В Петрограде началось большевистское восстание

6 ноября 1917 г. в Петрограде началось большевистское восстание . Антиправительственные силы заняли ключевые мосты. Военно-революционным комитетом взят Центральный телеграф. Ленин 6 ноября: «Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало! Промедление в наступлении смерти подобно!»