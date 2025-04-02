Прошел общекрымский референдум

16 марта 2014 года прошел общекрымский референдум

За несколько недель до этого, 22 февраля, на Украине произошел государственный переворот, в ходе которого к власти пришли русофобы. Не везде это было принято. В Крыму и Севастополе митинги вовсе переросли в мощное пророссийское движение.

В начале марта правительства Крыма и Севастополя приняли решение стать независимыми от Украины и начать процедуру присоединения к России. Эту позицию разделили и жители полуострова, которые в ходе всеобщего голосования сделали свой выбор — навсегда быть с Россией.