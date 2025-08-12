В ходе Гражданской войны Красная Армия вошла в Одессу

6 апреля 1919 года в ходе Гражданской войны Красная Армия вошла в Одессу, спешно покинутую эвакуировавшимися французскими войсками и охваченную вооруженным восстанием трудящихся города