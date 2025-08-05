Скончался Иосиф Виссарионович Сталин

5 марта 1953 года скончался Иосиф Виссарионович Сталин.

Оказавшись главой СССР в очень сложное время, когда едва закончившая Гражданскую войну страна оказалась в кольце недружелюбных соседей, Сталин сумел не только сохранить государство, но и усилить его, а также преумножить территорию. Именно под руководством Сталина, а зачастую по прямому указанию, происходили практически все преобразования в стране — как положительные, так и негативные.

Иосиф Сталин умер из-за кровоизлияния в мозг, произошедшего 1 марта на фоне развития гипертонической болезни и атеросклероза. Официальное сообщение о смерти последовало на следующий день. Страна погрузилась в траур. Похороны, организованные с беспрецедентным для страны размахом, прошли 9 марта 1953 года на Красной площади в Москве.