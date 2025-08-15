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День Северного флота
1 июня - День Северного флота. Он ведет свою историю от эскадры, созданной в 1733 для защиты территорий Российской империи. А 1 июня 1933 создается Северная военная флотилия с базированием в Мурманске
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Другие события в этот день
Родился русский композитор, один из основоположников русской традиции классической музыки Михаил Глинка
1 июня 1804 года родился русский композитор, один из основоположников русской традиции классической музыки Михаил Глинка Считается, что именно Глинка написал первую национальную русскую оперу («Жизнь за царя»), являлся одним из основоположников русского романса и придумал, как можно совместить разные ритмы в одном произведении. Его творчество повлияло на таких крупнейших композиторов, как Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский и многие другие. На постановки композитора ходила сама императорская семья, а талант высоко оценивали великие современники Василий Жуковский и Александр Пушкин. «Во многих отношениях Глинка имеет в русской музыке такое же значение, как Пушкин в русской поэзии...» (музыкальный критик Владимир Стасов).
1 июня∙1804 год
Сформирована Школа связи ВМС РККА
1 июня 1932 года была сформирована Школа связи ВМС РККА
1 июня∙1932 год
День создания правительственной связи России
1 июня — День создания правительственной связи России В этот день в 1931 году было создано Пятое отделение Оперативного отдела, на которое возлагалась организация секретной телефонной связи для членов высшего политического и военного руководства СССР. К началу 1940-х годов в стране работали уже более 80 станций правительственной связи. Новый вид связи, получивший условное название «ВЧ-связь», очень пригодился в годы Великой Отечественной войны. По нему осуществлялось оперативное руководство действующими фронтами и армиями. Сегодня за правительственную связь в России отвечает Федеральная служба охраны.
1 июня∙1931 год
Русская Православная Церковь чтит память Благоверного великого князя Дмитрия Донского
1 июня Русская Православная Церковь чтит память Благоверного великого князя Дмитрия Донского. Великий князь Московский с 9 лет
1 июня∙1389 год
Сформирован опытный воздухо-десантный отряд, который стал прообразом современной Военно-транспортной авиации
1 июня 1931 года был сформирован опытный воздухо-десантный отряд, который стал прообразом современной Военно-транспортной авиации
1 июня∙1931 год
Учрежден орден Святого Александра Невского
1 июня 1725 года был учрежден орден Святого Александра Невского Он задумывался еще Петром I, но император не успел осуществить свое намерение. Высочайший указ об учреждении ордена Святого Александра Невского подписала уже Екатерина I. За все время существования награды ее удостоились 3674 человека. В 1917 году после Октябрьской революции орден в числе всех остальных наград Российской империи отменили. 29 июля 1942 года в СССР для награждения командного состава учредили орден Александра Невского. Этой наградой за три военных года удостоили более 42 тысяч человек. Орден сохранился и после Великой Отечественной войны и даже перекочевал в наградную систему постсоветской России.
1 июня∙1725 год
Вступил в силу договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД)
1 июня 1988 года вступил в силу договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД). Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, а также не производить такие ракеты в будущем. США обязательства нарушили, постоянно наращивая вооружения такого типа, а 2 августа 2019 года вовсе вышли из договора. Позже Штаты остановили участие в Договоре по открытому небу (ДОН) и отказались от продления договора СНВ-III, подвергнув опасности весь мир.
1 июня∙1988 год
Вокруг Спасо-Преображенского собора была установлена ограда из турецких орудий, взятых нашими войсками в ходе Русско-турецкой войны
1 июня 1830 года вокруг Спасо-Преображенского собора была установлена ограда из турецких орудий, взятых нашими войсками в ходе Русско-турецкой войны. Она состоит из 102 бронзовых орудийных стволов, которые были установлены дульным срезом вниз, в знак того, что они уже никогда не будут участвовать в военных действиях. Русско-турецкая война 1828–1829 годов существенно усилила влияние России на Балканах, а Греции помогла обрести независимость. Османская империя потеряла свыше 35 тысяч солдат и офицеров.
1 июня∙1830 год
В 50 странах мира прошел первый День защиты детей
1 июня 1950 года, через 5 лет после войны, в 50 странах мира прошел первый День защиты детей
1 июня∙1950 год