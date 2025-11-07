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В Петрограде началось большевистское восстание
6 ноября 1917 г. в Петрограде началось большевистское восстание. Антиправительственные силы заняли ключевые мосты. Военно-революционным комитетом взят Центральный телеграф. Ленин 6 ноября: «Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало! Промедление в наступлении смерти подобно!»
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Другие события в этот день
Михаил Ломоносов зачислен в Марбургский университет
Михаил Ломоносов зачислен в Марбургский университет
6 ноября∙1736 год
Началось Патрасское сражение
Началось Патрасское сражение – 3 дня русская эскадра (7 кораблей под командой Михаила Коняева) методично громила турецкую (25 кораблей) у берегов Греции. Русские не потеряли ни одного корабля и обеспечили себе господство в Эгейском море
6 ноября∙1772 год
Торжественное собрание по случаю 24-й годовщины Октябрьской революции
В прифронтовой Москве, на станции метро «Маяковская» торжественное собрание по случаю 24-й годовщины Октябрьской революции. Сталин говорил, в частности, об освобождении Европы (!) от нацистов и закончил выступление словами: «Наше дело правое – победа будет за нами!»
6 ноября∙1941 год
Был представлен первый паровоз серии «Феликс Дзержинский»
6 ноября 1931 года был представлен первый паровоз серии «Феликс Дзержинский» Он был спроектирован за рекордно короткий срок — 170 дней. При этом конструкторы успели применить множество инноваций, которые кардинально изменили советскую школу паровозостроения. В общей сложности было построено несколько тысяч паровозов серии ФД. Конструкционная скорость движения ФД составляла 85 километров в час, что позволило значительно увеличить провозную способность железных дорог. «Феликс Дзержинский» стал самым мощным и сильным серийным грузовым паровозом в истории Советского Союза.
6 ноября∙1931 год
Вступил в строй Московский автосборочный завод имени КИМ (впоследствии АЗЛК, ОАО «Москвич»).
6 ноября 1930 года вступил в строй Московский автосборочный завод имени КИМ (впоследствии АЗЛК, ОАО «Москвич»). По началу на нем собирали легковые автомобили Ford-AA из американских деталей, но уже через два года перешли на сборку автомобилей «ГАЗ-А» и «ГАЗ-АА» из отечественных комплектующих. В 1945 году было принято постановление о крупносерийном производстве легкового автомобиля «Москвич-400». Он появился на улицах столицы уже в 1947 году. Через 20 лет с главного конвейера завода сошел миллионный автомобиль «Москвич-408», а в октябре того же года выпущена первая партия автомобилей «Москвич-412».
6 ноября∙1930 год
В Ленинграде на Марсовом поле в центре памятника «Борцам революции» был зажжен первый в стране «Вечный огонь»
6 ноября 1957 года в Ленинграде на Марсовом поле в центре памятника «Борцам революции» был зажжен первый в стране «Вечный огонь» Его воспламенили от факела, зажженного от мартеновской печи Кировского завода в Ленинграде. Для комплекса также было разработано специальное музыкальное оформление — в определенные часы транслировался гимн Советского Союза. В 1965 году от огня на Марсовом поле был зажжен факел Вечного огня в Великом Новгороде, а в 1967-м — на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. Сегодня в России есть Вечный огонь почти в каждом из тысячи городов страны.
6 ноября∙1957 год
Суворов вел переговоры о капитуляции Варшавы
6 ноября 1794 г., отпустив 6 тыс. пленных польских ополченцев по домам, Суворов вел переговоры о капитуляции Варшавы. При входе в столицу Польши наших войск русский полководец получил от жителей золотую табакерку с бриллиантами и с надписью: «Варшава – своему избавителю» (Warszawa zbawcu swemu)
6 ноября∙1794 год
Красная армия освободила Киев от нацистов в годы Великой Отечественной войны.
6 ноября 1943 года Красная армия освободила Киев от нацистов в годы Великой Отечественной войны. Оккупация Киева немецко-фашистскими войсками в сентябре 1941 года обернулась для киевлян многочисленными трагедиями. В одном только Бабьем Яру нацисты и бандеровцы расстреляли около 130 тысяч человек. Сражение за Киев стало одним из образцов военного искусства наряду с битвами под Москвой и Сталинградом. Наши армии смогли прорвать в ключевом звене оборонительную систему по Днепру, которая, как надеялись немцы, должна была остановить наступление.
6 ноября∙1943 год
Началась полярная экспедиция газеты «Советская Россия», участники которой совершили самый длительный переход в истории арктических путешествий — 10 000 км.
6 ноября 1982 года началась полярная экспедиция газеты «Советская Россия», участники которой совершили самый длительный переход в истории арктических путешествий — 10 000 км. Температура воздуха на маршруте вдоль побережья Северного Ледовитого океана достигала минус 50 градусов, но несмотря на это, экспедиция добралась до Мурманска, совершив самый длительный переход в истории арктических путешествий. Полярная экспедиция газеты «Советская Россия» завершилась 6 июля 1983 года. Тысячи жителей Свердловска вышли приветствовать вернувшихся домой участников экспедиции.
6 ноября∙1982 год