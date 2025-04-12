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В Петербурге был освящен и торжественно открыт памятник Александру III
5 июня 1909 года в Петербурге был освящен и торжественно открыт памятник Александру III.
Заказчиком памятника стали Николай II и члены царской семьи. Автор трудился над монументом 8 лет, выполнил 14 моделей. Лишь в 1909 году состоялось торжественное открытие.
В 1937 году памятник был убран под предлогом реконструкции площади и помещен в запасники Русского музея. Оттуда он вернулся в город лишь в 1994 году.
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Другие события в этот день
В Санкт-Петербурге основано первое в России и одно из старейших в Европе фарфоровых производств
5 июня 1744 года в Санкт-Петербурге основано первое в России и одно из старейших в Европе фарфоровых производств Произошло это благодаря тому, что по указу императрицы Елизаветы Петровны русский министр Николай Корф заключил договор с шведским мастером Христафом-Конрадом Гунгером. «Невская порцелиновая мануфактура» стала первым в России и лишь третьим в Европе фарфоровым производством. Первые образцы изделий должного качества удалось получить уже в 1747 году. Свидетельством особого мастерства, которого достигли первые русские фарфористы всего за несколько лет, стал сервиз предназначенный для парадных обедов императрицы Елизаветы Петровны.
5 июня∙1744 год
Петр I учредил должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера
5 июня 1718 года Петр I учредил должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера. Им стал генерал-адъютант Антон Девиер (de Vieira) – первый полицейский России. Так в нашей стране появилась полиция. Труды Академии управления МВД. 2018. № 2
5 июня∙1718 год
В Москве был открыт военный госпиталь
5 июня 1706 года в Москве был открыт военный госпиталь (ныне — Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко) Он стал первым государственным медицинским учреждением России. В нем работали выдающиеся российские медики Щепин, Самойлович, Мухин, Склифосовский, Плетнев, Юдин, Бурденко, а также проводил первые показательные операции под наркозом Пирогов. Сегодня Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко является мощным многопрофильным лечебным учреждением и одним из ведущих госпиталей России. За последние годы здесь были возвращены к полноценной жизни сотни раненых, доставленных из зон вооруженных конфликтов.
5 июня∙1706 год
Было начато строительство крейсера «Аврора»
5 июня 1897 года было начато строительство крейсера «Аврора». Свое название крейсер получил в честь фрегата «Аврора», защищавшего Петропавловск-Камчатский в годы Крымской войны. Он был спущен на воду уже в мае 1900 года. Крейсер принимал активное участие в боевых действиях во время Русско-японской и Первой Мировой войн. В 1917 году экипаж «Авроры» участвовал в февральских и октябрьских революционных событиях.
5 июня∙1897 год
Совет Народных Комиссаров постановил начать серийное производство танка Т-34
5 июня 1940 года Совет Народных Комиссаров постановил начать серийное производство танка Т-34. Задача – 600 машин в 1940
5 июня∙1940 год
Родился композитор, скрипач-виртуоз и автор музыки государственного гимна Российской империи Алексей Львов
5 июня 1798 года родился композитор, скрипач-виртуоз и автор музыки государственного гимна Российской империи Алексей Львов Еще с раннего детства Львов обучался у многих музыкальных педагогов и умело играл на скрипке. Несмотря на это, он отучился в Институте корпуса инженеров путей сообщения и был произведен в чин подпоручика. Во время русско-турецкой войны Львов участвовал в сражениях под Шумлою, а также при осаде и взятии Варны. В 1833 году Львов наконец получил известность как автор музыки нового русского национального гимна — «Боже, царя храни!». За ее создание Николай I пожаловал Алексею Федоровичу золотую, осыпанную бриллиантами, табакерку с собственным портретом, а 11 апреля 1834 года назначил своим флигель-адъютантом.
5 июня∙1798 год
Указ Петра III «Об учреждении Государственного банка»
5 июня 1762 года Указ Петра III «Об учреждении Государственного банка»
5 июня∙1762 год
Государственный секретарь США Джордж Маршалл обнародовал разработанный им план помощи послевоенной Европе
Кому война, а кому выгода. 5 июня 1947 года государственный секретарь США Джордж Маршалл обнародовал разработанный им план помощи послевоенной Европе Маршалл предложил дать Европе колоссальные по тем временам почти 13 миллиардов долларов. В обмен на это страны, получившие помощь, становились бы выгодным рынком сбыта, своеобразными колониями Соединенных Штатов, обеспечивая их экономическое развитие. Также одним из условий плана было недопущение коммунистов и других левых сил в правительства. «План Маршалла», прекративший свое существование в конце 1951 года, не принес желаемых результатов американской экономике. К тому же в короткие сроки и практически без помощи извне Советский Союз восстановился после войны. Экономики стран социалистического лагеря росли, а СССР набирал военную и экономическую мощь.
5 июня∙1947 год
Первый в России удачный полет самолета российской конструкции Кудашев-1
5 июня 1910 года в Киеве состоялся первый в России удачный полет самолета российской конструкции Кудашев-1
5 июня∙1910 год
День образования российской полиции
5 июня — День образования российской полиции. В этот день в 1718 году указом Петра I была учреждена должность генерал-полицмейстера, а также издан руководящий документ, в котором была сформулирована программа деятельности полиции. Уже к началу 20 века полиция России представляла собой хорошо отлаженный механизм поддержания общественного порядка и уголовного сыска. После 1917 года органы внутренних дел были созданы заново и сменили название.
5 июня∙1718 год