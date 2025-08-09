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Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии
20 мая 1742 года русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии.
Почти три месяца путешественники добирались до устья Хатанги, но мыс, впоследствии оказавшийся самой северной точкой материка Евразии, не произвел на Челюскина особого впечатления.
Челюскин сделал открытие, которое опередило географическую науку и время. Сейчас на мысе Челюскина находится полярная станция, а также самый северный аэродром континентальной Евразии «Мыс Челюскин».
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Другие события в этот день
Учрежден орден Отечественной войны I и II степени
20 мая 1942 года был учрежден орден Отечественной войны I и II степени. Это произошло по приказу самого Иосифа Сталина. Орден служил для награждения военнослужащих, отличившихся в боях с фашистами. Всего орденом Отечественной войны I степени были награждены свыше двух миллионов человек, орден II степени получили более шести миллионов граждан.
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Екатерина II в Новороссии лично основала Екатеринослав
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20 мая∙1787 год
Русский мореплаватель Семен Челюскин достиг самой северной оконечности Евразии
20 мая 1742 года русский мореплаватель Семен Челюскин достиг самой северной оконечности Евразии – мыс Челюскина. «Сей мыс каменной, приярой, высоты средней, около оного льды глаткие», – записал штурман Челюскин. По возвращении в Петербург был произведен в мичманы
20 мая∙1742 год
Родился легендарный авиаконструктор, академик РАН Алексей Туполев
20 мая 1925 года родился легендарный авиаконструктор, академик РАН Алексей Туполев Сын гениального Андрея Туполева, он не просто продолжил дело отца, но и вывел советское самолетостроение на новые высоты, участвуя в создании машин, которые и по сей день остаются триумфом инженерной мысли. «Успехи и высокий авторитет отечественного авиастроения — это в огромной степени заслуга легендарной династии Туполевых» (Президент России Владимир Путин). Самым важным проектом в жизни Алексея Туполева был Ту-144, который считался советским ответом «Конкорду». Его роль в создании этого самолета невозможно переоценить. Машина стала настоящим технологическим скачком, обладая выдающимся дизайном, а ее взлет превращался в зрелище. Прошли десятилетия, но мир так и не смог повторить этого достижения. Ту-144 опередил свое время.
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Завершилась Керченская десантная операция советских войск
20 мая 1942 года завершилась Керченская десантная операция советских войск Она вошла в историю как одна из наиболее масштабных десантных операций, проводимых в ходе Второй мировой войны, а в СССР ее называли крупнейшей десантной операцией советского флота. Несмотря на некоторые неудачи советских войск, Керченская десантная операция сыграла большую роль в обороне Крыма и Кавказа, не дав врагу захватить стратегически важные для страны плацдармы. В честь участников Керченского десанта в Феодосии был установлен памятник.
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Русские войска разгромили 35-тысячную бухарскую армию
20 мая 1866 года русские войска под командованием генерала Романовского в Ирджарском сражении разгромили 35-тысячную бухарскую армию
20 мая∙1866 год
Родился летчик, Герой Советского Союза Алексей Маресьев
20 мая 1916 года родился летчик, Герой Советского Союза Алексей Маресьев Несмотря на тяжелое детство, болезни и отказы в поступлении в авиационное училище, он добился своей мечты — стал летчиком. 4 апреля 1942 года самолет Маресьева был сбит, и восемнадцать дней Герой полз по лесу с перебитыми ногами, чудом выжив. После ампутации обеих ступней он вернулся в небо и сражался на протезах. После войны Маресьев стал очень известен. Его подвиг был описан в «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого, Алексей Петрович вдохновлял молодежь, участвовал в международных событиях и остался в памяти как символ несгибаемой воли и героизма.
20 мая∙1916 год
Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «Ветеран Вооруженных Сил СССР»
20 мая 1976 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «Ветеран Вооруженных Сил СССР» Автором рисунка награды является художник Роман Пылыпив. Медаль «Ветеран Вооруженных Сил СССР» носится на левой стороне груди и располагается после медали «Ветеран труда». Медалью награждались военнослужащие советской армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск, безупречно прослужившие в ВС СССР 25 и более календарных лет. Всего было произведено около 800 тысяч награждений.
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В Шлиссельбургской крепости казнен террорист Ульянов (брат Ленина)
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20 мая∙1887 год