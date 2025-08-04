Родился выдающийся флотоводец Федор Федорович Ушаков

24 февраля 1745 года родился выдающийся флотоводец Федор Федорович Ушаков.

За всю свою карьеру он не потерял ни одного корабля и ни одного матроса пленным. Он никогда не отступал в сражениях. Более того, меньшим числом он одерживал блестящие победы, прежде всего над Турцией и Францией в акваториях Черного и Средиземного морей. Ушаков был и искусным дипломатом, проявившим себя в ходе создания Республики семи островов под протекторатом России и Турции. Ушаков был родоначальником новейших тактических приемов на море и одним из создателей такого рода войск, как морская пехота. В 2001 году Русская православная церковь причислила его к лику святых как праведного воина.