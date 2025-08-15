Советский Союз запустил в космос пятый пилотируемый космический корабль из серии «Восток»

14 июня 1963 года Советский Союз запустил в космос пятый пилотируемый космический корабль из серии «Восток»

На его борту находился космонавт Валерий Быковский. Через два дня после этого произошел запуск корабля «Восток-6», который пилотировала первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

В этом совместном вылете решались задачи медицинского, технического и политического характера. Изучалось влияние космического полета на организмы мужчины и женщины, в частности, была окончательно решена проблема питания космонавтов.