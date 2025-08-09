Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии

20 мая 1742 года русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии.

Почти три месяца путешественники добирались до устья Хатанги, но мыс, впоследствии оказавшийся самой северной точкой материка Евразии, не произвел на Челюскина особого впечатления.

Челюскин сделал открытие, которое опередило географическую науку и время. Сейчас на мысе Челюскина находится полярная станция, а также самый северный аэродром континентальной Евразии «Мыс Челюскин».