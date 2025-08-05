Родился советский военный летчик, инженер-испытатель, летчик-космонавт СССР Владимир Михайлович Комаров

16 марта 1927 года родился советский военный летчик, инженер-испытатель, летчик-космонавт СССР Владимир Михайлович Комаров.

Служил летчиком-истребителем в частях Военно-воздушных сил СССР. В 1960 году был зачислен в отряд космонавтов. Свой первый космический полёт Комаров совершил 12-13 октября 1964 года на борту корабля «Восход-1». За успешное выполнение полёта Владимиру Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при осуществлении своего последнего полёта, Комаров был посмертно награждён второй медалью «Золотая Звезда».