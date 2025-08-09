Русский мореплаватель Семен Челюскин достиг самой северной оконечности Евразии

20 мая 1742 года русский мореплаватель Семен Челюскин достиг самой северной оконечности Евразии – мыс Челюскина. «Сей мыс каменной, приярой, высоты средней, около оного льды глаткие», – записал штурман Челюскин. По возвращении в Петербург был произведен в мичманы