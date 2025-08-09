Родился Алексей Архипович Леонов — советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос

30 мая 1934 года родился Алексей Архипович Леонов — советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос.

В 1960 году Леонов был зачислен в первый отряд советских космонавтов. А через пять лет его утвердили вторым пилотом корабля «Восход-2». 18 марта 1965 года Алексей Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос.

Во время полёта корабля неоднократно возникали нештатные ситуации на борту и во время нахождения Леонова в открытом космическом пространстве. Несмотря на это, Алексей Архипович проявил исключительное мужество и смог вернуться на Землю.