшебник Изумрудного города», Александр Волков
14 июня∙1891 год
Закон «Об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении»
Закон «Об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении»
14 июня∙1910 год
Родился советский конструктор стрелкового оружия Фёдор Васильевич Токарев
14 июня 1871 года родился советский конструктор стрелкового оружия Фёдор Васильевич Токарев. Мастерить своими руками он начал в раннем детстве, но первой серьезной разработкой занялся лишь в 36 лет. Была создана винтовка на основе «трехлинейки», но из-за Первой Мировой войны работа осталась незаконченной. В 1925 году Токарев на базе станкового пулемета «Максим» представил ручной пулемет. Спустя год оружейник разработал модификацию «Максима» для авиации. Одной из двух самых знаменитых разработок Федора Васильевича стал пистолет ТТ («Тульский Токарев»).
14 июня∙1871 год
Состоялось сражение у Зерабулакских высот во время Бухарского похода Русской армии
14 июня 1868 года состоялось сражение у Зерабулакских высот во время Бухарского похода Русской армии. На одного нашего солдата приходилось по 15 вражеских. Следуя уже сложившейся тактике, русские не стали ждать и первыми нанесли удар. Не выдержав плотной атаки, бухарцы побежали. Так и закончился ключевой бой всей кампании, показавший феноменальную храбрость русских воинов и продемонстрировавший противнику, бездумно объявившему войну, бесперспективность дальнейшего сопротивления.
14 июня∙1868 год
Советский Союз запустил в космос пятый пилотируемый космический корабль из серии «Восток»
14 июня 1963 года Советский Союз запустил в космос пятый пилотируемый космический корабль из серии «Восток» На его борту находился космонавт Валерий Быковский. Через два дня после этого произошел запуск корабля «Восток-6», который пилотировала первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. В этом совместном вылете решались задачи медицинского, технического и политического характера. Изучалось влияние космического полета на организмы мужчины и женщины, в частности, была окончательно решена проблема питания космонавтов.
14 июня∙1963 год
Летчик Борис Сафонов стал первым дважды Героем Советского Союза в ходе Великой Отечественной войны
14 июня 1942 года летчик Борис Сафонов стал первым дважды Героем Советского Союза в ходе Великой Отечественной войны К концу первого военного лета Сафонов в 32 воздушных боях одержал 11 личных побед и успел заслужить два ордена Боевого Красного Знамени. А 16 сентября 1941 года капитан был удостоен своего первого звания Героя Советского Союза. Второе звание Героя Советского Союза Сафонов получил уже после гибели, посмертно. 30 мая 1942 года во время воздушного боя, отгоняя немецкие бомбардировщики, подполковник погиб. Обстоятельства точно неизвестны до сих пор.
14 июня∙1942 год
Стрельцами и служилыми казаками основан Тобольск
14 июня 1587 года стрельцами и служилыми казаками основан Тобольск – столица Сибири в XVII и XVIII вв. Первый тобольский острог был выстроен из разобранных казачьих стругов
14 июня∙1587 год
В России стартовал Чемпионат мира по футболу
14 июня 2018 года в России стартовал Чемпионат мира по футболу В этот день на стадионе «Лужники» в Москве стартовала первая игра турнира между Россией и Саудовской Аравией. Наша сборная разгромила соперника со счётом 5:0, что помогло при выходе из группы. В плей-офф российская команда сенсационно обыграла Испанию и дошла до четвертьфинала. В том же году совет ФИФА признал Чемпионат мира в России «лучшим в истории». Он стал самым прибыльным для организации, а общая посещаемость составила более трех миллионов болельщиков, средняя посещаемость — более 47 тысяч зрителей за игру.
14 июня∙2018 год