Родился один из самых эффективных советских разведчиков, руководивший в Америке резидентурой НКВД — Исхак Абдулович Ахмеров

7 апреля 1901 года родился один из самых эффективных советских разведчиков, руководивший в Америке резидентурой НКВД — Исхак Абдулович Ахмеров.

Первая командировка в США заняла у Ахмерова четыре года, за которые он успел создать собственную разведсеть. Там он занимался разработкой и реализацией операции «Снег», целью которой было перенацеливание интересов Японии с СССР на США.

После Перл-Харбора, когда стало ясно, что операция «Снег» удалась, Ахмерова решили вернуть в Америку руководителем нелегальной резидентуры. К этому времени одной из важнейших задач, поставленных перед внешней разведкой НКВД, стала добыча информации по разработке в США атомной бомбы, и источники Ахмерова сумели ее обеспечить.