В Норвежском море затонула советская АПЛ К-278 «Комсомолец»

7 апреля 1989 года в Норвежском море затонула советская АПЛ К-278 «Комсомолец». Пожар возник в подводном положении. После всплытия экипаж 5 часов вел мужественную борьбу за живучесть корабля. Погибли 42 человека. В живых осталось 27.

7 апреля – День памяти погибших подводников