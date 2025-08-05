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Умер Сталин
5 марта 1953 года умер Сталин
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Другие события в этот день
на Балтийском заводе в Ленинграде состоялась закладка первых советских подводных лодок
5 марта 1927 года на Балтийском заводе в Ленинграде состоялась закладка первых советских подводных лодок Лодки получили названия «Декабрист», «Народоволец» и «Красногвардеец». Их проект был разработан в 1926 году в ленинградском Техбюро. 3 ноября 1928 года «Декабрист» сошел со стапелей, 19 мая 1929 года была спущена на воду подводная лодка «Народоволец». Они сыграли большую роль в истории советского подводного флота.
5 марта∙1927 год
Ликвидирован Шухевич
5 марта 1950 года ликвидирован Шухевич – главарь бандеровской ОУН-УПА (запрещена в России), пособник нацистов
5 марта∙1950 год
создан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета
5 марта — День рождения киностудии «Ленфильм» В этот день в 1914 году был создан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. С 1934 года киностудия носит привычное всем название «Ленфильм», а с 1966 года выпускает фильмы с эмблемой, на которой изображен «Медный всадник». Всего за 111 лет на «Ленфильме» было снято около двух тысяч фильмов. Киностудия подарила стране не один десяток киношедевров, которые стали мировой классикой. В разное время на «Ленфильме» работали крупнейшие мастера отечественного кино.
5 марта∙1914 год
Вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия
5 марта 1970 года вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 года и открыт для подписания 1 июля в Москве, Вашингтоне и Лондоне. Ратифицирован СССР 24 ноября 1969 года. Вступил в силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот 40 стран. Договор устанавливает, что государством, обладающим ядерным оружием, считается то, которое произвело и взорвало такое оружие или устройство до 1 января 1967 года, то есть СССР, США, Великобритания, Франция и Китай. В настоящее время сторонами Договора является 191 государство. Израиль, Индия, Пакистан и Южный Судан отказались подписать документ.
5 марта∙1970 год
Николай II утвердил решение Совета министров России об отпуске кредитов для создания первых отечественных автомобильных заводов
5 марта 1916 года Николай II утвердил решение Совета министров России об отпуске кредитов для создания первых отечественных автомобильных заводов
5 марта∙1916 год
Скончался Иосиф Виссарионович Сталин
5 марта 1953 года скончался Иосиф Виссарионович Сталин. Оказавшись главой СССР в очень сложное время, когда едва закончившая Гражданскую войну страна оказалась в кольце недружелюбных соседей, Сталин сумел не только сохранить государство, но и усилить его, а также преумножить территорию. Именно под руководством Сталина, а зачастую по прямому указанию, происходили практически все преобразования в стране — как положительные, так и негативные. Иосиф Сталин умер из-за кровоизлияния в мозг, произошедшего 1 марта на фоне развития гипертонической болезни и атеросклероза. Официальное сообщение о смерти последовало на следующий день. Страна погрузилась в траур. Похороны, организованные с беспрецедентным для страны размахом, прошли 9 марта 1953 года на Красной площади в Москве.
5 марта∙1953 год
впервые была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
5 марта 1942 года была впервые исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича Композитор начинал симфонию еще до войны, но в начале октября 1941 года его эвакуировали и свое творение он дописывал уже в Куйбышеве. Там же музыкальное произведение было сыграно впервые. До Ленинграда симфония добралась только в августе 1942 года, уже после того, как была исполнена союзниками в Лондоне и Нью-Йорке. 9 августа 1942 года Седьмая симфония прозвучала в переполненном зале Ленинградской филармонии.
5 марта∙1942 год
Петр I создал верховную государственную организацию
5 марта 1711 года Петр I создал верховную государственную организацию, высший орган государственной власти и законодательства – Правительствующий Сенат из 8 человек. В первые 3 года местом пребывания первых сенаторов была Москва
5 марта∙1711 год
Иван III возвращается в Москву из покоренного Новгорода
5 марта 1478 года Иван III возвращается в Москву из покоренного Новгорода, следом везут вечевой колокол... Памятник собирателю Руси Ивану III установлен РВИО в Калуге в 2017
5 марта∙1478 год
В Куйбышеве была впервые исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
5 марта 1942 года в Куйбышеве была впервые исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Композитор начинал писать симфонию ещё до войны. Вернее, в 1939-1940 годах появились наброски, которые летом 1941 он превратил в первую часть произведения, а всего их четыре. В начале октября композитора эвакуировали из города, и своё творение он дописывал уже в Куйбышеве. Там же симфония была сыграна впервые. До Ленинграда она добралась только в августе 1942 года, уже после того, как была исполнена союзниками в Лондоне и Нью-Йорке. 9 августа 1942 года Седьмая симфония прозвучала в переполненном зале Ленинградской филармонии. Ее исполнили музыканты Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета — единственного коллектива, работавшего в блокадное время. Пока звучала музыка, орудия врага молчали: артиллеристам, защищавшим город, был отдан приказ — во что бы то ни стало подавлять огонь противника.
5 марта∙1942 год