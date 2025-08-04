Родился один из создателей отечественного ракетно-ядерного флота, дважды Герой Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков

26 февраля 1910 года родился один из создателей отечественного ракетно-ядерного флота, дважды Герой Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков.

В годы Великой Отечественной войны корабли бригады Горшкова героически защищали осаждённую Одессу и успешно осуществили первый на Чёрном море десант в районе Григорьевки. С декабре 1944 года Горшков командовал эскадрой Черноморского флота.

В январе 1956 года Горшков был назначен Главнокомандующим Военно-морского флота и заместителем Министра обороны СССР. В этой должности он проявил себя как выдающийся организатор военно-морского строительства и военный теоретик, на многие десятилетия определивший пути развития отечественного военного флота.