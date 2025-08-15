Родился Алексей Архипович Леонов — советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос

30 мая 1934 года родился Алексей Архипович Леонов — советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос

После окончания Чугуевского военного училища летчиков Леонов проходил службу в авиационных частях Военно-Воздушных сил СССР. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов, а уже через пять лет он был утвержден вторым пилотом корабля «Восход-2».

18 марта 1965 года в 11 часов 34 минуты по московскому времени Алексей Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос. Время пребывания космонавта вне космического корабля составило 12 минут и 9 секунд. Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».