Родился композитор, скрипач-виртуоз и автор музыки государственного гимна Российской империи Алексей Львов

5 июня 1798 года родился композитор, скрипач-виртуоз и автор музыки государственного гимна Российской империи Алексей Львов

Еще с раннего детства Львов обучался у многих музыкальных педагогов и умело играл на скрипке. Несмотря на это, он отучился в Институте корпуса инженеров путей сообщения и был произведен в чин подпоручика. Во время русско-турецкой войны Львов участвовал в сражениях под Шумлою, а также при осаде и взятии Варны.

В 1833 году Львов наконец получил известность как автор музыки нового русского национального гимна — «Боже, царя храни!». За ее создание Николай I пожаловал Алексею Федоровичу золотую, осыпанную бриллиантами, табакерку с собственным портретом, а 11 апреля 1834 года назначил своим флигель-адъютантом.