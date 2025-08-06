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В Норвежском море затонула советская АПЛ К-278 «Комсомолец»
7 апреля 1989 года в Норвежском море затонула советская АПЛ К-278 «Комсомолец». Пожар возник в подводном положении. После всплытия экипаж 5 часов вел мужественную борьбу за живучесть корабля. Погибли 42 человека. В живых осталось 27.
7 апреля – День памяти погибших подводников
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Другие события в этот день
Трактат Иммануила Канта «Основы метафизики нравственности»
7 апреля 1785 года опубликован трактат Иммануила Канта «Основы метафизики нравственности». В 1758, после вхождения Восточной Пруссии в Российскую империю, философ присягнул на верность России. И в дальнейшем говорил, что клятва потому и клятва, что дается один раз. Вполне в духе трактата Канта
7 апреля∙1785 год
Пушкин закончил работу над поэмой «Руслан и Людмила»
Пушкин закончил работу над поэмой «Руслан и Людмила». Последние строки поэмы: Она прошла, пора стихов, Пора любви, веселых снов, Пора сердечных вдохновений! Восторгов краткий день протек – И скрылась от меня навек Богиня тихих песнопений… Навек
7 апреля∙1820 год
День государственных органов рыбоохраны России
7 апреля — День государственных органов рыбоохраны России В этот день в 1934 году в целях охраны рыбных запасов и контроля за рациональным использованием сырьевых рыбных ресурсов было образовано Главное управление регулирования рыболовства, рыбоводства и рыбохозяйственной мелиорации (Главрыбвод). За годы своего существования рыбоохрана претерпела немало преобразований, но всегда решала поставленные задачи, охраняя природные богатства России. Сегодня рыбоохрана — это передовой фронт борьбы с браконьерством на внутренних водоемах и защита интересов добросовестных рыбаков.
7 апреля∙1900 год
Автор операций, перевернувших мир
Исхак Ахмеров (род. 7 апреля 1901 года) — наиболее успешный разведчик времен Второй мировой войны, который руководил советской резидентурой в США с 1937 по 1945 годы. Его первая командировка в Штаты заняла всего несколько лет, но за это время он успел создать собственную разведсеть. Ахмеров был одним из тех, кто занимался разработкой и реализацией операции «Снег». Исхак Абдулович подготовил специальный меморандум, в котором под видом специалиста по Китаю дал свои рекомендации относительно того, какую позицию следует занять Америке по отношению к действиям японцев на Дальнем Востоке. Стараниями другого разведчика Виталия Павлова меморандум попал в руки одного из американских чиновников. Вскоре США потребовали от Японии немедленно прекратить агрессию в Китае. После успеха операции «Снег» Ахмеров вернулся в Америку руководителем нелегальной резидентуры.
7 апреля∙1901 год
Премьера на ЦТ фильма «Адъютант его превосходительства»
7 апреля 1970 года состоялась премьера на ЦТ фильма «Адъютант его превосходительства» с гениальным Юрием Соломиным в главной роли. – Павел Андреевич! – Да? – Вы шпион?.. – Как ты думаешь, Юра… Владимир Зенонович хороший человек?
7 апреля∙1970 год
Родился создатель классического облика Центрального разведывательного управления США Ален Даллес
7 апреля 1893 года родился создатель классического облика Центрального разведывательного управления США Ален Даллес. Будучи блестящим специалистом в области тактики ведения «тайных войн», Даллес оставался совершенно бездарным стратегом. Он реализовывал ту самую операцию «Санрайз», вокруг которой вращается сюжет «Семнадцати мгновений весны». Суть ее состояла в попытке заключения сепаратного мира между США с Великобританией и нацистской Германией. Получивший большую известность в России в 1990-х годах так называемый План Даллеса (включён в Федеральный список экстремистских материалов), скорее всего, к реальному Даллесу отношения не имеет. На этом сходятся многие эксперты, и на это указывает отсутствие у Даллеса стратегических способностей.
7 апреля∙1893 год
Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР
7 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. На Потсдамской конференции, проходившей летом 1945 года, было принято решение о ликвидации Восточной Пруссии. Её северная часть вместе с городом Кёнигсбергом была передана СССР. 4 июля 1946 года в честь советского государственного деятеля Калинина город Кёнигсберг был переименован в Калининград, а Кёнигсбергская область — в Калининградскую. Также было организовано массовое прибытие в область переселенцев из других областей РСФСР.
7 апреля∙1946 год
В результате несогласия с госпереворотом на Украине, провозглашена ДНР
В результате несогласия с госпереворотом на Украине, провозглашена Донецкая Народная Республика. Люди отказались принять власть националистов и выбрали свой путь – в Россию
7 апреля∙2014 год
День рождения Рунета
7 апреля 1994 года - день рождения Рунета. Введен национальный домен верхнего уровня RU
7 апреля∙1994 год
День основания российского интернета (Рунета)
7 апреля — День основания российского интернета (Рунета) Именно в этот день в 1994 году состоялся запуск первой российской доменной зоны .RU. Первый сайт появился также 7 апреля 1994 года. Им стал каталог ссылок на русскоязычные и англоязычные страницы в Интернете — Russia on the Net. В 2007 году в зоне .ru был зарегистрирован миллионный домен. Через три года домен .ru был седьмым по популярности национальным доменом верхнего уровня. А сегодня ежедневно в российском сегменте Интернета бывает более 95 миллионов человек. И это число растет.
7 апреля∙1900 год
Родился один из самых эффективных советских разведчиков, руководивший в Америке резидентурой НКВД — Исхак Абдулович Ахмеров
7 апреля 1901 года родился один из самых эффективных советских разведчиков, руководивший в Америке резидентурой НКВД — Исхак Абдулович Ахмеров. Первая командировка в США заняла у Ахмерова четыре года, за которые он успел создать собственную разведсеть. Там он занимался разработкой и реализацией операции «Снег», целью которой было перенацеливание интересов Японии с СССР на США. После Перл-Харбора, когда стало ясно, что операция «Снег» удалась, Ахмерова решили вернуть в Америку руководителем нелегальной резидентуры. К этому времени одной из важнейших задач, поставленных перед внешней разведкой НКВД, стала добыча информации по разработке в США атомной бомбы, и источники Ахмерова сумели ее обеспечить.
7 апреля∙1901 год
День рождения Рунета
7 апреля 1994 года - День рождения Рунета. Введен национальный домен верхнего уровня RU
7 апреля∙1994 год
Пушкин закончил работу над поэмой «Руслан и Людмила»
7 апреля 1820 года Пушкин закончил работу над поэмой «Руслан и Людмила». Последние строки поэмы: И скрылась от меня навек Богиня тихих песнопений… Навек
7 апреля∙1820 год
День образования государственных органов рыбоохраны России
7 апреля — День образования государственных органов рыбоохраны России. Именно в этот день в 1934 году Приказом Народного комиссариата снабжения СССР был образован Главрыбвод, в целях охраны рыбных запасов и контроля за рациональным использованием сырьевых рыбных ресурсов. За все время своего существования рыбоохрана претерпела немало преобразований, но во все времена инспекторы рыбоохраны решали поставленные задачи, оставаясь преданными своему делу — охране природных богатств России.
7 апреля∙1900 год