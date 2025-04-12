В Петербурге был освящен и торжественно открыт памятник Александру III

5 июня 1909 года в Петербурге был освящен и торжественно открыт памятник Александру III.

Заказчиком памятника стали Николай II и члены царской семьи. Автор трудился над монументом 8 лет, выполнил 14 моделей. Лишь в 1909 году состоялось торжественное открытие.

В 1937 году памятник был убран под предлогом реконструкции площади и помещен в запасники Русского музея. Оттуда он вернулся в город лишь в 1994 году.