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Прошел общекрымский референдум
16 марта 2014 года прошел общекрымский референдум
За несколько недель до этого, 22 февраля, на Украине произошел государственный переворот, в ходе которого к власти пришли русофобы. Не везде это было принято. В Крыму и Севастополе митинги вовсе переросли в мощное пророссийское движение.
В начале марта правительства Крыма и Севастополя приняли решение стать независимыми от Украины и начать процедуру присоединения к России. Эту позицию разделили и жители полуострова, которые в ходе всеобщего голосования сделали свой выбор — навсегда быть с Россией.
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Другие события в этот день
Князь Дмитрий Боброк-Волынский нанес поражение волжским булгарам в сражении у города Булгар
16 марта 1376 года - «И приидоша в Болгары марта 16». Перебравшийся в Москву безудельный князь Дмитрий Боброк-Волынский нанес поражение волжским булгарам в сражении у города Булгар. В 1380 Дмитрий Михайлович был воеводой засадного полка в Куликовской битве
16 марта∙1376 год
На нижегородском Сормовском заводе пущена первая в России мартеновская печь
16 марта 1870 года на нижегородском Сормовском заводе пущена первая в России мартеновская печь. Сын греческого купца, принявшего российское подданство, Дмитрий Бенардаки превратил свою небольшую фабрику в легенду русской металлургической промышленности
16 марта∙1870 год
Родился инженер-испытатель, летчик-космонавт СССР Владимир Комаров
16 марта 1927 года родился инженер-испытатель, летчик-космонавт СССР Владимир Комаров В 1945 году Комаров закончил Московскую спецшколу ВВС, в 1949-м — Батайское военное авиационное училище летчиков имени А.К. Серова, в 1959-м — Военно-воздушную академию имени Н.Е. Жуковского. Служил летчиком-истребителем в частях Военно-воздушных сил СССР на Северном Кавказе и Прикарпатье. Стремление постоянно учиться и становиться лучше привели Комарова к зачислению в отряд космонавтов. Уже в 1962 году он стал дублером командира корабля «Восток-4». А свой первый космический полет Комаров совершил 12 октября 1964 года на борту корабля «Восход-1». За это ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
16 марта∙1927 год
Появился первый массовый советский легковой автомобиль — «М-1»
16 марта 1936 года появился первый массовый советский легковой автомобиль — «М-1». В 1932 году был построен Горьковский автомобильный завод, в котором уже в следующем году под руководством главного конструктора Андрея Липгара началась разработка нового автомобиля. За основу был взят автомобиль «Форд-40», который предоставили американцы в виде технической помощи. В 1936 году с конвейера ГАЗ сошла первая серийная советская легковая автомашина. На дорогах автомобиль ГАЗ М-1 разгонялся до 105 км/час, а по проходимости ему могли бы позавидовать многие современные внедорожники, но в свободную продажу М-1 не поступали. Объем выпускаемых автомобилей был относительно невелик, и модель не продавалась, а распределялась.
16 марта∙1936 год
Родился писатель-фантаст Александр Романович Беляев
16 марта 1884 года родился писатель-фантаст Александр Романович Беляев. В его произведениях на фоне приключенческого сюжета и романтических коллизий в смелых научно-фантастических гипотезах ставились острые вопросы из самых разных отраслей знания — социологии, биохимии, генетики, трансплантологии, космических путешествий. Талант Беляева принёс ему любовь читателей и имя «русского Жюля Верна».
16 марта∙1884 год
Родился советский военный летчик, инженер-испытатель, летчик-космонавт СССР Владимир Михайлович Комаров
16 марта 1927 года родился советский военный летчик, инженер-испытатель, летчик-космонавт СССР Владимир Михайлович Комаров. Служил летчиком-истребителем в частях Военно-воздушных сил СССР. В 1960 году был зачислен в отряд космонавтов. Свой первый космический полёт Комаров совершил 12-13 октября 1964 года на борту корабля «Восход-1». За успешное выполнение полёта Владимиру Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при осуществлении своего последнего полёта, Комаров был посмертно награждён второй медалью «Золотая Звезда».
16 марта∙1927 год
С конвейера ГАЗ сошел первый серийный автомобиль М-1
16 марта 1936 года с конвейера ГАЗ сошел первый серийный автомобиль М-1 («эмка»)
16 марта∙1936 год
Указом Сената создается Комиссия о государственном межевании
16 марта 1765 года - «Ее императорскому величеству подлинно известно, что межеванье к государственному и народному спокойствию весьма нужно». Указом Сената создается Комиссия о государственном межевании – разграничение земель и укрепление границ владений
16 марта∙1765 год
Началась Венская наступательная операция
16 марта 1945 года началась Венская наступательная операция За десять дней до этого на венском направлении нацисты предприняли попытку перехватить инициативу и провели мощное контрнаступление, которое советские войска успешно отразили. 16 марта ударная группировка 3-го Украинского фронта перешла в наступление, начав операцию. На следующий день к ней подключились войска левого крыла 2-го Украинского фронта. В результате операции Красная армия полностью очистила от врага территорию Венгрии, освободила значительную часть Чехословакии и восточные районы Австрии с ее столицей. Медалью «За взятие Вены» были награждены более 268 тысяч воинов.
16 марта∙1945 год
Общекрымский референдум о статусе Крыма
16 марта 2014 года прошел Общекрымский референдум о статусе Крыма. 96,77% крымчан – за вхождение в состав России (явка 83,1%). Салют 16 марта 2014 над площадью Ленина в центре Симферополя
16 марта∙2014 год