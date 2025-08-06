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Открылось регулярное движение электрического трамвая в Москве
6 апреля 1899 года открылось регулярное движение электрического трамвая в Москве
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Другие события в этот день
Красная Армия вошла в Одессу
6 апреля 1919 года Красная Армия вошла в Одессу, спешно покинутую французскими войсками
6 апреля∙1919 год
Войска 3-го Белорусского фронта начали штурм Кёнигсберга
6 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта начали штурм Кёнигсберга. Германское командование приняло все возможные меры, чтобы подготовить город и крепость к длительному сопротивлению в условиях осады. Общая численность немецкого гарнизона составляла около 130 тысяч человек. В результате штурма основные силы немецкой восточно-прусской группировки были разгромлены. Уже 10 апреля на «Башне Дона» было водружено Знамя Победы. Медаль «За взятие Кенигсберга» учредили 9 июня. Всего наградили примерно 760 тысяч человек.
6 апреля∙1945 год
День рождения московского электрического трамвая
6 апреля 1899 года — день рождения московского электрического трамвая. К 1890-м годам в Москве стали говорить о возможности замены конок на электрические трамваи. Дело оказалось хлопотным, пришлось прокладывать новые пути, строить мини-электростанцию и парк для самих трамваев. Целый год прошёл в подготовке чуда, и 6 апреля 1899 года в первый рейс отправился трамвай на электрической тяге. Билет на весь маршрут, от Страстной площади, далее по Малой Дмитровке до Бутырской заставы, стоил 6 копеек. Вагоны курсировали по маршруту с интервалами в 14 минут с 8 утра до 8 вечера.
6 апреля∙1899 год
После того, как русская армия триумфально вошла в Париж, Наполеон отрекся от престола
6 апреля 1814 года после того, как русская армия триумфально вошла в Париж, Наполеон отрекся от престола. Казаки купают коней в Сене
6 апреля∙1814 год
В ходе Гражданской войны Красная Армия вошла в Одессу
6 апреля 1919 года в ходе Гражданской войны Красная Армия вошла в Одессу, спешно покинутую эвакуировавшимися французскими войсками и охваченную вооруженным восстанием трудящихся города
6 апреля∙1919 год
Наполеон I отрёкся от престола
6 апреля 1814 года в Фонтенбло под Парижем император Франции Наполеон I отрёкся от престола. После того как русские войска вошли в Париж, Наполеон ещё был полон решимости продолжать борьбу, но политическая ситуация изменилась не в его пользу. Сенат провозгласил его отстранение от власти и сформировал новое правительство. Последний и решающий удар в спину императору нанесла армия. От полководца отвернулись его верные маршалы. 20 апреля 1814 года началась ссылка Наполеона. По протоколу, бывшего императора и его супругу сопровождал эскорт из эмиссаров каждой страны-победительницы. Россию представлял Павел Андреевич Шувалов. Он и спас Наполеона, когда на кортеж напала разбушевавшаяся толпа. Шувалов предложил бывшему императору поменяться шинелями и каретами. Маскировка помогла, и кортеж благополучно достиг морского побережья.
6 апреля∙1814 год
Наполеон отрекся от престола
6 апреля 1814 года Наполеон отрекся от престола. Освободительный поход русской армии увенчался полнейшим успехом. Казак несет французам живое слово правды
6 апреля∙1814 год
Подтверждение Петром I старого указа о бородовом сборе и о преследовании нарушителей закона
6 апреля 1722 года произошло подтверждение Петром I старого указа о бородовом сборе (50 рублей в год со всех служащих) и о преследовании нарушителей закона. «БОРОДА ЛИШНЯЯ ТЯГОТА»
6 апреля∙1722 год
Ценой своей жизни наши летчики Янов и Капустин увели падающий Як-28 от кварталов Западного Берлина
Огромное небо – одно на двоих... 6 апреля 1966 года ценой своей жизни наши летчики Янов и Капустин увели падающий Як-28 от кварталов Западного Берлина. На проводы героев каждый город Германии прислал свою делегацию. В 2022 в Ростове РВИО установило памятник героям-летчикам
6 апреля∙1966 год
Учрежден Орден Красной Звезды
6 апреля 1930 года был учрежден Орден Красной Звезды. Он задумывался как армейский орден, имеющий статус ниже, чем орден Боевого Красного Знамени, а значит, допускающий более частое награждение. В статуте новой награды оговаривалось, что орден вручается за большие заслуги в деле укрепления обороноспособности и безопасности государства. Наибольшее число довоенных награждений приходится на 1938 год, когда шли бои у озера Хасан. Многих кавалеров ордена дала Советско-финская война 1939-1940 годов. Но наибольшее число награжденных орденом Красной Звезды приходится, конечно же, на период Великой Отечественной войны.
6 апреля∙1930 год
Область войска Запорожского принята в подданство России
6 апреля 1654 года область войска Запорожского принята в подданство России: «Боже утверди, чтоб мы навеки были едино!»
6 апреля∙1654 год
Ценой своей жизни наши летчики Юрий Янов и Борис Капустин увели падающий Як-28 от кварталов Западного Берлина
Огромное небо – одно на двоих... 6 апреля 1966 года ценой своей жизни наши летчики Юрий Янов и Борис Капустин увели падающий Як-28 от кварталов Западного Берлина. Не катапультировались, спасая немцев. Памятник Янову и Капустину открыт РВИО в Ростове
6 апреля∙1966 год