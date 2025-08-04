Николаем I Польше дарован Органический статут

26 февраля 1832 года Николаем I Польше дарован Органический статут, по которому Царство Польское стало нераздельной частью Российской империи. Заменил собой конституцию (1815) после подавления Польского восстания. Сейм, национальные вооруженные силы упразднены