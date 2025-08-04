В закладки
Родился великий русский флотоводец, праведный воин Федор Ушаков
24 февраля 1745 года родился великий русский флотоводец, праведный воин Федор Ушаков. За время командования флотом не потерял ни одного корабля, ни один моряк под его началом не попал в плен
Теги:
477
Другие события в этот день
Иван Кожедуб на самолете Ла-7 сбил чудо-оружие люфтваффе — реактивный самолет Ме-262
24 февраля 1945 года Иван Кожедуб на самолете Ла-7 сбил чудо-оружие люфтваффе — реактивный самолет Ме-262 Это было первое в истории отечественной авиации уничтожение в воздушном бою реактивного самолета противника. «...Немецкий самолет стал разворачиваться влево, в мою сторону. Дистанция резко сократилась, и я сблизился с врагом. С невольным волнением открываю огонь. И реактивный самолет, разваливаясь на части, падает» (Иван Кожедуб). Иван Кожедуб — трижды Герой Советского Союза, самый результативный летчик-истребитель в авиации всех союзных армий — СССР, Великобритании, США — в годы Второй мировой войны, герой не только Великой Отечественной, но и «корейской» войны, а также Маршал авиации СССР.
24 февраля∙1945 год
Завершена Нижнесилезская наступательная операция Красной армии
24 февраля 1945 года была завершена Нижнесилезская наступательная операция Красной армии Первоначально план операции предусматривал наступление ударной группировки 1-го Украинского фронта в направлении Берлина. Однако упорное сопротивление врага, который постоянно подтягивал новые резервы, позволило выполнить этот план лишь частично. Нижнесилезская наступательная операция продолжалась 17 дней. Советские войска продвинулись вглубь территории Германии на 150 километров. Для нацистов потеря части Силезского промышленного района оказалась очень чувствительной, там находились крупные военные заводы.
24 февраля∙1945 год
Ко двору Василия III прибыл прусский посол
24 февраля 1517 года ко двору Василия III прибыл прусский посол – для заключения союза Пруссии с Россией против Польши. «Магистра (Тевтонского ордена) жаловати и беречи хотим, от своего недруга, от короля полского, его беречи хотим, его вперед в жалованье хотим держати» (Василий III)
24 февраля∙1517 год
В телеэфир впервые вышла передача «Очевидное — невероятное»
24 февраля 1973 года в телеэфир впервые вышла передача «Очевидное — невероятное». Её ведущим стал советский учёный Сергей Петрович Капица. В передаче рассказывалось о науке и технике, изобретениях, освещались философские, культурные и психологические проблемы научно-технического прогресса, делались прогнозы на будущее. Она сразу же обрела большую популярность. Обсуждение интересных и актуальных проблем науки и человечества притягивало к экранам телевизоров представителей разного возраста и сфер занятий. За вклад в популяризацию науки цикл передач «Очевидное — невероятное» был отмечен Государственной премией в 1980 году, Премией имени Калинги ЮНЕСКО в 1981 году, Премией Российской академии наук в 1995 году. В 2008 году Сергей Капица получил специальный приз «ТЭФИ» за личный вклад в развитие российского телевидения как бессменный ведущий программы.
24 февраля∙1973 год
Родился выдающийся флотоводец Федор Федорович Ушаков
24 февраля 1745 года родился выдающийся флотоводец Федор Федорович Ушаков. За всю свою карьеру он не потерял ни одного корабля и ни одного матроса пленным. Он никогда не отступал в сражениях. Более того, меньшим числом он одерживал блестящие победы, прежде всего над Турцией и Францией в акваториях Черного и Средиземного морей. Ушаков был и искусным дипломатом, проявившим себя в ходе создания Республики семи островов под протекторатом России и Турции. Ушаков был родоначальником новейших тактических приемов на море и одним из создателей такого рода войск, как морская пехота. В 2001 году Русская православная церковь причислила его к лику святых как праведного воина.
24 февраля∙1745 год
В телеэфир вышла передача «Очевидное – невероятное»
24 февраля 1973 года в телеэфир вышла передача «Очевидное – невероятное» В ней рассказывалось о науке и технике, изобретениях, освещались философские, культурные и психологические проблемы научно-технического прогресса, делались прогнозы на будущее. Информация тщательно проверялась профессионалами в своих областях. Бессменным ведущим был ученый-физик, профессор Сергей Капица. В 1980 году за вклад в популяризацию науки цикл передач «Очевидное – невероятное» был отмечен Государственной премией СССР, в 1981 — премией имени Калинги ЮНЕСКО, в 1995 — премией Российской академии наук. Сам ведущий Сергей Капица удостоился Специального приза «ТЭФИ» за личный вклад в развитие российского телевидения.
24 февраля∙1973 год
Указом Петра I в Санкт-Петербурге был основан Главный магистрат
24 февраля 1720 года указом Петра I в Санкт-Петербурге был основан Главный магистрат Его создание было призвано централизовать управление делами посадского населения. Это было связано с ростом торговли и промышленности, с возросшей ролью купечества в экономике страны. Через год, в январе 1721, утвердили «Регламент, или Устав Главного магистрата». Главный магистрат подчинялся непосредственно царю и Сенату, но был главным начальственным учреждением над городскими магистратами других русских городов. В 1782 году Екатерина II ликвидировала это государственное учреждение.
24 февраля∙1720 год