Родился русский композитор, один из основоположников русской традиции классической музыки Михаил Глинка

1 июня 1804 года родился русский композитор, один из основоположников русской традиции классической музыки Михаил Глинка

Считается, что именно Глинка написал первую национальную русскую оперу («Жизнь за царя»), являлся одним из основоположников русского романса﻿ и придумал, как можно совместить разные ритмы в одном произведении. Его творчество повлияло на таких крупнейших композиторов, как Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский и многие другие.

На постановки композитора ходила сама императорская семья﻿, а талант высоко оценивали великие современники Василий Жуковский﻿ и Александр Пушкин﻿. «Во многих отношениях Глинка имеет в русской музыке такое же значение, как Пушкин в русской поэзии...» (музыкальный критик Владимир Стасов﻿).