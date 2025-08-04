В закладки
Родился один из создателей отечественного ракетно-ядерного флота, дважды Герой Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков
26 февраля 1910 года родился один из создателей отечественного ракетно-ядерного флота, дважды Герой Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков.
В годы Великой Отечественной войны корабли бригады Горшкова героически защищали осаждённую Одессу и успешно осуществили первый на Чёрном море десант в районе Григорьевки. С декабре 1944 года Горшков командовал эскадрой Черноморского флота.
В январе 1956 года Горшков был назначен Главнокомандующим Военно-морского флота и заместителем Министра обороны СССР. В этой должности он проявил себя как выдающийся организатор военно-морского строительства и военный теоретик, на многие десятилетия определивший пути развития отечественного военного флота.
519
Другие события в этот день
Родился футболист и хоккеист, основатель московского «Спартака» Николай Старостин
26 февраля 1902 года родился футболист и хоккеист, основатель московского «Спартака» Николай Старостин В 1917 году Старостин начал спортивную карьеру. Он поддерживал финансовое состояние своей семьи, играя летом в футбол, а зимой — в хоккей с мячом. Неоднократно становился победителем и призером первенств Москвы, РСФСР и Советского Союза. 22 сентября 1934 года было объявлено о создании добровольного спортивного общества «Спартак». Идея названия принадлежала Старостину. Также он придумал и знаменитую эмблему — красный ромб, пересеченный по диагонали белой полосой, с буквой «С» в центре.
26 февраля∙1902 год
Родился создатель отечественного ракетно-ядерного флота, Дважды Герой Советского Союза Сергей Горшков
26 февраля 1910 года родился создатель отечественного ракетно-ядерного флота, Дважды Герой Советского Союза Сергей Горшков В 1956 году Горшков был назначен Главнокомандующим ВМФ СССР. Под его руководством началась масштабная модернизация флота. Он проявил себя как выдающийся организатор военно-морского строительства, на многие десятилетия определивший пути развития отечественного военного флота. Горшков был не только практиком, но и теоретиком. Его книга «Морская мощь государства», вышедшая в свет в 1976 году, стала классикой военно-морской мысли. Она выдержала несколько изданий в СССР, была переведена на многие языки и опубликована более чем в тридцати зарубежных странах.
26 февраля∙1910 год
По указу Петра Первого был основан Тульский оружейный завод
26 февраля 1712 года по указу Петра Первого был основан Тульский оружейный завод С первых же дней оружейный завод стал производить полный ассортимент стрелкового и холодного оружия для русской армии. Война с Наполеоном 1812 года заставила тульских оружейников поставлять на нужды Отечества 13 тысяч ружей в месяц. В 1724 году Петр I приказал хранить на заводе устаревшие или испорченные образцы вооружения. Коллекция постепенно накапливалась. Сейчас при Тульском оружейном заводе работает один из самых первых российских музеев, начавший свою деятельность в 1873 году.
26 февраля∙1712 год
Казнь сенатора Шафирова в Кремле
26 февраля 1723 года казнь сенатора Шафирова в Кремле: палач вонзил топор в плаху рядом с его головой... Заменена ссылкой
26 февраля∙1723 год
В Красной армии была принята на вооружение винтовка СВТ-38
26 февраля 1939 года в Красной армии была принята на вооружение винтовка СВТ-38 Опыт первого года службы винтовки показал как ее достоинства, так и недостатки. Она оказалась громоздкой, тяжелой и слишком чувствительной к холоду и загрязнению. Не слишком удобным оказался и механизм регулировки потока отводимых пороховых газов. Но все-таки СВТ-38 обладала главным достоинством по сравнению с трехлинейкой Мосина: она была самозарядной и имела вдвое больший магазин. В начале 1940 года Токарев доработал свою винтовку, сделав ее насколько возможно более легкой, и именно этот вариант — СВТ-40 — стал наиболее знаменитым. «Света», «Светка» — такими ласковыми для оружия прозвищами называли самозарядную винтовку Токарева советские бойцы. В этом имени воплотилось все: и любовь к мощной, отличающейся хорошей надежностью винтовке, и признание ее капризного характера, требовательности и даже некоторой изнеженности оружия.
26 февраля∙1939 год
Владимир Мономах выступил в поход против половцев
26 февраля 1111 года Владимир Мономах выступил в поход против половцев. Дабы сплотить княжеские дружины, придал походу характер войны за веру. «Слава о подвигах русских прошла ко всем народам: грекам, ляхам, чехам и дошла даже до Рима» (Костомаров)
26 февраля∙1111 год
По указу Петра I основан Тульский оружейный завод
26 февраля 1712 года по указу Петра I основан Тульский оружейный завод. Он стал первым государственным оружейным заводом в России, а Тула - оружейной столицей страны
26 февраля∙1712 год
Николаем I Польше дарован Органический статут
26 февраля 1832 года Николаем I Польше дарован Органический статут, по которому Царство Польское стало нераздельной частью Российской империи. Заменил собой конституцию (1815) после подавления Польского восстания. Сейм, национальные вооруженные силы упразднены
26 февраля∙1832 год
В связи с наступлением немецких войск на Псков Ленин на закрытом заседании Совнаркома сообщил о необходимости переезда правительства в Москву всем собравшимся наркомам
26 февраля 1918 года в связи с наступлением немецких войск на Псков «Ленин на закрытом заседании Совнаркома сообщил о необходимости переезда правительства в Москву всем собравшимся наркомам. Члены Совнаркома единодушно присоединились к мнению Владимира Ильича» (Бонч-Бруевич)
26 февраля∙1918 год