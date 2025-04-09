В Петербурге началась забастовка рабочих Путиловского завода, которая послужила поводом к событиям Кровавого воскресенья

3 января 1905 года в Петербурге началась забастовка рабочих Путиловского завода, которая послужила поводом к событиям Кровавого воскресенья.

Неудачи, постигшие Россию в Русско-японской войне в 1904 году, привели к тому, что в империи среди интеллигенции началось серьезное политическое брожение. Скоро оно достигло и рабочих масс. Как раз в то время действовали рабочие организации, участников одной из которых уволили с Путиловского завода в декабре 1904 года. Организация во главе с Георгием Гапоном решила вступиться за своих сторонников, но представители администрации нашли жалобы несостоятельными.

Было принято решение начать забастовку. Утром 3 января почти все рабочие Путиловского завода, коих было 12 тысяч, оставили свои рабочие места. Но даже в этом случае начальство оставалось непреклонным. Забастовка была проиграна. Боясь потерять влияние на рабочих, 5 января Гапон предложил идти с петицией лично к Николаю II. Через два дня началась всеобщая стачка рабочих Петербурга.